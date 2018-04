Tip na výlet: s kolem přes Troják, Tesák a Bystřici

Za ní je poslední pohodový, asi kilometr dlouhý úsek, kterým přes křižovatku s odbočkou na Velikovou dojedeme k nepříjemnému stoupání, které odděluje oblast Lukova od Kašavy.

Na začátku jsou nejhorší kopce

Šlapání do kopce je o to nepříjemnější, že jsme po celou dobu vystaveni přímému slunečnímu záření, jež nám nebývale ohřívá záda. Odměnou za vynaloženou námahu je však pěkný sjezd širokou silnicí s několika zatáčkami do Kašavy rychlostí přibližně šedesát kilometrů v hodině.

Další tři kilometry rovinatým terénem nás zavedou do Držkové, kde je asi nejhorší stoupání dnešního výletu. Od středu obce směrem ke Trojáku se kvalita vozovky silně zhoršuje. Dobrý asfaltový povrch opustíme v oblasti nefunkčního kempu. je tu i několik let rozestavěná restaurace.

Cesta odtud už slušně stoupá a přitom se musíme neustále vyhýbat dírám v jejím povrchu a roztékajícímu se asfaltu. Naši trasu lemují po obou stranách v nedávné době vytvořené paseky a holoseče, kterými stoupáme až k hranici zlínského a

vsetínského okresu.

Od hranic Vsetínska k Trojáku

Od hranice okresů sjedeme krátkým sjezdem ke křižovatce, z níž vpravo dolů ubíhá pěkná cesta na sjezd přes Hošťálkovou a Ratiboř. Této silnice ale nevyužijeme a na křižovatce odbočíme vlevo a několika serpentinami vystoupáme k další hranici okresů v oblasti Trojáku.

Na rozmezí okresů Vsetín a Kroměříž narazíme na cyklisty oblíbenou občerstvovací restauraci s venkovním posezením, které projíždějící většinou vybídne alespoň ke krátkému odpočinku.

Pokud máte zájem rozhlédnout se po Hostýnských vrších a Beskydech, je možné odbočit vpravo podél chaty na hřebenovou silnici. Ta nás kolem dvou lyžařských vleků dovede zpočátku po asfaltu a později po šotolinovém povrchu k panoramatickým pohledům na velkou část okolní krajiny.



Po osvěžení vzhůru na Tesák

Po občerstvení a odpočinku sjedeme do údolí. V něm se doprava odděluje cesta do Rajnochovic, my ale začneme zvolna stoupat k dalšímu známému rekreačnímu středisku Tesák.

"Desetikilometrový sjezd z Tesáku do Bystřice pod Hostýnem patří k mým nejoblíbenějším, neboť rychlé přímé úseky jsou střídány s prudkými zatáčkami, do nichž je nutné prudce dobržďovat," chválí cestu z Tesáku cyklista Petr Smilek z Jablůnky. Celkem nenáročná jízda do kopce je o to příjemnější, že většina trasy vede lesem, který nás ochrání před sluncem.

Sjezd z Tesáky do Bystřice

Tesák nabízí také široké možnosti občerstvení, ale tentokrát jich nevyužijeme. Čeká nás totiž deset kilometrů dlouhý sjezd do Bystřice pod Hostýnem.

V prvním úseku musíme být co nejvíce opatrní, protože po rychlém rozjezdu z Tesáku se objevuje nepříjemná zatáčka o více než devadesát stupňů doleva, do níž se nikomu nechce moc dobržďovat.

Na dalším, zhruba kilometrovém úseku můžeme dosáhnout rychlosti blížící se k sedmdesáti kilometrům v hodině. Pak následuje v lese krátce po sobě několik zatáček vyžadujících silný náklon kola do jejich středu. Pod nimi se nám po levé

straně směrem k jihu mihne zřícenina hradu Obřan, my však sjíždíme dál

vysokou rychlostí k Bystřici pod Hostýnem.

Před Chvalčovem raději přibrzdíme. Most přes Bystřičku má masivní betonové zábradlí, navíc má odlišný povrch, takže před nájezdem na něj je nutné zpomalit.

V Bystřici jsou kostky,

pak jsou fekventované silnice

Chvalčovem poté již bez zádrhelů v mírném klesání projedeme až k Bystřici pod Hostýnem. Jakmile projedeme pod železničním mostem čekají nás nepříliš příjemná jízda po městské dlažbě. Kostky nás dovedou až na náměstí, kde odbočíme vpravo a podél kostela přijedeme ke křížovatce se silnicí Valašské Meziříčí - Přerov.

Odbočíme vlevo a krátce nato silnici opustíme směrem na Holešov. Tím se také dostáváme na frekventovanější komunikace. Po silnici s nevelkými výškovými rozdíly projedeme relativně nudný úsek otevřenou krajinou přes Hlinsko pod Hostýnem do Holešova.

Posledních 15 kilometrů je na vyšlapání

V Holešově odbočíme vlevo, to nám ostatně doporučují i směrovníky ukazující ke Zlínu a Fryštáku. Pokračujeme bohužel opět po hlavní silnici. Otevřenou krajinou, po levé ruce panorama Hostýnských vrchů, projedeme menšími obcemi, jako jsou Martinice, Horní Lapač a Žabárna, a tak se dostaneme z druhé strany do Fryštáku.

Posledních patnáct kilometrů tak slouží spíše na "vyšlapání" po předchozích stoupáních před Kašavou, na Troják a Tesák. Pokud se chceme lépe orientovat v projížděných oblastech, můžeme využít cyklistickou mapu Hostýnské a Vizovické vrchy od zlínského Shocartu či mapu Klubu českých turistů Hostýnské vrchy.