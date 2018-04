Tip na výlet: Velké Dářko

V minulosti sloužil rybník k zadržování vody pro pohon hamrů, pil a mlýnů na horním toku Sázavy. Dnes se jeho rozlehlá vodní hladina stala rájem pro příznivce windsurfingu a yachtingu a písčité břehy balzámem pro letní osvěžení.

Okolo Velkého Dářka vede stejnojmenná naučná stezka, která prochází dvěma národními přírodními rezervacemi připomínajícími svým vzhledem severskou tajgu - Dářkem o rozloze 61,6 ha a Radostínským rašeliništěm o rozloze 30,5 ha. Rašeliniště vznikla před tisíci lety v ploché sníženině na málo propustném křídovém podloží. Jejich mocnost dosahuje až 860 cm a je zde uloženo více než 6 milionů m3 organického materiálu.



Nabízíme vám několik okruhů, které můžete podniknout buď na kole nebo pěšky:

ŠKRDLOVICE - TISŮVKA - CIKHÁJ (9 km)

Ze Škrdlovic vyjdete po červené turistické značce severním směrem. Po 1km cesty u vodárny se nabízí místo širokého rozhledu po celé pramenné oblasti Sázavy. Z bližších bodů lze spatřit Český kopeček, Zelenou horu, Peperek, město Žďár nad Sázavou, obce Světnov, Sklené, Stržanov, Počítky, Vysoké, Karlov, Vepřovou a Radostín. Velké Dářko se rozkládá v celé své kráse jako na dlani. Za dobré viditelnosti lze spatřit Arnolecké hory u Měřína, hrad Lipnici nad Sázavou a kopec Orlík u Humpolce. Po výstupu na vrchol Tisůvky lze vystoupit na skalní útvar Čertův kámen. Poté dále pokračujeme po červené turistické značce k silnici č.350, po které se vydáme směrem na jih a asi po 1km dorazíme do obce Cikháj - východiska naučné stezky Žákova hora. V obci jsou pozůstatky sklářské hutě ze 17. století, kruhová zvonička z roku 1861 a památník partizánského hnutí ze sklonku 2.světové války. Odtud pokračujeme po modré turistické značce na rozcestí Zubačka a odtud zpět do Škrdlovic.



ŠKRDLOVICE - POLNIČKA (9 km)

Ze Škrdlovic vyjdete po červené turistické značce západním směrem k Velkému Dářku (začátek modré a žluté turistické značky a průběh naučné stezky). Přejděte hráz rybníka Velké Dářko a pokračujte dále po červené turistické značce okolo rybniční soustavy na horním toku Sázavy (rybníky Nový, Železný, Kamenný, Stříbrný a Hamerský) do obce Polnička, kde bylo jedno z nejstarších železářských míst oblasti. V roce 1409 zde byly dva hamry. Kolem roku 1830 tu pracovala vysoká pec a byla zde válcovna kolejí. Nepatrné pozůstatky železáren jsou patrné ve stráni nad č.p. 164 a 49. V obci najdete tenisové kurty, saunu, prodejnu potravin a velmi oblíbené turistické občerstvení "Vagón" s možností odpočinku pro dospělé i pro nejmenší. Zpět do Škrdlovic se dostanete stejnou trasou.

ŠKRDLOVICE - VELKÉ DÁŘKO - RADOSTÍN (10 km)

Ze Škrdlovic vyjdete po červené turistické značce západním směrem k Velkému Dářku. Zde je možné si v letních měsících zapůjčit loď nebo surf. Odtud pokračujte modré turistické značce do Radostína - rázovité vesničky s malebnými chalupami. Modrá turistická značka vede podél naučné stezky Velké Dářko, která prochází dvěma národními přírodními rezervacemi. V Radostíně je možné se občerstvit v restauraci "U Šimáka" (dobrá kuchyně a možnost projížďky na koních), a poté pokračovat zpět, buď stejnou trasou, nebo po naučné stezce okolo Velkého Dářka do Škrdlovic. Cestou je možné navštívit obec Karlov.

ŠKRDLOVICE - RAČÍN (12 km)

Ze Škrdlovic vyjdete po červené turistické značce západním směrem k Velkému Dářku (začátek modré a žluté turistické značky a průběh naučné stezky). Dále pokračujte po žluté turistické značce do obce Račín. Račín je rekreační obcí s hotelem Račín a restaurací Malá osada. V obci památná lípa. Zpáteční cesta je totožná s cestou příchozí.

Tohle se n

ŠKRDLOVICE - RADOSTÍN - VOJNŮV MĚSTEC (15 km)

Ze Škrdlovic vyjdete po státní silnici I/37 severním směrem na Žďírec nad Doubravou, cca po 1km odbočíte ze silnice směrem k Velkému Dářku - k bráně se sousoším sv. Huberta a jelena - na naučnou stezku, po které pokračujte až do obce Radostín. Cestou se naskýtají neznámé výhledy na hladinu Velkého Dářka. Procházíte částí severské tajgy s rozsáhlými rašeliništi mezi Velkým a Malým Dářkem. Z Radostína se vydejte po zelené turistické značce severním směrem do obce Vojnův Městec. Cesta vede po silnici III. třídy otevřenou krajinou, kde se otevírá neopakovatelný pohled na městečko Krucemburk. Procházíte po hrázi rybníka Malé Dářko, odkud vytéká Štírový potok protékající přírodní rezervací Štíří důl (hluboký zářez potoka do opukového podloží s výskytem původní flory a fauny). Vojnův Městec, původní osada ze 13. století. V obci kostel sv. Ondřeje, zájezdní hostinec navržený Janem Blažejem Santinim (dnes prodejna), hostince U Malivánků a Pod Kaštany, prodejna potravin. Z Vojnova Městce se vracíte do Škrdlovic po modré turistické značce (cesta partizánské brigády Mistra Jana Husa) jihovýchodním směrem do osady Nová Huť, bývalá sklářská huť z minulého století. Za zmínku stojí dosud funkční vodní dílo převádějící vodu ze Sázavy do Městeckého potoka (Doubrava) cca 300 m za osadou při cestě. Odtud pokračujte po stejné značce úbočím vrcholu Kašovka, přejděte začínající Sázavu (Stružný potok) a asi po 2 km cesta vede po původní lesní železnici likvidující polom z 30. let dvacátého století. Na rozcestí Zubačka přejděte na červenou turistickou značku do Škrdlovic.

ŠKRDLOVICE - DEVĚT SKAL (22 km)

Ze Škrdlovic vyjděte po červené turistické značce severním směrem. Po 1km cesty u vodárny se nabízí místo širokého rozhledu po celé pramenné oblasti Sázavy. Po výstupu na vrchol Tisůvky lze vystoupit na skalní útvar Čertův kámen. Dále pokračujte po červené turistické značce na Žákovu horu (810 m.n.m) souběh se stejnojmennou naučnou stezkou . Na Žákově hoře se nachází stejnojmenná národní přírodní rezervace s původním jedlo-bukovým pralesem. Pod vrcholem se nachází Stříbrná studánka, místo vyhlášení CHKO Žďárské vrchy, a studánka Eleonorka s loveckou chatou. Ze Žákovy hory pokračujte po červené turistické značce na rozcestí pod Devíti skalami (cca 3.5 km), kde odbočíte na žlutou turistickou značku a po 1km dosáhnete skalnatého vrcholu Devíti skal (836 m.n.m.)- nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů. Za dobré viditelnosti je možno spatřit Krkonoše a Orlické hory. Pod vrcholem východním směrem po modré turistické značce se nacházejí volně roztroušené skalní útvary. Zpáteční cesta je totožná s cestou příchozí.

ŠKRDLOVICE - MEDLOV (27 km)

Ze Škrdlovic vyjděte po červené turistické značce severním směrem. Po 3km dosáhnete vrcholu Tisůvky se skalním útvarem Čertův kámen, na který lze vystoupit turistickým výstupem. Dále pokračujte po červené turistické značce na Žákovu horu (810 m.n.m), kde se Vaše trasa sbíhá se stejnojmennou naučnou stezkou . Na jižním svahu hoře se nachází stejnojmenná národní přírodní rezervace s původním jedlo-bukovým pralesem. Pod vrcholem Žákovy hory (0.5 km) odbočte na zelenou turistickou značku směrem na Fryšavu. Po 0.5 km projdete okolo Stříbrné studánky (místo vyhlášení CHKO Žďárské vrchy) a pokračujte po lesní silničce na Fryšavský kopec (800m.n.m.), na jehož vrcholu stojí památník partizánského hnutí. Pokračujte po zelené turistické značce do obce Fryšava, kde je možné se občerstvit ve dvou hostincích.