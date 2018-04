Tip na výlet: Potštátské skalní město

Ve Velké zaměníme dosavadní turistické značky za žlutou. Jdeme po ní přes osadu Lhotka u Hranic. Po zahradách a polích se konečně dostáváme do lesů. Stranou necháme obec Olšovec, v jehož blízkosti ovšem nemůžeme minout opuštěné doly na břidlici, kde se však "šifr" již mnoho desítek let netěží. Ve štolách žije velké množství netopýrů, údajně šesti různých druhů. Borový les dává místu velmi romantický nádech. Výletníci si to zde oblíbili, o čemž svědčí několik založených ohnišť.

Za chvíli jsme pak v osadě Boňkov, odkud žlutá značka velmi prudce stoupá k několik set let pusté zřícenině hradu Puchart. Svahy tu jsou opravdu strmé, takže o kus dál zamrazí křížek a svíčky připomínající tragický pád mladíka z Přerova letos na Nový rok. Žlutá značka pak pokračuje po širší a rovnější cestě nad údolím až k Potštátu. Až tam však nemusíme, a raději ze značky odbočíme vlevo dolů k Veličce.

Octneme se tak v místech Potštátského skalního města, které láká již jen svými názvy: Skřítkovy skály, Čertovo kopyto, Kámen vdavekchtivých dívek či Kamenná vrata. Zbytek kříže připomíná řezníka z Hranic, který tu byl zavražděn v roce 1928. Aby bylo těch zvláštností opravdu dost, doporučujeme zastavit se v Pohostinství u Tlustého Jana, kde je také autobusová zastávka. První zmínka o tomto podniku pochází již z roku 1710. Název hospůdka dostala po neobyčejně tlustém hostinském, který tu působil v devatenáctém století. Měl prý zvláštní židli a do vzpřímené polohy se uváděl pomocí lana zavěšeného na háku nad výčepním pultem.

Pokud nevyužijeme autobusu, který i v sobotu odjíždí před půl druhou, vyrazíme zpět po červené značce. A stojí to zato. Nejprve se vyšplháme po loukách do Radíkova, ale při klesání dojdeme rekreační oblastí k zajímavé napodobenině středověkého hrádku Kunzov, ovšem ve stáří pouhých devadesát let. Červená značka nás dovede až do Hrabůvky, odkud se vydáme po zelené přes Klokočí k cíli naší cesty na nádraží v Drahotuších.