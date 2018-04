Tip pro cestovatele v Asii: Borneo na pět dnů za pět tisíc

Dopravu využíváme a jedeme si na letiště pro auto. Vyřízení je snadné, bereme nám neznámé auto nejmenší velikosti a lokální značky, které identifikujeme jako licenci japonského Daihatsu (půjčovné na den zhruba 550 korun včetně pojištění). Autíčko je sice téměř nové, ale z našeho pohledu odpovídá standardu ze začátku 90. let. Pro pohyb po ostrově ale bohatě stačí. Řízení vlevo nám nedělá problémy a poměrně kvalitní silnice včetně dobrého značení nás vedou do centra Kota Kinabalu.

Kota Kinabalu

Kota Kinabalu je poměrně velké město, zhruba půlmilionové. Na první pohled se to ale nezdá, centrum je docela malé. Je otázkou, co vše se do aglomerace počítá, ale obytné zóny se táhnou patnáct kilometrů od centra. Na žádné významné památky zde nenarazíme. Pěkný je přístav, zaujme velká mešita, dva "mrakodrapy" a obrovské - před několika měsíci otevřené - nákupní centrum na periferii. Pak už jen kombinace moderních obytných čtvrtí a zjevně vytlačovaných slumů, včetně jednoho na břehu jezera.

Místní kuchyně je velmi pestrá, i díky národnostnímu složení Malajsie. Vedle (indo)malajsijské kuchyně vládne čínská, následovaná indickou a jejich deriváty. Běžné jídlo v pouliční restauraci stojí dvacet až třicet korun, v lepší restauraci jsme za jedno jídlo neplatili víc než padesátikorunu. Pokud se někdo ani tady nechce vzdát euro-amerického stravování, najde tu všechny známé rychlé občerstvovny včetně kaváren, ceny výrazně nižší než u nás, zhruba šedesátiprocentní.

Ve stejně výhodném poměru oproti českým cenám jsou i nápoje či potraviny v samoobsluze. Drobný problém je pouze s alkoholem. Ne ve všech restauracích nabízejí pivo, to jinak stojí přibližně 30 korun za plechovku. V samoobsluhách pak mají překvapivě pestrý sortiment místního tvrdého alkoholu a k dostání je i poněkud dražší víno. My jsme vyzkoušeli místní whisky, která neurazila a ani nebyla drahá.

Výhodné nákupy

Na prohlídku centra stačí půl dne, zdržení mohou způsobit jen docela výhodné nákupy v místních obchodních domech. Ceny jsou na Borneu zhruba o pět procent vyšší než v kontinentální Malajsii, na zboží jsou cenovky s dvojí cenou. I tak ale nakoupíte výrazně levněji než u nás, a to i značkové a kvalitní zboží.

Jak je v Asii obvyklé, nechybí ani padělky a pirátská CD nabízená pouličními prodavači, kteří ale nejsou příliš dotěrní. Jednou se zeptají a odmítnutí berou jako konec vtírání. Nepříliš bohatá a kreativní je nabídka suvenýrů či uměleckých předmětů. Takové Bali je úplně jiná liga. Mnohem zajímavější jsou hřbitovy na kraji města. Vždy na kopečku a překvapivě stejného vzhledu pro muslimy i křesťany nás fascinují svou odlišností od toho, co známe z domova.

Času není nazbyt a cestovat na Borneo jen kvůli městu je samozřejmě hloupost, a tak druhý den ráno vyrážíme do vnitrozemí po jedné z mála hlavních silnic směr městečko Sandakan. Až do něj ale dorazit nechceme, to by byla cesta na celý den. Je to škoda, právě zde totiž mají záchranné stanice pro orangutany a to by bylo jistě velmi atraktivní setkání. Tak tedy až někdy příště.

Vzhůru na nejvyšší horu

Zhruba deset až patnáct kilometrů od pobřeží je krajina rovná a silnici lemuje jedna vesnice za druhou. Ze zemědělské krajiny pomalu vyjíždíme vstříc pohoří, kterému vévodí hora Mt. Kinabalu. Ač je svými více než 4 000 metry nejvyšší horou regionu, vidět není, vše zahalují mraky. Hned první stoupání ukáže, že nás nečekají běžné české kopečky. Ani ne po deseti kilometrech překonáváme výškový rozdíl 900 metrů, a to zdaleka nejsme v nejvyšších partiích silnice.

Okolo nás se otvírá fantastický výhled na tropické pralesy. Údolí střídá údolí, jedno hezčí než druhé, a tak příliš nevadí, že se většinou vlečeme čtyřicítkou za kouřícími náklaďáky. Naštěstí v některých stoupáních má silnice předjížděcí pruhy. Jenže jako správní turisté často zastavujeme a fotografujeme, a tak nás již mnohokrát předjeté náklaďáky opět míjí.

Jelikož můžeme porovnávat i s jinými tropickými destinacemi v jihovýchodní Asii, můžeme směle potvrdit, že krajina na Borneu patří mezi absolutní špičku. Navíc není v horách příliš osídlena, a tak potkáváme opravdové vesnice, ne jednolitý pás zástavby, jak je v tomto regionu obvyklé. Navíc nás překvapuje, že většina vesnic má pravděpodobně křesťanské obyvatele, protože cedule informují o jednom kostelu za druhým. Po sto kilometrech jízdy se divíme, že existuje tolik svatých, po kterých jsou kostely pojmenované. Ale aby bylo jasno, kostelem se zde míní něco ve smyslu naší kaple.

Nejvyšší bod silnice hravě překonává nadmořskou výšku české Sněžky. Navíc jsme celé převýšení podnikli za dvě hodiny, a to z nulové nadmořské výšky. Poprvé žehráme, že auto nemá topení (což je zde naprosto běžné), nad 1 600 metry už není přes 20 stupňů, mrholí a fouká nepříjemný vítr. Zastavujeme u vstupu do národního parku Mt. Kinabalu, kde začínají turistické cesty na vrchol. Je to jedno z mála míst ve vnitrozemí, kde potkáváme pár dalších turistů. Bohužel, mraky neustupují, a tak nám monumentální pohled na nejvyšší horu zůstává odepřen.

Silnice nyní již jen klesá a po několika kilometrech zastavujeme na ovocném a zeleninovém trhu v obci zajímavého jména - Kundasang. O ulici níže, pokud se tak dá prašná cesta nazvat, nacházíme památník koaličním jednotkám, které zde bojovaly v druhé světové válce proti japonským protivníkům. Cesta nás dále přivádí do centrálního městečka Ranau, kde se silnice rozděluje. Hlavní pokračuje na Sandakan, vedlejší, ale stále slušná míří oklikou do Kota Kinabalu. Ostatní cesty jsou jen lokální a končí v pralese.

Ranau není destinace pro turisty. Nabízí sice občerstvovnu KFC, ta tu však neslouží turistům, ale místním. Tomu odpovídá i poněkud odlišná nabídka oproti tuzemským pobočkám řetězce. Nás víc zaujalo jedno z náměstí, na kterém jsme našli vedle sebe mešitu, křesťanský kostel i buddhistický chrám. Vyjma nasátí atmosféry provinčního bornejského městečka není Ranau nikterak zajímavou destinací, a tak podle ukazatelů míříme na deset kilometrů vzdálené čajovníkové plantáže.

Čajovníkové planáže

Mírně zvlněná krajina nabízí pěkné rozhledy na okolní hory, tedy přesněji jen na jejich úpatí, zbytek stále zahalují mraky. Cesta k čajovníkovým plantážím není příliš nápadná, ale značení je dobré. V samotném areálu čeká na návštěvníky prohlídková trasa, restaurace a především nekonečné plantáže rostliny, kterou bychom zblízka snadno zaměnili za běžnou ozdobnou křovinu. Čaj z plantáže si lze samozřejmě přímo na místě koupit, na druhou stranu je běžně dostupný po celé Malajsii.

Blížící se čtvrtá hodina ohlašuje rychlý příchod soumraku. Chvíli po šesté bude úplná tma a té jsme se chtěli při zpáteční cestě horami vyhnout. V Kampongu zkoušíme přímou, ale vedlejší silnici do Kota Kinabalu. Vypadá stejně dobře jako ta hlavní, po které jsme přijeli, jen provoz je výrazně menší. Po chvíli zjišťujeme proč.

Silnice prochází rekonstrukcí, asfaltový povrch se změnil v šotolinu, všude panuje čilý stavební ruch a cestovní rychlost se snížila tak na dvacet kilometrů na hodinu. Ani po deseti kilometrech se situace nemění, a přestože místní pokračují dál, tak nám miniaturní dvanáctipalcová kola našeho auta už další pokračování neumožňují. Potupně se vracíme a čeká nás docela nepříjemná cesta v dešti a tmě původní silnicí na pobřeží.

Na Borneo jsme měli jen pár dnů, podrobnější průzkum ostrova by však zabral klidně celou dovolenou. Hodně jsme toho nestihli, a jelikož to, co se nám objevit podařilo, nás nadchlo, jistě jsme na Borneu nebyli naposled. Buď se sem vydáme na samostatnou dovolenou, nebo zkusíme zase nějaký prodloužený víkend, až budeme mít cestu po Asii. Rozhodně to stojí za to.