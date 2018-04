Tip na výlet: Praděd

Od Svolinského orloje na olomoucké radnici se jde kolem chrámu sv. Mořice na předměstí Lazce. Cesta pokračuje okolo železného mostu, který spojuje Lazce s Černovírem, a ještě čtyři kilometry do poslední části Olomouce, do Chomoutova. Asi kilometr za Chomoutovem je nutné odbočit vpravo k Chomoutovskému jezeru, kde se nedá přehlédnout větší počet zaparkovaných aut rybářů.

Silnice vede do Březců, kde je opět odbočka doprava, nyní do Benátek. V osadě světového jména musí turisté jít pro změnu doleva směrem na Moravskou Huzovou. Ihned za touto hanáckou obcí je odbočka na komunikaci naznačenou na mapách nejtenčí linkou. Ta vede do Hnojic a Újezda, jehož dominantou je věž kostela bez špice, a dále do osady Haukovice a Dlouhé Loučky.

Po těchto třiceti kilometrech relativně méně záživné cesty po hanácké rovině lemované vesměs velkými lány mají turisté to nejlepší před sebou. Ihned v Dlouhé Loučce začíná zelená značka, která vede podél říčky Huntavy až k oblíbeným Rešovským vodopádům, a po překonání této překážky do osady Skály. Zde se turisté musí dobře zorientovat, aby po neznačených cestách trefili přes Kamennou horu a Návrší na rozcestí žluté značky se zelenou (jde o jinou stezku).

Cestou po této zelené přejdou výletníci silnici spojující Rýmařov a Skřítek i ves Žďárský Potok. Odsud již cesta stále stoupá - nejdříve k chatě Alfrédka a potom přes Jelení studánku na Jelení hřbet, na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. Přes Velký Máj, Kamzičník a Vysokou holi se lze dostat k Petrovým kamenům, které se v zájmu ochrany přírody musí obejít. Červená značka dovede turisty po kilometrech v terénu až na asfaltovou silnici, která míří na samý vrchol Pradědu, kde lze vyjet výtahem na rozhlednu ve vysílači.

Přespat je možné na některé z horských chat - Kursovní, Barborka, Ovčárna. Jedině tak si lze na druhý den vychutnat krásu nejvyšších moravských hor například cestou podél vodopádů Bílé Opavy do Karlovy Studánky, kde však vedou i jiné cesty. Z lázní pak na střední Moravu jezdí autobusy.