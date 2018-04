Tip na září u moře: slovinská riviéra a nezapomenutelný Piran

Může se hodit Doprava

z Prahy do Piranu je nejlepší cesta přes Brno, Vídeň, Graz, Maribor a Ljubljanu. Trasa měří 840 km a zvládnout se dá za cca 9 hodin. Alternativou je cesta přes Dolní Dvořiště, Salcburk a Villach – tady ale počítejte s vyššími poplatky za mýta v tunelech. Nezapomeňte, že od letoška je ve Slovinsku povinná dálniční známka, půlroční stojí 35 €. Ubytování

Přímo v Piranu najdete několik hotelů – od luxusních až po levné hostely. Centrum ubytování ale leží spíše ve 2 km vzdáleném Portoroži. Tipy na výlety po okolí Benátky

jednodenní návštěvu Benátek zvládnete lodí, jež odjíždí 2x týdně ráno z Piranu. Plavba jedním směrem trvá asi 2,5 hodiny. Více na: www.venezialines.com.

Jeskyně Postojna Jama

Perlou mezi jeskyněmi slovinského krasu je Postojnska Jama, u nás známá jako jeskyně Postojná či Postojenská jeskyně. Tento asi 20 km dlouhý podzemní labyrint je dlouhý přes 20 km a je to jediný jeskynní systém na světě, jímž se můžete projet ve vlaku. Nejznámějším a nejvzácnějším zdejším obyvatelem je macarát jeskynní (Proteus anguinus), bílý a slepý ocasatý obojživelník. Jeskyně leží nedaleko dálnice směrem na Ljubljanu, asi 50 km od Piranu. Více na: www.postojnska-jama.si. Lipica

Co je pro věřící a poutníky Avignon či Velehrad, to je pro pravověrné koňaře Lipice. Alespoň jedenkrát v životě by se tam měl člověk podívat a sklonit hlavu před duchem místa, historií hřebčína a slávou lipických koní. Prohlídky trvají asi 1,5 hodiny a obden se konají ukázkové jízdy. Více na: www.lipica.org Sečoveljske soline

Na jižním okraji piranského okresu leží obec Sečovlje. Je známá především svými solisky (soline) pro tradiční získávání mořské soli na solných polích. Sečoveljske soline jsou známé již z karolínské doby, ze samého začátku devátého století. Tato soliska nejsou ani velká, ani příliš hospodářsky významná. Jedná se hlavně o kulturní význam zachování této tradice. Navíc výjimečné prostředí solných polí skýtá živnou půdu řadě jinak vzácných druhů rostlin a živočichů. Největší význam mají soliny pro početné druhy ptactva. Portorož

Město zvané slovinsky Portorož, italsky Portorose (přístav růží) je nejvýznamnějším slovinským přímořským a lázeňským letoviskem. Turisté pro svou relaxaci jistě ocení uměle navezenou písčitou pláž orámovanou z jedné strany Jadranem, z druhé pak šňůrou moderních staveb hotelového charakteru včetně několika kasin. Jde tedy o velmi funkční městečko připravené a vybavené na sezonní návaly sluncechtivých turistů.