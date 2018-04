Tip na výlet: pramen Dyje

"No samozřejmě, Dyje pramení u nás za vsí," říká hrdě starosta Panenské Rozsíčky Bohumil Novák. Tato víska, ve které žije devadesát obyvatel a která zanedlouho oslaví 650 let od svého založení, leží kousek za Třeští mezi Hodicemi a Pavlovem. K samotnému prameni Dyje jsou to další dva kilometry směrem k Bezděkovu a tam, kousek od lesa, pramen vyvěrá. Značení u cesty září novotou, a tak se místo samotné nedá minout.

Celá štrapáce stojí za to, pramen si při své cestě na povrch země nemohl vybrat lepší místo. Je od něj krásný výhled na všechny strany. "My se o to malebné místo staráme," říká Jana Pittauerová z Klubu českých turistů v Třešti. U pramene je ze dřeva vytesaný stůl se dvěma lavicemi, na stole stojí prázdná sklenička. "Ta voda je pitná," dodává turistka. Idylku dotvářejí pomalu se rozvíjející bledule mezi posledními zbytky sněhu, kolem jsou vysázené udržované vrby a kaštany. Slabý potůček z pramene po pár metrech zesiluje ve větší koryto, které lemují smrky a břízy.

"Jé, tak to teda nevím," tak většinou reagovaly děti na chodbách Základní školy v Třešti na otázku kde pramení řeka Dyje. Pouze jedna dívenka nezaváhala a správně odpověděla. "Já už jsem tam byla s rodiči i s kroužkem ze školy," dodala. Dobré zeměpisné znalosti prokázali i dva hlídkující policisté na místním náměstí.

"Místo chceme ještě víc oživit," nadšeně plánuje Jana Pittauerová. O první jarní sobotě byla v místech u pramene slavnost: Zahájení turistické sezony oblasti Vysočina. K tomuto dni sem byla přivezena i plastika klečící ženy sochaře Jaroslava Krechlera, která zde byla již dříve trvale instalována, ale kvůli vandalům musela být odvezena a ukryta.