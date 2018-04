Užitečné tipy, jak fotit podzim. A soutěž - posílejte vaše NEJ snímky

Fotosoutěž Můj podzim 2014 Až do pondělí 17. listopadu (včetně) posílejte vaše nejzajímavější fotky z podzimních toulek na fotocesty@idnes.cz.

Vždy uveďte stručný popis snímku, aspoň zhruba datum pořízení a vaše jméno a adresu. Každý soutěžící může poslat pouze jeden snímek, bohužel nemůžeme snímky vybírat za vás.

Před sebou máte prodloužený víkend, kdy jistě mnozí z vás vyrazí do přírody. Těšíme se proto na Vaše nejnovější fotoúlovky! Nejzajímavější snímky zveřejníme ve speciální fotogalerii, z toho 10 nejlepších odměníme honorářem 200 korun.

Deset a jeden tip, jak pořídit zajímavé fotografie

1. Počkejte na správné světlo

Podzim přináší pro fotografy období požehnané, mimo jiné i proto, že světlo se neustále mění a my tak můžeme zachytit různé nálady. Pro podzimní dny je typické střídání slunečního svitu, zatažené oblohy, mlh a deště. Každé světlo přináší svou náladu a pro podzim typická zatažená obloha je často skvělá i pro „krajinky“ nebo focení barevného listí. Při lehce zatažené obloze se vyplatí nastavit foťák na mírnou podexpozici (fotky budou tmavší) – lépe tak vyniknou barvy listí a fotka bude kontrastnější a zajímavější.

Bhútán, slunce proráží ranní mlhu. Nejlepší podmínky pro focení takovéto fotografie je šikmé sluneční světlo pronikající mlhou „té správné hustoty“. Je třeba počkat na správný okamžik, kdy mlha není příliš hustá, ale ještě není zcela rozpuštěná…

2. Nefoťte od boku

Někdy se stane, že objevíte nádhernou scenérii, vyhlídku nebo prostě úžasný fotografický objekt. Než začnete bezmyšlenkovitě mačkat spoušť „od boku“, zamyslete se, zda nejde záběr ještě nějak vylepšit, hledejte zajímavý úhel záběru.

Někdy postačí přidřepnutí, jindy můžete vylézt na pařez nebo na kámen, někteří fotografové neváhají a často si lehají na zem nebo šplhají na stromy... Přepněte na živý náhled displeje, což vám umožní fotit s aparátem nad hlavou nebo u země. I malá změna úhlu záběru dělá divy a zejména u širokoúhlých objektivů budete překvapeni, jak posun o pár centimetrů ovlivní celý snímek.

Vysoké Tatry. Díky tomu, že jsem vylezl na malou skalku, mohl jsem na obrázku zdůraznit hezký, kameny vyskládaný chodník. Při focení „od boku“ by struktura chodníku tak nevynikla.

3. Nebojte se vysokého ISO

Podzimní zachmuřené dny přinášejí méně světla a vy se tak při focení můžete potýkat s rozostřenými fotkami nebo s malou hloubkou ostrosti. Nebojte se, není to žádná věda – musíte si jen ohlídat, aby čas expozice byl dostatečně krátký na to, abyste foťák udrželi bez rozklepání fotky a zároveň dostatečně zaclonit, aby krajinka byla hezky prokreslená v detailech i nekonečnu.

Pracujte s volbou ISO, dnešní foťáky zvládnou i překvapivě vysoké hodnoty, aniž byste obrázek měli nehezky zrnitý. Kdo má objektiv s redukcí vibrace nebo pevnou ruku, je ve výhodě.

Pohled na baziliku svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Vysoké ISO umožnilo dostatečně zaclonit i použít rychlý čas tak, aby letící pták nebyl rozmazaný.

4. Používejte stativ

Na podzim se vám stativ určitě bude hodit, já sám ho nikdy během roku nepoužívám tolik jako právě v tomto čase. Sice je to krám, který je těžký a většinou jen překáží, ale v pravý čas opravdu oceníte, že ho máte s sebou. Já používám klasický těžký ocelový stativ s kulovou hlavou, nemá smysl kupovat drahé kevlarové stativy, které jsou nestabilní a když vám v mraze upadnou na zem, tak se rozlomí. Stativ vám také umožní časosběrné fotografování (time lapse) a můžete tak pořizovat zajímavá časosběrná videa.

5. Zaměřte se na vodu

Voda je na podzim obzvláště fotogenická. Můžete fotit zrcadlící se barevné listí na hladině rybníků, vodopády nebo horské bystřiny. Nedostatek světla je dokonce výhodou, pokud chceme mít proudící vodu trochu „rozmazanou“ a vše ostatní ostré. Vypadá to na fotkách pěkně a není to taková věda, jak se zdá.

Ideální je opět stativ nebo můžeme v nouzi foťák opatrně někam postavit, nastavit na dlouhý čas a fotit samospouští. Aparát položený na kameni sice nevypadá úplně profesionálně, ale výsledky většinou bývají velmi dobré. Kdo má pevnou ruku a optickou stabilizaci, může zkusit fotit dlouhým časem z ruky. Já mám vyzkoušeno, že víceméně s jistotou „udržím“ při širokoúhlém záběru a zapnuté redukci vibrací 1/6 vteřiny, což na hezké rozmazání tekoucí vody většinou stačí. Foťte vícekrát a pak doma v klidu vyberte ten nejlepší záběr.

Modlitební mlýn v Bhútánu. Fotografováno z ruky 1/6 vteřiny.

6. Fotografujte mraky

Podzimní obloha bývá obzvláště dramatická a šikmé podzimní slunce často nasvěcuje mraky zajímavým způsobem. Nebojte se změnit kompozici a do fotek krajin zahrnout více oblohy – klidně i více než 2/3 plochy záběru. Vyplatí se pracovat s expozicí nebo použít polarizační filtr, který navíc dodá obloze silný kontrast. Nejlepší náladu vystihnete brzo ráno nebo naopak těsně před západem slunce.

Podzimní ráno v Třeboni

7. Počkejte si na první mrazíky

První silnější mrazy bývají skvělou příležitostí, jak zachytit přelom léta a zimy. Tráva je ještě zelená, listy na stromech a přitom potoky už svírá krunýř prvních ledů. Sledujte počasí, a pokud bude jasná noc a meteorologové předpovídají mrazy, natáhněte si budíka na časnou hodinu – první rampouchy totiž většinou dlouho nevydrží.

Vodopád v Mengusovské dolině, Vysoké Tatry

8. Využijte barev k neobvyklým záběrům

Kdekdo by si pomyslel, že vyfotit barevné listy není až takový problém – prostě namířím a zmáčknu to. Jedním z dobrých přístupů je nefotit „jenom“ barevné listí, ale využít podzimních barev o ozvláštnění jiného zajímavého motivu. Dům, vesnice, hrad. Tyto objekty mohou v kráse podzimních barev vyniknout a doslova zazářit. Důležitá je kompozice – na fotce by mělo být na první pohled jasné, co je hlavní motiv (prostě že jsme fotili hrad v podzimní atmosféře a ne barevné listy a ten hrad se nám prostě tak nějak připletl do záběru).

Pohled na Bezděz

9. Abstraktní foto a struktury

Kdo je s hledáním klasických krajinářských motivů zcela v koncích, většinou se uchyluje k makrofotografii. Podzim nám ale přináší mnohem víc – záplava barev a kontrastů dává vyniknout nejrůznějším zajímavým strukturám, jejichž kouzlo navíc často umocní déšť nebo mráz. Nepotřebujete ani makro objektiv, stačí většinou základní zoom, trochu zaexperimentovat se clonou a potom už jenom vybrat zajímavý výřez.

Podzim, detail

10. Noční foto

Časný soumrak podzimních dní nahrává možnostem „pohrát“ si trochu s noční fotografií. Hlavní tajemství hezké noční fotografie je, že ji nesmíme pořídit v noci. Ideální je soumrak, kdy obloha již potemněla (nikoliv zčernala) a světla luceren a lamp už vytvářejí tu správnou atmosféru. Skoro jistě se neobejdeme bez stativu, v nouzi ale můžeme foťák položit na nějaké vhodné místo, kterých je ve městě podstatně víc než v přírodě. Fotíme dlouhým časem, často tím docílíme efektu, kdy nám z obrazu záhadně zmizí pohybující se lidé a namísto aut budeme mít jen zajímavé barevné šmouhy od rozsvícených světel.

Pražský hrad

11. Buďte připraveni na špatné počasí

Rada poslední je bonusová a k nezaplacení – do podzimních plískanic se nezapomeňte vybavit deštníkem či nějakým obalem na fototechniku. Předejdete tak nejenom pokaženým fotkám, ale i poškození drahé techniky.