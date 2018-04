Kam na NEJ svařák i vánoční trh: 25 tipů na advent z Česka i zahraničí

Kam na voňavý svařák

PRAHA: Největší trhy jsou v centru

Pražské trhy se tradičně konají na několika místech. Ty největší se odehrávají v centru – na Staroměstském a Václavském náměstí. Voní tu svařák i medovina, prodejci lákají návštěvníky na trdelník, grilované klobásky i další speciality. Lze tu koupit i drobné dárky. Atmosféru dokresluje 80 tisíc světel a hlavně dvacet metrů vysoký strom na Staroměstském náměstí. Ten se slavnostně rozsvítí 1. prosince v 17:15, kdy zde trhy začínají (skončí 1. ledna).

Na Václavském náměstí si za vánoční atmosférou můžete zajít už od 28. listopadu. Trhy budou každý den v provozu od 9 do 19 hodin, o víkendu pak až do 20 hodin. Stánky s občerstvením mohou být otevřené i do půlnoci.

Program bude bohatý, od dílniček pro děti až po zpívání koled dětskými soubory.

PLZEŇ: Trhy spojte s návštěvou pivovaru

V neděli v 18 hodin se rozsvítí vánoční stromek na náměstí Republiky v Plzni, kde se každoročně konají trhy. Potrvají do 23. prosince a kromě klasiky v podobě svařáku a drobných dárků chystají pořadatelé i doprovodný program s tradičními koledami. Například 12. prosince v 18 hodin je možné se zúčastnit zámeckého zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň, jedná se o pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Více: www.icpilsen.cz

OLOMOUC: Norimberské víno a punč

V historickém centru Olomouce potrvají trhy s osmdesáti stánky do 23. prosince. Návštěvníky se tu snaží nalákat na trochu jinou atmosféru, ta má připomínat slavné trhy konající se v německém Norimberku. Čím se tak proslavily? Nejrůznějšími druhy svařeného vína a punčů, jejichž receptura je tajná a složení se pravidelně kontroluje. Jestli ale nakonec letos bude možné vyhlášený punč v Olomouci ochutnat, zatím není jasné - v Praze totiž úřady punč zakázaly (čtěte "Úředníci nedovolí nalévat grog a punč na pražských vánočních trzích").

Organizátoři zde také chystají bohatý program: divadlo pro malé i velké, ukázky adventních zvyků, dobové atrakce, vyřezávaný betlém či zpívání koled na náměstí. Součástí trhů bude i otevřené kluziště, které zůstane v provozu do konce února. Otevřeno bude denně, vstup zdarma.

Na náměstí se můžete vydat i na Silvestra. Program zde začíná v 16 hodin a skončí ve dvě ráno. Návštěvníci se mohou těšit na dva ohňostroje, jeden v 18 hodin pro děti, druhý o půlnoci. Více na: www.vanocnitrhy.eu

Advent na hradě i zámku

BOUZOV: Adventní prohlídky

Hrad Bouzov nedaleko Olomouce zve na adventní prohlídky, kde připomene dávno zapomenuté vánoční zvyky a návštěvníci budou moci ochutnat tradiční pokrmy.

Na vánočně laděné prohlídky hradu, který známe z mnoha českých pohádek, se můžete vypravit 1. a 2. prosince, začíná se ve 14 hodin. Je lepší se dopředu zaregistrovat (na telefonním čísle 775 888 960). Prohlídky se budou konat 8. a 9. prosince.

Další akce chystají na vánoční prázdniny, 26. a 27. prosince tu bude k vidění živý betlém.

Vstupné: dospělý 200 Kč, dítě do 15 let 100 Kč, dítě do 6 let zdarma.

Více: www.hrad-bouzov.cz

KARLŠTEJN: Královský advent

Na náměstí pod slavným hradem Karlštejn se bude v neděli 2. prosince konat vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů a mnoho dalšího. Program začíná v 11 a skončí v 17 hodin. V neděli ve 14 hodin lze vyrazit na hrad do kaple svatého Mikuláše, kde se koná mše svatá – requiem za Karla IV., od jehož úmrtí uplyne 634 let.

Karlštejn je jedním z hradů, kde se provází i v prosinci, a to o víkendech od 10 do 15 hodin. Vstup na vystoupení zdarma.

Vstup na hrad: dospělí 170 Kč, děti 110 Kč, rodina 540 Kč.

Více: www.hradkarlstejn.cz

SYCHROV: Vánoční dobroty

O víkendu 1. a 2. prosince se uskuteční od 9 do 16 hodin na zámku Sychrov nedaleko Turnova vánoční trhy. Na nádvoří budou stát stánky s drobnými dárky, vánočními ozdobami, vánočkami a dalšími tradičními dobrotami. K tomu na zámku chystají doprovodný program – vystoupení folklorních souborů a divadla Studna.

Vyrazit sem ovšem nemusíte jen za adventem. V sobotu v zámecké Oranžerii v rámci cyklu Čaj o páté vystoupí kreslíř a humorista Petr Urban, který povypráví například o tom, kde bere inspiraci ke svým vtipům. Po skončení se bude konat autogramiáda kolekce pohlednic "Ruda Pivrnec objevuje zámek Sychrov".

Sychrov je pro návštěvníky otevřen celoročně. I v prosinci sem můžete vyrazit na prohlídku, a to každý den od 10 do 14 hodin.

Vstupné na adventní trh: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč

Vstupné na zámek: dospělí 150 Kč, děti 6 až 15 let 100 Kč, rodina 400 Kč. Více: www.zamek-sychrov.cz

Advent ve skanzenu

ZBEČNO: Hamouskův statek

Unikátní Hamouskův statek ležící ve Zbečně ve středních Čechách nedaleko Křivoklátu zve do svých prostor i o adventu. V unikátním roubeném domě a jedné z nejstarších veřejnosti zpřístupněných památek lidové architektury ve středních Čechách se v sobotu a neděli koná akce, která předvede, jak se zde žilo v adventním čase. Nebude tu chybět ukázka tradičních řemesel a lidových zvyků.

Akce začíná v 9 a skončí v 16 hodin. V sobotu v 11 a ve 14 hodin k tomu vystoupí středověká kapela Gutta. Otevřeno bude i během dalších víkendů. V neděli 9. a 16. prosince se mohou návštěvníci těšit na loutkové divadlo Vysmáto (v 11 a ve 14 hodin).

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.

Více: www.zbecno.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Mikulášský podvečer

Do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm se můžete vypravit 5. prosince za Mikuláši. Akce začíná v části Dřevěné městečko ve 14 hodin. V Janíkově stodole zahrají pohádku Zatoulané botičky, v 16:30 zde začíná mikulášská nadílka (rodiče mohou přinést pro své děti dárky, které jim Mikuláš nadělí). V 17:30 začíná v kostele svaté Anny koncert sboru Basové G.

Dřevěným městečkem bude procházet Mikuláš i Mikulášova matička. Hodné děti od nich dostanou malý dáreček. V chalupách bude možné vidět, jak se lidé v dřívějších dobách připravovali na vánoční svátky. Nebudou chybět řezbář, perníkářka či přadlena.

Děti do 15 let vstup zdarma, dospělí 60 Kč.

Více: www.vmp.cz

HLINSKO: Vánoce na Veselém kopci

Na Veselém kopci nedaleko Hlinska bude možné od 1. do 9. prosince vyrazit do skanzenu lidových staveb Vysočiny, kde ožijí dávno zapomenuté zvyky tohoto kraje. Děti i dospělí se zde dozvědí, jaké dárky se dříve nadělovaly pod stromeček, jaké pečivo a jídlo vánoční svátky provázelo.

Nebude chybět kulturní program:

1. 12. se tu budou zpívat koledy s Baldriánem z Pardubic

2. 12. se koná mikulášská obchůzka spojená s nadílkou dětem

8. 12. si můžete zazpívat koledy v nové kapli se skupinou La Via

9. 12. se koná předvánoční jarmark a zazní tu koledy v podání Pouličníku z Tábora.

Otevřeno denně od 9 do 16 hodin.

Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč, rodina 180 Kč.

Více: www.vesely.kopec.eu

Adventní výstavy

PRAHA: Vánoční výstava v Betlémské kapli

Na 150 betlémů či vánoční ozdoby z přírodních materiálů můžete už po třiatřicáté obdivovat na Vánoční výstavě v pražské Betlémské kapli. Kromě toho se tu můžete dozvědět vše o čase: jak se měřil v minulosti, jak se měří dnes.

Součástí expozice jsou například staré hodiny, sluneční a vodní hodiny, dvoje krásné věžní hodiny, ale také třeba funkční hodinky s vodotryskem. Bude sem docházet i hodinář, který lidem vysvětlí, jak hodiny fungují. Obdivovat bude možné zvony, permanentní kyvadlo, řeku času dlouhou 26 metrů, ale i nový betlém řezbářky Dagmar Koverdynské vyrobený speciálně pro tuto výstavu. Práci řezbářů a sklářů tu bude možné obdivovat 1. a 2. prosince. Výstava potrvá do 6. ledna.

Otevírací doba: denně 9 až 18 hodin.

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti, studenti, důchodci 25 Kč

Více: www.vanocnivystava.cz

LITOMYŠL: Skleněné ozdoby

V Litomyšli je možné vyrazit do zámeckého sklepení obdivovat skleněné ozdoby. Ty jsou navěšené na dvanácti ozdobených vánočních stromečcích. Každý z nich je v jiné barevné variantě a v jiném duchu.

Spojuje je jediné: ručně foukané ozdoby vyrobené ve firmě Ozdoba CZ ve Dvoře Králové. K vidění tu jsou ozdoby, které si pamatujeme z dob komunismu, na děti tu čeká stromeček s veselými baňkami ve tvaru houbiček či autíček... Návštěvníci mohou obdivovat i moderní ozdoby s kamínky, které připomínají například dílo firmy Swarowski.

Stromečky stojí v expozici se sochami Olbrama Zoubka. Vánoční atmosféru dokresluje svařené víno, které se tu prodává. Výstava je prodejní.

Otevřeno o víkendech: 13 až 16 hodin

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč

Více: www.smetanovalitomysl.cz

LEŠNÁ: Betlémy, ornáty a háčkované ozdoby

Na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí je možné vyrazit na výstavu ornátů a papírových betlémů ze soukromé sbírky, kterou doplňují slavnostní vánoční dekorace a kolekce krajkových ozdob. Na víkendy je plánovaný i zajímavý program: tuto sobotu a neděli 1. 12. a 2. 12. je možné si zde vyzkoušet výrobu vánočních dekorací a figurek do betléma a 12. až 16. prosince zde organizují Zdobení perníčků (je nutné se dopředu objednat).

Vánoční koncert folklorní skupiny Meziříčan se tu koná 16. prosince v 17 hodin.

Vstupné na zámek (s komentářem): dospělí 80 Kč, studenti a důchodci 50 Kč, děti 6 až 15 let 40 Kč, rodina 200 Kč.

www.muzeumvalassko.cz

Kam za betémy

JINDŘICHŮV HRADEC: Krýzlovy jesličky

Vánoční atmosféru se vším všudy nabízejí Krýzlovy jesličky v Muzeu Jindřichohradecka. Největší lidový mechanický betlém na světě je zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Ježíšek, Marie s Josefem na seně, pastýři spěchající do Betléma… nic zde nechybí. Postavičky do pohybu uvádí elektromotor, původně byly jesličky poháněné ručně. Celkem v betlémě stojí 1 398 figurek lidí a zvířat vyrobených z kašírovací hmoty a ze dřeva, 133 z nich se pohybuje. Jeho tvůrce Tomáš Krýza jej dělal šedesát let.

Vstupné: dospělí 60 Kč, rodina 120 Kč, děti do 4 let zdarma, děti, studenti 40 Kč

Otevírací doba: denně mimo pondělí 8:30 až 17 hodin, 24. prosince a 31. prosince otevřeno pouze dopoledne

Více: www.mjh.cz

CHOMUTOV: Fialův pohyblivý betlém

Bába pere prádlo na valše. Pijáci v hospodě pozdvihují půllitry a karbaníci mastí mariáš. Rybář na lodičce švihá prutem... V oblastním muzeu v Chomutově je možné navštívit Fialův pohyblivý betlém. Ten unikátním způsobem prezentuje stará řemesla (pekaře, skláře, zedníky, kameníky, tkalce, košíkáře...) a staré zvyky. Betlémář Josef Fiala dbal na to, aby staré přístroje byly vyrobeny podle skutečnosti.

Betlém je zasazený do krajiny Chomutovska, stojí tu hrad Hasištejn, kostel Nanebevzetí Panny Marie i městská věž.

Otevírací doba: úterý–pátek 10–17 hodin

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti, studenti, senioři 30 Kč, rodina 60 Kč

Více: www.muzeum-cv.net

SUŠICE: Rozměrný mechanický betlém

V Sušici v Muzeu Šumavy lze obdivovat jeden z největších českých mechanických betlémů. Zachycuje život, tradiční řemesla, ale i lidovou architekturu – roubenky, šumavské statky, kamenné stavby. Nechybí ani zaniklá prášilská papírna či významné památky Sušice a jejího okolí.

Jesličky byly otevřené v roce 2004, mají rozměry 6 x 3,5 x 2,8 metru a autory jsou Karel Tittl a Pavel Svoboda. Tvoří je kolem třiceti velkých figur v popředí a dále přibližně 150 pevných a 150 pohyblivých figur. Pohybují se i některé z celkem 35 objektů (mlýnská kola, vory…).

Otevírací doba: úterý–sobota: 9–12, 12:45–17 hodin, neděle: 9–12 hodin

Vstupné: děti do šesti let zdarma, děti 6 až 15 let za 20 Kč, dospělí 40 Kč

Více: http://muzeum.sumava.net

Adventní koncerty

HRADEC KRÁLOVÉ: Koncert Gabriely Beňačkové

12. prosince je možné v Hradci Králové vyrazit na vánoční koncert Gabriely Beňačkové, sopranistky slovenského původu, která vystoupí s Filharmonií Hradec Králové a přednese operní árie a vánoční koledy.

Koncert se koná v sále Filharmonie v 19:30 a Beňačkovou doprovodí chlapecký pěvecký sbor Bonifantes.

Vstupné: od 420 Kč

Více: www.hkpoint.cz

PRAHA: Nedělní adventní koncerty v Rudolfinu

V pražském Rudolfinu, domově České filharmonie, lze ve čtvrtek 13. prosince v době vánoční vyrazit na českou klasiku. Vystoupí tu Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, program má název Unikátní dvořákovský komplet. Zazní tu Symfonie číslo 5 F dur a Symfonie číslo 8 G dur. Koncerty jsou dva: první v 10 hodin, druhý v 19:30.

Cena: od 200 do 800 Kč

www.ceskafilharmonie.cz

BRNO A PRAHA: Koncerty Hany Zagorové

Vánoční koncerty si připravila i Hana Zagorová. Vystoupí 5. prosince ve 20 hodin v brněnském Boby centru. Jako obvykle s ní zazpívá Petr Rezek, doprovázet je bude skupina Boom! Band.

Vstupné: 340 až 850 Kč

Na koncert Hany Zagorové je možné vyrazit i v Praze, a to do Lucerny 11. prosince (od 19 hodin). Kromě Petra Rezka zde bude možné slyšet i ostravskou zpěvačku Marii Rottrovou.

Cena: 300 až 1 400 Kč

Více: www.lucerna.cz, www.ticketpro.cz

REPUBLIKOVÉ TURNÉ: Bílé Vánoce s Lucií Bílou

Na vánoční turné vyráží také Lucie Bílá. Doprovodí ji kapela Petra Maláska. "Bílé Vánoce" začínají 2. 12. v Ústí nad Labem v Domě kultury. O den později vystoupí v Plzni. Její písně ovšem zazní i v Hodoníně (11. 12.), pražském divadle Karlín (13. 12.), olomouckém kině Metropol (14. 12.), Pardubicích (18. 12.), Frýdku-Místku (20. 12.), Liberci (21. 12.) a Českých Budějovicích (22. 12).

Více: www.luciebila.com

Kam za jídlem a pitím

VALTICE: Adventní víkend v podzemí

Do Valtic se vydejte od 7. do 9. prosince. Ve Valtickém podzemí bude možné ochutnat nejen místní víno, ale i adventní svařáky zdejších sklepmistrů a také minoritské punče podle originálních receptů.

Kromě toho labužníci ocení místní speciality a mohou si zde nakoupit dárky pro milovníky vína.

Více: www.valtickepodzemi.cz

VELKÉ POPOVICE: Prohlídka pivovaru s ochutnávkou

Trochu netradiční adventní program mají v neděli 9. prosince v pivovaru ve Velkých Popovicích ve středních Čechách. Chystají tu Kozlí nadílku - zajímavý program pro návštěvníky, kteří se mohou vydat například na prohlídku pivovaru, kde ochutnají pivní speciály. Prohlídky zájemce provedou výrobou piva a seznámí s historií pivovaru, odcházejí ve 12, 13, 14 a 15 hodin a budou stát pouze 40 Kč.

Konat se tu bude také druhý ročník soutěže o nejlepší vánočku Velkopopovicka. Vlastní vánočku lze do soutěže přihlásit od 9 do 12 hodin. Vyhlášení té nejlepší bude v 16 hodin.

V pivovaru zazní koledy (v 15 hodin) a všichni se mohou pustit do výroby velkého perníkového betlému. V Kozlím obchodě je možné nakoupit dárky pro milovníky piva.

Více: www.kozel.cz

PARDUBICE: Za mlsáním do Perníkové chaloupky

K Vánocům patří perník, a kde jinde ho ochutnat než v Perníkové chaloupce nedaleko Pardubic. Ta stojí u hradu Kunětická hora a na 8. prosince si zde připravili akci s názvem předvánoční pohlazení. Od 9 do 16:30 bude možné v původně loveckém zámečku, kde se dozvíte vše o historii perníků, obdivovat různé vánoční stromečky a dekorace.

A zkusit si nazdobit svůj perník, což vás naučí vynikající perníkářka Dana Holmanová. Dorazí i řezbáři a muzikanti, zazní tu koledy. Návštěvníci si zde budou moci koupit krajky, výšivky, keramiku, dřevěné hračky, drátěné ozdoby a samozřejmě perníky.

O občerstvení se postarají Červená Karkulka, Otesánkova mlsárna a provozovna s názvem U všech čertů – útulna a občerstvovna.

Místo vstupného se vybírá perníkovné: 60 Kč/osoba jakéhokoliv věku. Každý návštěvník dostane jeden perník.

Více: www.pernikova-chaloupka.cz

Tři tipy ze zahraničí na závěr

RAKOUSKO, Laa an der Thaya: vánoční trh

V dolnorakouském Weinviertelu u česko-rakouských hranic (hodinu cesty od Brna) lze 1. a 2. prosince ve sklepní uličce Loamgrui v Unterstinkenbrunnu nedaleko Laa an der Thaya oslavit příchod adventu. Vždy od 12 do 19 hodin se tu koná jedinečný trh: ve více než 60 sklípcích můžete nakoupit vína z regionu, domácí pálenky, vánoční punč, sladké speciality, ručně zhotovené vánoční ozdoby, svíčky, módní šperky, keramiku, vánoční jesličky a mnohem více.

V neděli 2. 12. se lze podívat v Laa and der Thaya na tradiční mikulášský průvod, který se koná na náměstí v 17 hodin. Akce začíná už v 15:30.

Více: www.loamgrui.at, www.landumlaa.at

NĚMECKO, Pasov: Trhy u svatého Stephana

V německém Pasově už to voní perníčky, punčem, pečenými jablky i tavícím se voskem. Nejlépe tuto atmosféru nasajete, pokud vyrazíte do centra města na vánoční trhy. Ty se konají u katedrály svatého Stephana. Trhy začínají dnes a skončí 23. prosince. Na každý den odpoledne tu mají připravený program.

Ochutnat tu můžete místní speciality, jako třeba Lebkuchen – speciální vánoční koláč připomínající perník.

Pasov leží asi hodinu od českého hraničního přechodu Strážný.

Otevírací doba trhů: pondělí až čtvrtek 10 až 20 hodin, pátek - sobota 10 až 21 hodin, neděle 11.30 až 20 hodin

Více: www.christkindlmarkt-passau.de

NĚMECKO, Moritzburg: za Popelkou

K českým Vánocům každý rok patří i pohádková Popelka s Libuší Šafránkovou v hlavní roli. Natáčela se na barokním zámku Moritzburg u Drážďan, kde je až do 3. března možné navštívit speciální výstavu věnovanou této slavné pohádce. Ta přiblíží autentické prostory, v nichž se Popelka pohybovala, je tu vidět i řada zajímavých rekvizit: Popelčiny šaty, boty, hudební nástroje. Nechybějí figuríny koňů nebo například sovy Rozárky. Je tu i křeslo režiséra Václava Vorlíčka.

Moritzburg leží asi patnáct kilometrů na sever od Drážďan, jede se po silnici S179.

Otevřeno mají denně od 10 do 17 hodin.

Vstupné do zámku: dospělý 7 eur, děti 3,50 eur, rodina (2+4) 14 eur

Více: www.schloss-moritzburg.de

Další tipy na adventní akce i reportáž z trhů ve Vídni vám přineseme příští týden.