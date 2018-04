Tipy jak si užít léto v Kroměříži s Narcisem, satyrem a Tizianem

Letos v létě Kroměříž poznáte v novém světle, a to díky projektu V barvách, světle, umění, který tradiční památky a romantická zákoutí propojí s moderním vizuálním uměním. Světelné efekty a pouliční umění rozzáří město až do konce září, a to na mnoha místech a mnoha způsoby.

Co by tomu asi řekl Tizian?

V kroměřížských Arcibiskupských sklepech ochutnáte skvělá mešní vína.

Co přesně můžete od návštěvy Kroměříže čekat? Třeba videomapping na radniční věži, prostorové 3D efekty, kdy se stanete součástí obrazu na Velkém náměstí pod Mariánským sloupem anebo nástěnné malby fluorescentními UV barvami v Lennonově uličce, nejlépe viditelné po setmění a při nasvícení speciálním UV zdrojem. Kroměříž oživí také duhová záplava vznášejících se deštníků v Kovářské ulici (které navíc jednu z nejživějších pěších zón v centru města zastíní v parných letních dnech), street artová díla, a nakonec jako připomínka klasiky rozsáhlá výstava současného umění k poctě malíře Tiziana, od jehož úmrtí uplynulo 440 let. V Galerii Orlovna a v prostorách Arcibiskupského zámku a Podzámecké i Květné zahradě si až do 30. září prohlédnete malby, sochy, grafiky, fotografie a další díla, jimiž dnešní umělci reagují na věhlasný Tizianův obraz Apollo a Marsyas.

Kroměřížské hrátky pro malé i velké

V létě poznáte Kroměříž jinak než obvykle, třeba díky atraktivním prohlídkám saly terreny Arcibiskupského zámku.

Tím ale letní kroměřížská překvapení teprve začínají! Pokud hledáte program pro děti, například každé prázdninové pondělí od 11 a 14 hodin poznáte salu terrenu Arcibiskupského zámku jinak, než jste zvyklí, a sice prostřednictvím her, vyprávění a nezapomenutelných zážitků. Zvláštními prostorami – kde se vám mimochodem bude hodit teplejší oblečení – vás provedou krásný mladík Narcis a šikovný satyr, kteří mají pro malé i velké nachystanou spoustu originálních her a dramatických, hudebních a výtvarných aktivit.

Každý prázdninový pátek rovněž od 11 a 14 hodin začíná hravý program v Květné zahradě; provede vás moudrý satyr Radix, který v Libosadu zná každý kořínek a rád se podělí o své vědomosti. Společně si zahrajete kuželky, poskládáte vlastní zahrádku nebo zabloudíte v bludišti.

Oba programy trvají přibližně hodinu, jsou vhodné pro děti od tří let a vstupné je zdarma, respektive je zahrnuto v rámci vstupenky do saly terreny a do Květné zahrady. Účast je potřeba jen předem nahlásit v pokladně.

Prohlídky města, výstavy, pivo a víno

K výletu do Kroměříže patří zastávka v pivovaru Černý orel.

Náš ohňostroj letních kroměřížských nápadů stále pokračuje! Zveme vás například na neobvyklé prohlídky města s průvodci v historických kostýmech; do časů, kdy Kroměříž bývala letním sídlem olomouckých biskupů, se můžete vypravit vždy v pátek v 18 a 19.30, sraz je u kašny na Velkém náměstí a vstupenky seženete buď přímo na místě anebo v předprodeji v Turistickém informačním centru. Kromě toho na Arcibiskupském zámku bude až do konce října unikátní výstava věrné kopie Turínského plátna, zhotovené přesně podle originálu. Zajímavé výstavy nachystalo také Muzeum Kroměřížska, například v Galerii v podloubí na Velkém náměstí se až do 2. října můžete seznámit s geniální českou stavebnicí Merkur a v Malé galerii bude do 4. září výstava, která představí společné dílo kroměřížského rodáka a spisovatele Miloše Macourka a malíře Adolfa Borna.

Město ale nabízí i zážitky pro vaše chuťové pohárky, třeba exkurzi do pivovaru Černý orel anebo ochutnávky vín v Arcibiskupských sklepech. Zkrátka přijeďte a užijte si letní Kroměříž do poslední kapky.