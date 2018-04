Tip na výlet: zámek Častolovice

Blízkost vodního toku, který v těsném sousedství zámku odváděl vodu z části hlavního orlickohorského hřebene, byla příčinou toho, že se zámek občas ocitl pod vodou. Východně až jižně od zámku se na rozloze třiceti hektarů rozprostírá rozlehlý zámecký park. Jednou z jeho pozoruhodností je téměř ideálně rovinatý terén, se kterým se u jiných parků setkáme jen výjimečně.

Počátky častolovického přírodně krajinářského parku sahají až do přelomu 18. a 19. století. Před zámkem bývala kořenná a květinová zahrada se záhony a geometricky uspořádanými cestami. Kolem roku 1830 to bývalo království zámeckého zahradníka Pražáka. Na boku zámku byl rybník a před dnešním zahradním průčelím stály hospodářské budovy. Krajina za nimi byla citlivě upravována tak, že vznikaly velké luční plochy oddělované od sebe volně rostoucími kulisami dřevin či nově vysazovanými přímočarými alejemi. V té hlavní, směřující od zámeckého zahradního průčelí k východu, tvoří zámek při pohledu z opačné strany uzavírající kulisu. Na okrajích přechází park nepozorovaně do okolní podorlické krajiny. Za zvláštní zmínku stojí, že v parku rostou většinou běžné dřeviny domácího původu. Vzácnější cizokrajné dřeviny jsou vysazeny jen v blízkém okolí zámku. Z tohoto důvodu není celkové rodové a druhové bohatství parkových dřevin příliš velké. Čítá asi dvaadvacet druhů jehličnanů a sedmapadesát druhů listnáčů.

V sedmdesátých letech 20. století prošel park částečnou rehabilitační úpravou. Při ní bylo jižně od zámku obnoveno dříve zanedbané jezírko a byl vysazen asi nejvýznamnější jehličnan, tisovec dvouřadý. V parku jsou pěkně urostlé vejmutovky, modříny, jedlovce a několik druhů zeravů. Z listnáčů stojí za zmínku javor stříbrný a tatarský, zmarličník japonský a některé druhy topolů. Dnes se zámek i s parkem vrátil zpět do rukou Šternberků, kterým patřil v letech 1694-1948. Procházka parkem patří k příjemné stráveným chvílím. Návštěvníci přijíždějící auty mohou vozy odstavit na náměstí v Častolovicích, další parkoviště je v těsné blízkosti parku před železničním přejezdem při silnici do Kostelce nad Orlicí.