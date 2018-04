Tipy, kam se vydat na Štědrý den, na Boží hod nebo na Štěpána

Portál Kudy z nudy naděluje už před Vánocemi! Máme pro vás totiž spousty tipů, kam se můžete podívat během vánočních svátků a kde si užijete pohodovou sváteční atmosféru. Kam vás pozveme? Například do Českého Krumlova, do Plzně, do Prahy i do Brna.