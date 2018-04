Návod pro Čechy ve Francii: na co koukat kromě fotbalistů

Může se hodit Toulouse v kostce Doprava: Město má dvě linky metra, ke stadionu lze dojet z centra či letiště tramvajemi T1 a T2, od zastávky Ile de Ramie je to kousek. Kousek je to i od zastávky Croix de Pierre k fanzóně, jež bude na Allée Jules Guesde. Z fanzóny ke stadionu lze dojít i pěšky zhruba za 20 minut. K dopravě po městě je dobré koupit si turistický pas (opravňuje například i ke vstupu do muzeí) za 15 eur na 24 hodin. Existuje zde také možnost laciné výpůjčky kol, jež stojí na stojanech na spoustě míst. Půlhodina je úplně zdarma, jeden den stojí 1,20 eura. Ubytování: V kempu nedaleko města s dobrým spojením nebo ve skromných apartmánech, kde město po dobu šampionátu garantuje cenu 50 eur za noc. Jídlo: Pivo se v Toulouse pije ve čtvrtlitrových skleničkách, v centru je cena od 3 eur, ve studentských čtvrtích jsou ceny o poznání nižší. Na jídlo jsou výhodná bistra, v nichž se dá se zárukou skvěle najíst. Cena vyjde zhruba na 8 až 10 eur, v řetězcích rychlého občerstvení je sendvič a drink za 5 eur. Dobrou volbou je oběd v některé z restaurací nad tržnicí Victora Huga (jedna z nejproslulejších tržnic ve Francii, jež stojí za prohlídku, cenově výhodné je však nakupovat na obyčejnějších trzích), kde připravují jídlo z čerstvých surovin. Cena oběda je 13,50 eura za předkrm, hlavní jídlo a dezert. Co si dovézt: Violettes de Toulouse aneb výrobky z fialek. Například parfémy či cukrovinky. Bonus: Po dobu Eura bude v Toulouse nabízena za 40 eur Gastro Tour, několikahodinová akce zaměřená na degustace místních specialit, včetně výletu na vinici, kde se pěstuje unikátní réva a z ní se vyrábí unikátní červené víno. Užitečné weby: www.toulouse-tourisme.com, www.toulouse.fr

Saint-Étienne v kostce: Doprava: Nic nemůže být snazšího a lacinějšího: od stadionu do kempu to trvá 15 minut pěšky, stejný čas zabere i cesta od stadionu do fanzóny. Od stadionu do centra se jde dvojnásobnou dobu. Ke stadionu jedou tramvaje T1 a T2 (výstup na stanici Geoffroy-Guichard), jízdenka je za 1,40 eura. Jezdit lze i s City Card za 18 eur na den, jež zahrnuje také volné vstupy do muzeí a slevy. Ubytování: Nejvýhodnější bude kemp v parku De Méons nedaleko stadionu: vejde se tam zhruba 250 stanů a až 150 obytných přívěsů, jsou tam toalety, sprchy, občerstvení. Cena za pobyt nebyla v době uzávěrky textu stanovena. Stylový je fotbalový hotel Les Poteaux Carrés, cena od 69 eur za noc a pokoj. Jídlo a pití: Vlastní zkušenost autora: úžasné plato sýrů ve vinném baru Demain les vins (a ta pestrá galerie vín k zakoupení!). Doporučení místních: podniky s označením bouchon, kde je servírovaná poctivá domácí kuchyně regionu. Poctivé jsou i porce, a jelikož je základem vepřové, uspokojí i náročné jedlíky. Běžná cena menu v restauracích je 12 eur, s předkrmem a dezertem o 2 eura vyšší. A ještě jedno doporučení: vyplatí se protentokrát vyměnit pivo za víno – kvalitu piva zcela zaručit nelze, kvalita vína je nepopiratelná. Co si přivézt: Čokolády a sladkosti firmy Weiss se v Saint-Étienne vyrábějí od roku 1882 a s poctivou porcí kakaa – navíc v oblíbené kombinaci se sezamovým semínkem – se skvěle hodí k červenému vínu. Vyvážejí se do Tokia či New Yorku, tak proč si je nepřivézt domů? Výrobna i značková prodejna, v níž visí portrét zakladatele firmy, se nachází na ulici rue du Général Foy. Bonus: Muzea v Saint-Étienne nejsou nuda. O fotbalovém muzeu je psáno jinde, v Muzeu umění a průmyslu jsou bohaté sbírky zbraní a bicyklů a velmi zábavné je interaktivní designové centrum, kde lze mimo jiné zkoumat hranice virtuální reality. Užitečné weby: www.saint-etiennetourisme.com