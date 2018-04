Zima v Česku očima fotografa, který boduje na 500px. Podívejte se

I když se to zdá skoro neuvěřitelné, více než polovina fotek v galerii vznikla letos (v únoru a v březnu). Většinou jde o snímky z Šumavy, Krušných hor, nebo z okolí Kladna.

„Nejčastěji vyrážím fotit na Šumavu nebo do Krušných hor. Zrovna tak rád bych se častěji vydal do Krkonoš, Jeseníků nebo Beskyd, ale Šumavu a Krušné hory mám nejblíž, takže to většinou vyhrají,“ říká Tomáš Vocelka, autor fotografií v naší galerii.

S focením zimy jsou samozřejmě spojeny specifické problémy. Fotoaparáty mají tendenci sníh a mlhu podexponovat, baterky se v mrazu strašně rychle vybíjejí a manipulace se stativem v mrazu je za trest. Rady našeho fotografa, jak fotit v zimních měsících, najdete v popiskách fotek.

Tomáš Vocelka - V médiích začínal jako fotoreportér v regionálních novinách. Od roku 2000 pracuje jako editor v MF DNES a fotí jako fotoamatér.

- Snímky publikoval v MF DNES, v magazínu slovenských Hospodářských novin, v magazínu deníku Metro a dalších periodikách.

- Na renomovaném fotoserveru 500px, kde se setkávají amatérští i profesionální fotografové z celého světa, se jeho snímky velmi často objevují na špičce v žebříčku popularity.

- Je držitelem ocenění z mezinárodní fotosoutěže Photo Annual Awards 2014.

- Přispívá do fotobanky ČTK a spolupracuje také s americkou firmou Daylighted, která zajišťuje snímky pro čekárny, hotely, atp. Odkazy:

www.tomasvocelka.cz

www.facebook.com/tomvocelka.photography