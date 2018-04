Tip na výlet: Údolím potoka Ratibořka

Hostýnské vrchy s nejvyšším vrcholem Kelčský Javorník (865 m) leží mezi Zlínem, Vizovicemi, Vsetínem, Valašským Meziříčím, Bystřicí pod Hostýnem a Holešovem. Severně přírodní park sousedí s Moravskou bránou, na východ přechází v Moravskoslezské Beskydy a na jihu jsou Vizovické vrchy.

Východiskem bude obec Jablůnka. Od vlakového nádraží zamíříme ke středu obce a záhy odbočíme vlevo k železničnímu přejezdu a po objížďce jdoucí podél koryta řeky Bečvy dojdeme k prženskému mostu. Přejdeme přes něj a jdeme dále přímo až ke Staré prženské hospodě, u níž stojí mapy Beskyd a Hostýnských vrchů, na nichž můžeme zkontrolovat trasu, jež povede přes Kateřinice do Hošťálkové. U hospody odbočíme doleva a po přibližně sto metrech se vydáme zpočátku prudkým stoupáním vpravo vzhůru až k polní cestě, po níž pokračujeme dále přímo na západ mírněji do kopce.

Prvním vrcholem dnešního výletu jsou 503 metrů vysoké Páleniska, přes než se z údolí Bečvy dostaneme do údolí potoků Březinka a Kateřinka. Po opuštění lesa sestupujeme po šotolinové cestě stále téměř přímo na západ do dolní části obce Kateřinice. Tam scházíme k hlavní cestě u Tomšova hostince, po asfaltu pokračujeme doprava, abychom jej záhy opustili na druhé odbočce vlevo. Serpentinou vystoupáme mezi zahradami nad obytnou zástavbu a zamíříme přímo k předem určeným stromům na okraji lesa.

Lesem se chvíli prodíráme v původním směru, než narazíme na jednu z lesních cest, jimiž jsou Hostýnské vrchy hustě pokryty. Po vrstevnici na doleva se svažujícím svahu šlapeme dále na jihozápad lesem s občasnými pasekami. Posléze zprava přicházíme k červené turistické značce, jejíž služeb na krátkou dobu využijeme, neboť po odbočení vpravo se opět vrací do našeho původního směru. Ještě před bezejmennou kótou 545 metrů opustíme červenou značku doleva a sestoupíme níže k jednomu z bočních přítoků potoka Ratibořka. Jeho prameniště traverzujeme po další z mnoha lesních cest a záhy vycházíme z lesa na louky nad Hošťálkovou, z nichž se nabízí pohled na celou obec a část níže položeného Ratiboře.

Loukami jdeme jihozápadním směrem nad obcí a do jejího centra sestoupíme u evangelického kostela. Tím jsme se dostali do poloviny dnešního výletu. Po důkladném občerstvení v nedalekém hostinci od středu Hošťálkové vyjdeme přibližně půl kilometru směrem do údolí Štěpková po společně jdoucí zelené a modré značce. Na vhodném místě odbočíme doleva tak, abychom se dostali na louky nad rodinnými domy.

Odtud zamíříme na východ zpátky k údolí Vsetínské Bečvy, přičemž se budeme pohybovat výše na svazích a je možné jít i krajem lesa. Přímý pohyb předem určeným směrem je náročný, neboť absolvujeme neustálá stoupání a klesání s překonáváním úzkých údolí, jimiž vedou pravobřežní přítoky Ratibořky. Nejprve v uctivé vzdálenosti mineme vrchol Fojtovy hory (582m). Poté scházíme ke dvěma potokům s příkře zařezanými údolími.

Pozvolný sestup do největšího jižního údolí potoka Kobelanka, kterým prochází červená turistická značka z Ratiboře do Kobelného, je následován prudkým stoupáním převážně lesem západními svahy Kyčery (588 m). Po opuštění lesa jdeme na jeho hranici k údolí potoka Hološinka, jehož jižně orientovanou stráň hyzdí množství nevkusných chat. Po dalších několika stech metrech jsme u konce luk a před námi se rozkládá buď vzrostlý les nebo mladé stromky. V těchto místech odbočíme mírně vpravo a sejdeme postupně až k lesní cestě vedoucí kousek od břehu Bečvy. Po ní se vydáme proti proudu řeky a zanedlouho přejdeme semetínský most. Odtud nás čeká pouze závěrečný rovinatý úsek vedoucí po žluté turistické značce vzrostlou břehovou alejí. Za silničním a železničním mostem přecházíme na asfaltový chodník, který nás dovede až do centra okresního města.

K dnešnímu výletu mohou ti, kteří se potřebují orientovat podle mapy, využít edici Klubu českých turistů, v níž pod číslem 94 vyšla v měřítku 1:50 000 mapa Hostýnských vrchů. Stejné služby poskytne cyklistická mapa Hostýnské a Vizovické vrchy zlínského nakladatelství Shocart.