Tip na výlet: Nejvýše položená chata ve Vysokých Tatrách

Cestou z Vysokých Tater je možné doporučit návštěvu termálního koupaliště v Bešeňové, kde za vstupné 35 slovenských korun můžete dosytosti vychutnat místní horkou železitou vodu. "V Bešeňové si můžete vyzkoušet tzv. extravýzvu, která spočívá v tom, že z horké vody skočíte do prostředního chladného bazénu, ten přeplavete a dále z něj skočíte do třetího bazénu, v němž je voda téměř na hranici zamrznutí. Vaše pocity budou stát za to," popisuje oblíbenou činnost v Bešeňové jeden z častých návštěvníků ze Vsetína.