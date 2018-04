Tip na výlet: Šternberk

Nejjednodušším způsobem se dá do Dalova dostat po žluté značce, která začíná na Hlavním náměstí. Pokud turista přijede vlakem či autobusem k nádraží ČSAD, může zvolit atraktivnější trasu. Projde Nádražní ulici a z ještě frekventovanější Jívavské ulice odbočí za nemocnicí vlevo a proplete se stálým stoupáním a spletí uliček k penzionu Na kiosku.

Již v tomto místě, kde opět ožívá kulturní život (jeho tradice byla živá hlavně v prvních desetiletích tohoto století), se dostává do pravého lůna přírody, kde pravděpodobně potká nejednoho orientačního běžce. Odtud se vydáme po zhruba vrstevnicové cestě směrem k takzvané Zelené budce, kde se nám v případě pěkného počasí naskytnou skvělé výhledy na Šternberk i jeho okolí.

Zde turista narazí na zelenou značku. Pokud by po ní šel vlevo, klesl by až téměř do středu města, kde by narazil na žlutou značku. Když však bude udržovat výšku, brzy narazí na trať Ecce Homo, po ní vyrazí směrem do kopce. Je dobré s sebou mít turistickou mapu Olomoucka, aby se dalo poznat, kde silnici opustit a odbočit vlevo na kýženou žlutou značku.

Cesta, která vede přes lokalitu U kukačky, stoupá už jen mírně. Před Dalovem, ještě než turista vyjde z lesa, je možné načerpat vodu z Modré studánky, která leží pár desítek metrů od vytyčené trasy a cesta k ní je vyznačena. Tento bod je již šest set metrů nad mořem, mění se vegetace i aktuální povětrnostní podmínky. Pokud je inverze, dá se zde překonat a na turistu zasvítí slunce. Pak už jej žlutá dovede až k jezírku, které bývá dlouho zamrzlé a kde i v nejteplejším létě je voda osvěžující. Před pár desítkami let, kdy tu ještě nestály chaty, to zde ale bylo ještě hezčí.

Žlutá značka dále pokračuje do Dalova. Odsud se dá jít několika směry. Buď se turista vrátí do Šternberka sporadicky jedoucím autobusem, nebo půjde do města po silnici a blíže tak pozná rekreační oblast Horního a Dolního Žlebu. Třetí možností je brzy odbočit vlevo a po širokých lesních cestách jít až do Dolního Žlebu. Tam, v blízkosti autokempu, jen málokdo odolá posezení v "myslivecké" restauraci U muflona. Odsud již určitě bez problému každý trefí k nádraží.