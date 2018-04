Tipy kam s českou flotilou po řekách, přehradách a rybnících

Lodě brázdí prakticky každou větší přehradu či rybník, ale jen někde jde o plavby podle stálého jízdního řádu, u menších provozovatelů často záleží na počasí a počtu zájemců. V našem souhrnu tak najdete jak pravidelné plavby, tak výlety, které je nutné objednat předem.

Brněnské lodě slaví sedmdesátku

Lodní doprava na Brněnské přehradě letos slaví sedmdesátiny.

Víte, že lodní doprava na Brněnské přehradě letos slaví sedmdesátiny? Lodě poprvé vypluly v květnu 1946 a od té doby každý rok přibližně od Velikonoc do října brázdí hladinu přehrady. Nejde o parníky, ale o plavidla na elektrický pohon, která necelých deset kilometrů dlouhou linku z brněnského přístaviště do Veverské Bítýšky zvládnou za 70 minut. Jízdenka na jeden dopravní úsek vyjde na 15 korun, lístek tam a zpátky stojí 240. Lodě vás dopraví také k hradu Veveří, lodní lístek je možné kombinovat s několika vstupenkami: na hrad, do zoologické zahrady, do kasemat hradu Špilberk, do vědeckého parku VIDA! anebo do zábavního parku Permonium v Oslavanech. Vstupenky platí vždy příslušný rok plavební sezony.

Po Praze na velkém parníku nebo na přívozu

Přívozy přes Lipno vás dopraví s auty i koly k hraničnímu přechodu Kyselov.

Nedávno jsme připravili článek k dalšímu letošnímu výročí: před 175 lety, 1. května 1841, byl na vodu spuštěn první český kolesový parník Bohemia. Krásu starých strojů si vychutnáte i dnes, a to díky Pražské paroplavební společnosti, v jejíž flotile jsou hned dva historické kolesové parníky, 76 let starý parník Vltava a ještě o dva roky starší Vyšehrad. Obě lodě, v roce 2013 prohlášené za kulturní památky, plují na pravidelných linkách Prahou, na trase do zoologické zahrady i na výletních plavbách na Slapy a do Mělníka.

Lodní lístek můžete kombinovat třeba se vstupenkou do kasemat hradu Špilberk.

Ke kratším plavbám můžete využít atraktivní pražské přívozy. Platí na nich stejné jízdenky jako v tramvajích či v metru a v provozu bývají od konce března až do konce října. Na plavbu se vypravte na lodičce, která pendluje mezi přístavištěm Pražská tržnice v Holešovicích a nábřežím v Karlíně s mezipřistáním na ostrově Štvanice, anebo přívozem z Výtoně na Smíchov s mezipřistáním na Císařské louce.

Orlík, Lipno, Dalešice a další místa

Před prázdninami většinou o víkendech, v letních měsících denně můžete na lodi projet Orlickou přehradou i Lipnem. Vltavské přehrady lodě brázdí na několika pravidelných linkách, Lipno si můžete proplout na okružní plavbě i po jednotlivých zastávkách. V provozu jsou i přívozy, a to jak z Lipna k hraničnímu přechodu Kyselov, tak přívoz z Horní Plané do Bližší Lhoty.

Lipno křižují vyhlídkové plavby i lodě na pravidelných linkách.

Dalešickou přehradu na Vysočině brázdí loď Horácko, která v červenci a srpnu vyplouvá několikrát každý den. Z Hluboké nad Vltavou se můžete vydat na pravidelnou výletní plavbu do Purkarce a zpět, s menšími loděmi se můžete vydat také na plavbu po rybníku Svět anebo z Týna nad Vltavou k soutoku Lužnice a Vltavy, ale plavby jsou závislé na povětrnostních podmínkách a stavu vodní hladiny.

Někdy je potřeba objednat plavbu předem, například na trase z Hluboké nad Vltavou do Českých Budějovic anebo plavbu s lodí Santa Maria po Slezské Hartě. Totéž platí pro vodní turistiku po Baťově kanálu, pokud si chcete užít dovolenou na hausbótu; potřebné informace o velikosti lodí, jejich vybavení a podmínkách pronájmu najdete na internetových stránkách.