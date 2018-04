Tip na výlet: Na kole ze Vsetína přes Syrákov a Velké Karlovice

V sedle Hranice jsme se napojili na červeně značenou turistickou cestu vedoucí hřebenem Hostýnských a Vizovických vrchů. Vydáme se po ní doleva, abychom se konečně dostali pryč z asfaltové silnice na lesní cesty. Po přibližně půl druhém kilometru částečně loukami a lesem přijíždíme pod vrcholem Na strážích (595 m) k rozcestníku Syrákov. Z něj vede červená značka do Vizovic, a po žluté můžeme vpravo dojet přes Čapákův vrch na Všeminu. My se vydáme po žluté v opačném směru, abychom po pár stech metrů překročili hlavní silnici Vsetín-Zlín na Syrákově.



Pokračujeme dále lesem na Vartovnu (651 m), odkud po krátkém odpočinku můžeme pokračovat dále po žluté značce pěkným sjezdem z kopce do Seninky. Zakrátko se tak dostaneme ven z lesa a z horního okraje obce pojedeme po asfaltové silnici údolím stejnojmenné říčky až k hlavní silnici Vsetín-Horní Lideč. Zpátky do Vsetína je to odtud přibližně devět kilometrů a projedeme přitom ještě obce Leskovec a Ústí u Vsetína.

V obou se nacházejí pohostinská zařízení, která můžeme dobře využít pro vlastní občerstvení. Tradiční cyklistickou restaurací je hospoda na křižovatce, kde ze silnice Horní Lideč-Vsetín odbočuje boční cesta do údolí Vsetínské Bečvy k Velkým Karlovicím.

Lepší a terénně mnohem zajímavější možností je zvolit u Vartovny místo žluté značky modrou, která vede po hřebenu oddělujícím údolí říček Senice a Rokytenky. Většina přibližně devět kilometrů dlouhé trasy vede lesními cestami v hustém porostu s omezeným výhledem na okolní krajinu. Při jízdě mírně zvlněnou krajinou překonáme několik bezejmenných vyvýšenin, ale v druhé polovině také vrchy Nezdoby (595 m) a Sýkorník (551 m). Závěrečný úsek v oblasti Bečevné absolvujeme poblíž hrany nad prudce se svažujícím lesem k železniční trati a řece Bečvě. U vysílače Bečevná se nám potom otevírá polokruhový pohled na Vsetín s dominantním Horním městem a panelákovým sídlištěm Sychrov. Podél vodárny sjedeme k nadjezdu, kde naše putování zakončíme.



K dnešnímu výletu je možné využít mapy z edice Klubu českých turistů, v níž pod číslem 94 vyšla v měřítku 1:50 000 mapa Hostýnských vrchů. Daleko lepší služby poskytne cyklistická mapa Hostýnské a Vizovické vrchy zlínského nakladatelství Shocart, na níž jsou kromě vyznačených cyklistických tras uvedeny také kilometrové vzdálenosti od jednotlivých protínajících se bodů.