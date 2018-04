Tip na výlet: Moravská brána

Z lipenského nádraží nás nejlépe vyvede červená turistická značka. Překonáme Bečvu a když dorazíme do nedávno osamostatněné obce plné patriotů - do Týna nad Bečvou, jsme již před stoupáním na Helfštýn. Psát podrobně o této zřícenině s mohutnými hradbami ze 13. století, která se zásluhou přerovského muzea a desítek dobrovolníků neustále opravuje a dopracovává do původního stavu, je snad zbytečné. Pokud máme jen trochu štěstí, stihneme tu i některý z kulturních programů, jimiž se tu zvláště o víkendech jen hemží.

Na Helfštýně jsme již vysoko nad Moravskou branou. Odtud se můžeme v klidu nad hlučnou tepnou vydat lesními cestami po modré do Hranic či ještě lépe po červené značce do Teplic nad Bečvou. V Teplicích je pěkná procházka lázeňským areálem, kde svá těla mučí lidé po infarktech. Doporučuji zde navštívit Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou v naší republice naprosto jedinečné. Lze tu ochutnat kyselku i občerstvit se v restauraci.

Snad ještě zajímavější je to na druhém břehu Bečvy, kam se pohodlně dostaneme přes poměrně nový most. Držíme se zelené značky a stoupáme po naučné stezce rezervací Hůrka až k hranické propasti, která má na dně jezírko. Pokud jste někde četli o jeho hloubce - nevěřte! Potápěčům se ještě dna nepodařilo dosáhnout. Jisté však je, že se jedná o nejhlubší propast v České republice.

Jsme-li unaveni, vracíme se zpět po zelené k nádraží v Teplicích. V opačném případě pokračujeme po téže značce v nastoupeném směru. Dovede nás k železniční stanici s názvem Hranice na Moravě město. Můžeme ještě zavítat na blízké náměstí a posílit se místními specialitami. V obou případech se pak s přesedáním na hranickém "hlavním" nádraží z této středně náročné celodenní túry snadno vracíme.