Tip pro milovníky drsného moře a volnosti. Zkuste babí léto na Baltu

Pohanský ostrov s nahými babičkami

Míříme na severozápad, naším prvním cílem je německý ostrov Rügen neboli Rujana.

Kdyby si v 19. století založili cestovní kancelář čeští obrozenci, Rujana by byla hitem nabídky. Tohle jméno totiž zní lákavě uším všech milovníků historie, zvláště pak té slovanské. Ostrov hraje ve slovanské archeologii podobnou roli jako třeba Pompeje pro znalce Říma. O proslulé svatyni boha Svantovíta na mysu Arkona psali už tehdejší západní letopisci. Svatyni nakonec zničili roku 1166 Dánové. Ostrov pak patřil postupně pod dánskou, švédskou a nakonec pruskou a německou nadvládu.

Rujana-Arkona. Valy dávné slovanské svatyně

Pláží je na Rujaně spousta, stejně jako ubytovacích možností včetně kempů. V jednom jsme se ubytovali. Když se člověk vyrovná s tím, že německý smysl pro pořádek přivedl vedení kempu k pojmenování všech uliček mezi stany, je tu fajn. Prostě si zvyknete na to, že na záchod nejdete "támhle kolem červeného volkswagenu mezi karavany a doprava", ale musíte jít po Lipské ulici přes Saské náměstí a Hamburskou ulici, načež jste konečně u záchodků, a nutno dodat, že velmi čistých.

Bodejť by ne, když "herr campingplatzleiter", jak si tady šéf kempu říká, pro jistotu na všechna sociální zařízení vylepil přesné návody, jak je používat a co je v nich přísně zakázáno. Vypadá to strašidelně, ale funguje to.

Rujana-Arkona. Některé útesy jsou opravdu dost vysoké Juliusruh. Německé plážové občerstvení je motorizované, kolegové v Polsku chodí pěšky

Pláže jsou rovněž čisté. Stejně jako na polském pobřeží i tady je všude jemňoučký písek, před vámi rozvlněné moře a za vámi nízké borovice.

Jen počítejte s tím, že zatímco u polského Baltu nečekaný pohled na nahé penzistky nehrozí, tady je to častý projev německého odhodlání pěstovat tělesnou kulturu. Skutečně není nutné hledat nudapláže, protože naháče potkáte u vody kdekoliv. A často jsou to dámy a páni v letech.

Rujana, Stralsund

Romantika pod křídou

Koupání je tady příjemné. Na baltské poměry je moře docela klidné, možná i proto, že ostrov Rujana má členité pobřeží a tak vlny nebývají tak veliké. Navíc si můžete vybrat i některé z letovisek v různých zálivech, kde už moře vypadá spíš jako veliké jezero. Větší vlny jsou na severu ostrova, takže třeba do Dranske nebo Wieku jezdí rádi i surfaři.

Vyzkoušeli jsme pláže v Juliusruh a Breege. Nabízejí solidní koupání, písčité pláže a mírně klesající dno, připomínající legendárně mělký Balaton. Nejsou zde vysoké útesy, ale mírné kopečky s borovicemi a stepními travinami.

Jasmund

Úžasný je také Sassnitz, který proslul přírodním parkem Jasmund. Do moře tu strmě spadají bělostné křídové útesy a vstup do vody je plný zaoblených kamenů. Procházka pod bílými stěnami podél moře je nezapomenutelná. Nebýt toho, že občas potkáte další výletníky, skoro byste uvěřili, že se na obzoru objeví pirátský koráb, z něhož vyskočí kapitán Flint nebo třeba Jack Sparrow.

Pod útesy není na rozdíl od většiny jiných míst baltského pobřeží jemný písek, ale štěrk z drobných kamínků, mezi nimiž se povalují velmi zvláštní kameny, provrtané chodbičkami a pokryté vrstvou křídy. Na březích leží vybělené kmeny stromů, které někdy před časem spadly z vysokých útesů.

Rujana. Mělčina u křídových útesů Jasmund je příjemně vyhřátá

jídlo na rujaně V nabídce jsou všechny možné rybí speciality. Mezi rychlým občerstvením kraluje kebab a překvapivě i curry wurst čili bílá klobása s kečupem a curry kořením (tradiční berlínská pochoutka).

Pivo je chutné, cenově se ovšem v restauraci dostává na hodnotu dvou piv u nás. V supermarketech lze koupit pivo téměř za české ceny, a to i včetně několika českých značek.

Jelikož jsou útesy křídové a křída je opravdu příliš měkká na to, aby dlouho vzdorovala větru, dešti a vlnám, je jasné, že části lesa shora občas spadnou. Na své by si tu přišli školníci, stačí natáhnout ruku a základní pomůcka pro učitele se drolí do dlaně.

Do rezervace je vstup bezplatný, platí se jen za auto v Sassnitzu, nicméně euro za hodinu či čtyři eura za celodenní parking jsou únosné. Vyjde-li počasí, vyplatí se zaplatit si celodenní parkování, protože z kouzelných míst pod útesy se člověku nechce odejít.

A když vás omrzí moře, v Sassnitzu můžete navštívit třeba muzeum válečných ponorek. Nenechte si ujít ani prohlídku některé z vesniček, složených z hrázděných cihlových domků s doškovými střechami.

Bydlení na Rujaně je příjemné

Hurá do Polska

Po pár dnech na Rujaně vyrážíme na východ. Když člověk přetrpí kolonu na silnici z Rujany a přejede tři kilometry dlouhý most nad mořem, ocitne se na pevnině, aby po pár desítkách kilometrů vjel na další ostrov Usedom. Také zde naštěstí postavili nad mořem mosty, což je, jak se po chvíli ukáže, značná výhoda.

První město na polské straně hranice se jmenuje Świnoujście, Swinemünde či Svinoústí. Město, které rozděluje řeka Swina, omývají z jedné strany vody Baltu, z druhé pak Štětínský záliv. Tady si ale jen můžete s povzdechem vzpomenout na činorodé Němce. Chybí tu totiž silniční most, a tak se stovky či tisíce aut, které denně chtějí na druhou stranu, musí přepravit pomocí přívozu. A na ten se čeká i dvě hodiny a více ve frontě. Asi by bývalo lepší jet delší cestou přes Štětín.

Svinoústí, čekání na přívoz Usedom, most na ostrov

Po této nepříjemnosti si ale už jen libovolně vybíráte z letovisek po celém 300kilometrovém polském pobřeží Baltu. Hned na začátku se dá zůstat třeba v Miedzyzdrojích, které jsou sice trochu přelidněné, zato nedaleko odsud je nejvyšší útes na celém polském pobřeží.

My jsme nezůstali v Kolobrzegu, Mielnu, Darlowě či na jiném lákavém místě, ale dojeli jsme až do Rowů kousek za městem Slupskem. Podle znalců je právě zde, od blízké Ustky přes Rowy na východ k Lebě, jeden z nejhezčích úseků pobřeží.

Czolpino

Celou oblastí prochází Sloviňský národní park (Słowiński Park Narodowy), blízko jsou slavné písečné duny v Czolpinu a v Lebě.

Bydlet můžete v rušném přístavu Ustka, v oblíbených letoviscích Rowy a Leba, nebo v maličké obci, jakou je Poddabie. Je tady jen pár domků a dvě ulice a jakmile vyjdete ven, vstupujete do malebného bukového lesa a modré schody vás dovedou hluboko dolů na pláž. Místní zajímavostí je, že přes pláž u Poddabie tečou z útesů potůčky sladké vody.

Polsko, Czolpino. Duny jako na Sahaře

Procházky, kolo i rybolov

Procházky po nekonečných plážích jsou natolik lákavé, že zde vznikl dokonce i klub dálkových chodců. Podmínkou členství je ujít podél moře s výbavou na zádech aspoň stovku kilometrů. Někteří borci cestu absolvují i na podzim či v zimě, což svědčí o tom, jakým kouzlem tento kraj působí.

Polsko, Rowy

S přibývajícími kilometry se tvář pobřeží mění. Někde je pláž široká pár metrů a útesy se ostře zvedají, jinde je písečná plocha třeba stometrová a přechází jen pozvolna ve step a poté v lesíky. Občas pobřeží zpestřují krásné mělké minilaguny. V těch se dá příjemně brouzdat a občas tu narazíte i na malé medúzky či jiné živočichy.

Kdekoli můžete odbočit do vnitrozemí, jen mějte na paměti, že jste pořád v národním parku. Borové lesy plné písku a částečně zarostlých dun jsou propletené sítí stezek, po těch širších se dá i pohodlně jezdit na kole.

Polsko, Karwia. Borový les u pláže Polsko, Poddabie, bukový les nad mořem

Doporučujeme ráno si přivstat a v přístavu si koupit ryby rovnou od rybářů. Třeba takový platýz na pánvi je skvělá a na přípravu nenáročná pochoutka. Naši polští sousedé byli natolik milí, že nám upravené ryby donesli i ochutnat. Ostatně, Čechy tu mají rádi. Jediné, čemu se místní občas smějí, je náš jazyk. Přezdívku Pepiczki jsme si prý vysloužili tím, že v češtině rádi a často zdrobňujeme, což Poláky rozesmívá.

Jinak třeba v Ustce každé ráno vyplouvají rybářské lodě, které za určitý obnos berou zájemce o rybolov s sebou, a můžete si půjčit i prut a další náčiní. Rybolov ovšem trvá minimálně deset hodin, takže nic pro ty s citlivým žaludkem.

Polsko, Poddabie, pramen sladké vody na mořské pláži.

Místo pláže na cesty

jídlo v polsku Častěji se používá zelenina (např. kopr je všudypřítomný) a smetana, hodně se jedí ryby. Místní specialitou jsou i pirohy, polévka žurek nebo třeba bigos, což je něco jako segedínský guláš. Bramborák vám nabídnou se smetanou, na sladko či s houbami, na požádání vám dají i samotný klasický slaný. Specialitou mezi rychlým občerstvením je zapiekanka – polovina dlouhého bílého pečiva zapečená se sýrem a různými přísadami.

Polské pivo se chuťově od českého liší, je jemnější, nasládlé a obvykle silnější co do obsahu alkoholu. V obchodech je cenově srovnatelné s našimi cenami, točené v restauraci stojí kolem 35 - 40 korun.

Pro výlety autem jsou ideálním výchozím místem Rowy. Celodenní výlet na poloostrov Hel nebo do Gdaňsku je skoro povinností. I když kvůli rostoucímu počtu aut je lepší 35 km dlouhou mořskou kosu absolvovat raději vlakem, který jede až do centra Helu. V tomto rybářském městečku se nabízí návštěva Fokária s baltskými tuleni nebo se můžete projet s menšími loděmi k válečným vrakům.

Zajímavá je i cesta vodní tramvají do Gdaňsku. Toto nádherné starobylé hanzovní město plné staveb severoevropského střihu je nutné vidět! Jen upozorňujeme, že od západu je lepší jet do Gdaňsku přes Kartuzy, protože hlavní cesta přes Wejherovo bývá nehorázně ucpaná auty a řidiči zde hrozí šílenství.

Za výlet ale stojí i menší městečka, třeba Darlowo. Pojedete kolem hrázděných kostelíků v Objazdě a ve Wytowně a na kraji Darlowa se podíváte na kruhový gotický kostel svaté Gertrudy, stavbu ryze skandinávského typu. V centru pak navštívíte hrad pomořanských knížat a mariánský kostel, vše z typických rudých cihel. Ostatně celé Pomořansko je plné rázovitých staveb, hrázděných domků i kostelíků s mechem na doškové střeše.

Polsko, Slupsk, zámecký mlýn Wytowno, hrázděný kostel sv. Františka z Asisi

Nejen ornitology nadchnou čápi. Ty jsou snad v každé vesnici. A takové Cecenowo vypadá, jakoby celá ves už patřila výhradně čápům, kterých tu žijí desítky párů.

Folkloristy potěší vesnička Kluki, skanzen s až kýčovitě krásnými sloviňskými domky. "Originální suvenýr?" ptal se zamyšleně starý průvodce ve skanzenu. "Buty dla kuňa," pravil poté a nám po chvíli došlo, že tím myslí speciální dřevěnou obuv pro koně, kterým by se ve zdejší písčité půdě mizerně chodí. Poděkovali jsme a jelikož koně nemáme, koupili jsme pohledy…

Polsko. Kluki, skanzen sloviňské vesnické architektury

Proč tedy jet k zrovna k Baltu? Nejlépe to shrnula Elzbieta neboli Ela, která s manželem Jarkem jezdí k moři z Toruně: "Jezdíme sem už pět let. Je to asi nejlepší místo. Naposledy předtím jsme vyrazili na dovolenou k Mazurským jezerům, tam jsme si ale mezi všemi těmi nóbl jachtami a luxusními vilami v našem stanu připadali nepatřičně. Tady je pohoda, všude krásně a fajn lidi." Má pravdu.