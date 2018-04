Letem světem za pár korun. Jednoduché tipy, jak na cestách ušetřit

Už nějakou dobu se nemusíme dělit na skupinu šťastlivců s naditou peněženkou, kteří si dopřávají exotické zájezdy, a na ty, co jim zbývá leda tak na dovolenou na chatě či u Balatonu. Díky internetu se před námi otevřely obrovské možnosti a v oblasti cestování to platí dvojnásob. Pokud si do oblíbených záložek přidáte ty správné odkazy na rezervační systémy a blogy, do telefonu stáhnete šikovné aplikace, zjistíte, že cizina vlastně nemusí být cizí, ale že je neskutečně blízko.

Odvážný krok do cestovatelského neznáma

Zjistila to i účetní Alena Kubíková, která byla zvyklá jezdit na dovolenou dvakrát do roka, v zimě na hory a v létě k moři, na dvě místa léty prověřená a osvědčená. Cestování pro ni představovalo spíše výlet za odpočinkem bez větších ambicí.

„Před sedmi lety nás z tohoto rytmu vytrhla dcera, která nás vzala do Dublinu. Našla levné letenky a prostě řekla, že jedeme,“ popisuje šestapadesátiletá žena svůj první poznávací zájezd, na který se vydala na vlastní pěst. „Dcera se o všechno postarala, zařídila levné, ale velmi útulné ubytování v B&B, vytipovala irské puby, pamětihodnosti, zařídila i výlety mimo město a hlavně nám překládala. Byla jsem nadšená, když jsem viděla, jak to všechno jde snadno. Pár kliknutí na internetu a máte lístky do galerie, bez front. A hlavně, jste pánem svého vlastního času, nikdo vás do ničeho nenutí.“

Tip pro úsporu: využívejte cashbackový portál Před nákupem navštivte jakýkoliv web přes stránky VratnéPeníze.cz. Levněji vás vyjdou např. letenky od SkyPicker nebo ubytování přes Booking.com. Odkazy najdete ZDE.

Tímto výletem u ní dcera vzbudila hlad po cizině a poznávání ostatních kultur. „Od té doby vyrážíme společně na cesty každý rok, poslední výlet do Barcelony už jsem dokonce celý naplánovala sama. Ani si nedovedu představit, že bychom se vrátili zpátky do našeho apartmánu u moře na Hvaru. Za ta léta už jsem pochytila i základní komunikační fráze v angličtině, takže až jednou s námi dcera nebude chtít vyrazit, věřím, že to zvládneme i ve dvou s manželem.“

Letenky pro každého

Cestování za poslední roky zlevnilo z mnoha příčin, ale tím hlavním důvodem, proč můžeme jezdit křížem krážem po světě bez tučného konta, je internet. Díky tzv. lowcostovým způsobům s nízkonákladovými aerolinkami nemusíte dlouhá léta šetřit a obracet každou korunu, abyste si mohli dovolit vyjet za hranice. To nejtěžší, co pro cestování musíte získat, je čas. Uvolnit se v práci, ve své firmě, ve škole, doma. Výběr destinace pak připomíná návštěvu cukrárny, ve které jste obklopeni všemi možnými dorty, jedním lákavějším než druhým, a vy musíte ukázat na jeden z nich, což bývá to největší dilema.

Fenomén levných letenek S levnými letenkami pracuje i aplikace a web Skypicker sídlící v Brně . Jejich technologie je založená na vyhledávání a propojování letů od různých nízkonákladových i klasických leteckých společností. Těmito kombinacemi tak vznikají nové jedinečné trasy, které jsou často o 50 až 90 procent levnější než běžné lety.

sídlící . Jejich technologie je založená na vyhledávání a propojování letů od různých nízkonákladových i klasických leteckých společností. Těmito kombinacemi tak vznikají nové jedinečné trasy, které jsou často než běžné lety. Projekt funguje od dubna 2012 a od té doby se těší velké popularitě s rekordními obraty. Podle ředitele marketingu firmy Martina Janovčíka je největší výhoda Skypickeru v unikátním algoritmu, který spojí dohromady i aerolinky, které spolu nespolupracují, ale také v garanci služeb. „Dlouho jsme se zamýšleli nad tím, jaké jsou nejčastější překážky, které odrazují potenciálního zákazníka od zakoupení letenky. A mezi ty nejhlavnější patří beze sporu vysoká cena a obavy z přestupů. I proto jsme vzali veškerou záruku na sebe.“

a od té doby se těší velké popularitě s rekordními obraty. Podle ředitele marketingu firmy Martina Janovčíka je největší výhoda Skypickeru v unikátním algoritmu, který spojí dohromady i aerolinky, které spolu nespolupracují, ale také v garanci služeb. „Dlouho jsme se zamýšleli nad tím, jaké jsou nejčastější překážky, které odrazují potenciálního zákazníka od zakoupení letenky. A mezi ty nejhlavnější patří beze sporu vysoká cena a obavy z přestupů. I proto jsme vzali veškerou záruku na sebe.“ Takže pokud zmeškáte navazující let, Skypicker se o vás postará a dopraví vás do cílové destinace, aniž byste museli z účtu lovit další koruny. Možná i proto mezi zákazníky společnosti patří všechny věkové generace cestovatelů.



To potvrzuje i David Eiselt z webového portálu Cestujlevně.com, když říká, že v dnešní době si cestování může dovolit skoro každý. Jeho stránky měsíčně navštíví čtvrt milionu lidí a zakládal je proto, aby inspiroval méně zkušené cestovatele a ukázal jim způsoby, jak ušetřit na ceně letenky. „Můj první nízkorozpočtový výlet směřoval s dvěma kamarády do švédského Stockholmu. Letenky tam i zpět z Prahy nás vyšly na pouhých 20 Kč. Pár dalších cest se neslo ve stejném finančním rytmu a pokaždé, když jsem o tom někomu vyprávěl, nechtěl mi věřit,“ říká cestovatel.

Jak systém levných letenek funguje? Spolu s kolegy každý den kontrolují rezervační systémy nízkonákladových dopravců, hlídají vývoj cen na konkrétních trasách (např. Praha – New York), mapují cenové výkyvy, zahraniční blogy podobného zaměření i další indicie, aby českým cestovatelům mohli na svých stránkách a Facebooku nabídnout ty nejlepší akce formou odkazů na stránky dopravce či prodejce. Primárně se zabývají letenkami, ale občas se objeví i akce na autobusovou dopravu. Sám David Eiselt tímto způsobem procestoval značnou část naší planety, a proto je živoucím důkazem, že se akčních letenek nemusíme bát.

Díky nízkonákladovým aerolinkám se létání stalo dostupným způsobem dopravy pro většinu lidí.

Podobný styl cestování není pro ty, kteří mají dny a týdny rozplánované na minuty a jakákoliv změna je totálně rozhodí. Spoustu lidí laciné letenky inspirovaly k totální improvizaci. „Lidé často nemají konkrétní představu, ale spíše touhu poznat něco nového. A tak jakmile se objeví akční letenky a destinace je alespoň trochu nadchne, vyrážejí. Nakonec místo dovolené v původně zamýšleném Thajsku budou objevovat krásy Vietnamu,“ říká podnikatel.

Ubytování u cizinců v obýváku

„Dodnes ráda vzpomínám na své ubytování v Singapuru. Přes Hostelworld.com jsem si zamluvila malý hostel s kapacitou pro 30 nocležníků. Provozovala ho slečna mého věku, která uměla vytvořit neskutečně skvělou atmosféru a všechny ubytované propojit,“ vzpomíná třicetiletá scénografka Petra Šimáčková. Od ubytování v hostelu rozhodně neočekávala luxus, nižší cena byla samozřejmě vykoupena nižším pohodlím, ale hlavní benefit krom úspory peněz vidí v tom, že díky němu poznala místní kulturu.

Známí po celém světě Díky couchsurfingu máme známé prakticky v každé zemi po celém světě, čímž se cestování stává dostupnější.

„Majitelka hostelu si po práci s námi vždy přišla pokecat. Několikrát mě sama od sebe vzala na oběd do čínské čtvrti, kam vím, že bych se jako turistka nikdy nepodívala. A právě kvůli ní a atmosféře hostelu jsem z itineráře vypustila jednu zemi a oproti plánu jsem v Singapuru zůstala o pár dní déle. A rozhodně toho nelituji.“

Právě široká nabídka levnějšího ubytování je dalším důvodem, proč je cestování tak dostupné. Pokud si místo mnohdy sterilního prostředí hotelu vyberete třeba ubytování u někoho doma, můžete ve výsledku získat mnohem víc, než čeho se vzdáte. Omezení v pohodlí či soukromí se vám může vykompenzovat třeba v podobě nově nabytého přátelství či možnosti prohlédnout si dané město pohledem jeho obyvatel a dostat se na místa, kam turista zabloudí maximálně omylem.

Od gauče až k přátelství

Tu nejlevnější variantu, jak získat možnost ubytování v cizí zemi, získáte s pomocí internetové služby CouchSurfing.com. Funguje jednoduše: zaregistrujete se a nabídnete ostatním, že u vás mohou zadarmo přespat. A je už jen na vás, jestli jim nabídnete pokoj, gauč či matraci.

„Valná většina hostitelů dělá CouchSurfing ze stejného důvodu jako já: vytváříme si přátele, se kterými můžeme prožít něco zajímavého. Díky CouchSurfingu máme známé prakticky v každé zemi, čímž se cestování stává dostupnější,“ popisuje sedmadvacetiletá Michaela Hrnčiarová, která v Praze tento typ ubytování nabízí již třetím rokem a hostila už ke stovce lidí.

Služba CouchSurfing.com nabízí možnost levného ubytování po celém světě.

Mladá cestovatelka zároveň zdůrazňuje, že je důležité si uvědomit, že CouchSurfing není hotel. Pečlivě si proto vybírá, komu gauč nabídne, aby se pobyt stal zážitkem i pro ni. Naštěstí tento přístup funguje oboustranně. „Mým posledním hostem byla slečna z Turecka a byla úžasná. Její maminka mi nechala poslat domácí specialitu ve veganské verzi, když zjistila, že její dceru bude hostit veganka.“

Se svojí ženou v cizím pokoji

Na podobném principu funguje i webová služba Airbnb.cz, kterou v roce 2008 založili dva kamarádi, když řešili, kde vzít peníze na podnájem v San Francisku. Ten víkend se zrovna ve městě konala konference a všechny okolní hotely byly obsazeny. Napadlo je, že návštěvníkům této konference zkusí nabídnout přespání ve svém bytě na třech volných nafukovacích matracích. Odtud vznikl nápad na Airbnb (Air bed & breakfast).

Čtěte v pondělí Vychutnejte si chutě a vůně Asie. Recepty na thajské vepřové soté nebo hovězí maso s nudlemi Bún bó nam bo najdete v příloze MF DNES OnaDnes.

V současnosti tuto službu využívá přes 80 milionů lidí a každý rok roste počet nabídek ubytování. Prostřednictvím této platformy si zakoupíte ubytování u někoho doma, může se jednat o pokoj, ale i klidně o celý dům. Dají se tu objevit i poklady jako zámek či iglú.

Nespornou výhodou Airbnb je poměr mezi cenou za ubytování a lokací. Najednou získáte možnost bydlet v centru za peníze, které jsou s jakýmkoliv hotelem v dané oblasti nesrovnatelně nižší. „Ubytování přes Airbnb umožňuje cestovat, a přitom se necítit jako turista. Nabízí se vám tak mnohem větší prostor pro splynutí s životem obyvatel a absorbování místní atmosféry,“ potvrzuje Vladimíra, která svůj byt pronajímá už tři roky.

Hostům by tato mladá žena mohla jen předat klíče, ale to podle ní není cesta ke spokojenému pobytu. „Jsem manažerka, recepční, aranžérka, tísňová linka, PR a někdy i pokojská v jednom,“ popisuje s nadsázkou svou multifunkčnost. Hosté pro ni nejsou jen „klienty“, vždy je bere jako někoho blízkého. Asi nejraději vzpomíná na ženu z USA, která jí vyprávěla příběh o tom, jak s rodiči ještě jako malá v roce 1948 emigrovala z Československa. „Zařídila jsem, aby mohla v archivu nahlédnout do dokumentů a fotografií své rodiny. Paní navštívila všechny adresy v Praze, na kterých s rodiči před emigrací bydleli. Nejen pro ni, ale i pro mne to byl velmi silný zážitek.“

Cestovat s Airbnb mohou mladší, staří, svobodní, zadaní i rodiny s dětmi. Právě posledně jmenovaná skupina má svá specifika. Anna Petrželová Airbnb využívá nejčastěji při rodinných výletech k moři se svými třemi malými dětmi. „Je pravda, že hledáním vhodného místa strávím o něco více času, než kdybychom jeli ve dvou. Mám totiž tři základní podmínky, na jejichž dodržení trvám: abychom bydleli v přízemí a nemuseli vynášet kočárek do patra; aby byt nebyl daleko od moře či centra, protože by to děti nemusely ujít; a aby byt měl terasu či balkon, kde si pak s přítelem můžeme posedět, až děti uložíme. Ne vždy to vytuším z popisku, takže si s pronajímateli vyměním možná více zpráv než bezdětní cestovatelé, ale nikdy jsem neměla pocit, že někoho obtěžuji,“ dodává fotografka.

Stáhněte si do mobilu

Důležitým pomocníkem na cestách jsou aplikace, které si můžete stáhnout do svého telefonu či tabletu. Orientovat se na základě hodnocení na TripAdvisoru je dnes už běžná praxe, která vám v případě mnoha hotelů či restaurací může ušetřit nejen peníze, ale i zklamání.

S aplikací Maps.me si ještě v pohodlí domova či v hotelu na wi-fi můžete do mobilu zdarma stáhnout offline mapy většiny celosvětových hlavních měst.

Google Translate se stane vaší pravou rukou při zápasu s cizími jazyky. Věty na překlad můžete aplikaci i nadiktovat a ona vám je ihned přeloží a přečte, anebo fotoaparátem zamiřte na jakýkoliv text, který aplikace rovnou přeloží. Debatovat o filozofii prostřednictvím aplikace nebudete, ale běžné komunikační situace v hotelu či v obchodě s ní zvládnete.



Prověřené rady od místních, aniž s nimi promluvíte

Do aplikace Spotted by Locals píší lidé, kteří v daném městě bydlí a cestovatelům z ciziny doporučují zásadně prověřená místa.

Informace podobného typu zpracovává i aplikace Spotted By Locals (existuje i jako web). Za pár eur si můžete stáhnout mapu s cennými tipy na neturistické restaurace, bary, vyhlídky, obchody či jiné zajímavosti. Vše sepsali lidé, kteří v daném městě bydlí dlouhá léta a znají ho jak svoje boty.

Do verze o Praze přispívá už několik let čtyřiatřicetiletá Kateřina Kaftanová. „Cestovatelům doporučuji zásadně pouze svá oblíbená a vyzkoušená místa, která navštěvuji s určitou pravidelností a za jejichž kvalitu či autentičnost ručím. Ale přiznám se, že od té doby, co mám malé dítě, se skladba míst trochu změnila,“ říká mladá maminka a dodává, že důležitou součástí práce spotterů je i prověřování aktuálnosti údajů, aby se nestalo, že se cestovatelé objeví před restaurací v rekonstrukci.

Cenné zkušenosti sdílí na svých blozích i ostatní cestovatelé a vyplatí se je pročíst. Je přitom jedno, jestli se chystáte na Šrí Lanku nebo se chcete vyhnout frontám ve vatikánských muzeích.

Na blogy se specializuje HedvábnáStezka.cz, web cestovatelů pro cestovatele, kde najdete hromadu online průvodců a reportáží. V neposlední řadě nahlédněte i do knihy Travel Bible, kterou v loňském roce vydali Matouš Vinš a Petr Novák, aby ukázali svým čtenářům, jak si za co nejméně peněz v zahraničí co nejvíce užít, splynout s místními obyvateli a poznat místa, která neuvidíte ani v National Geographic.

Ekonomické myšlení

Katie Ford pracuje pro program ECES, který pod záštitou Univerzity Karlovy zajišťuje studium zahraničním studentům (zejména z USA) v Praze. Pro své studenty bývá často prvním rádcem, který se jim snaží vštípit cestovatelské zásady uplatnitelné po celém světě. „Je pro mě důležité, aby si zapamatovali tři věci: aby vždy měli u sebe doklad totožnosti, aby si na své věci dávali pozor a aby se vyhýbali místům, kde je chce někdo natáhnout, např. restauracím se zaručeně nejlepším gulášem v Praze, hospodám, které mají menu hned v několika světových jazycích, či jakýmkoliv směnárnám,“ radí studentům.

Ona sama žije v Praze necelé dva roky, ale na cestách strávila velkou část svého života. I proto si vštípila jisté zásady ekonomického smýšlení a různé spořicí triky, jak nenásilně a bez větších omezení našetřit peníze na cesty. „Doma na skříni mám klasickou zavařovačku. A pokaždé, když jsem v práci déle než osm hodin, vložím do ní 100 Kč. Jako odměnu za lopotu.

Dřív jsem tam vkládala peníze pokaždé, když jsem se přinutila jít cvičit. Mám vyzkoušeno, že když si ze spoření udělám rituál, mnohem lépe se mi dodržuje.“ K tomu Katie zkouší i tzv. 52týdenní výzvu, jejíž princip je poměrně jednoduchý. První týden si dáte stranou 52 dolarů (tedy dejme tomu 1 300 Kč), druhý týden 51 dolarů a na konci máte ušetřeno na krásný výlet.

Od dob Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda uplynulo mnoho let a o cestovatelských eskapádách dávno už nemusíme jen číst, ale můžeme si je vyzkoušet na vlastní pěst. Cestování je totiž nejlepší způsob, jak poznat nejen ostatní kultury a smýšlení, ale hlavně sami sebe. A vůbec nevadí, pokud nejste dobrodružné povahy a z potápění v Karibiku máte osypky. Vždyť právě v tom tkví kouzlo cestování po vlastní ose: jste pány svého času, svých rozhodnutí a můžete dělat jen to, na co máte chuť.