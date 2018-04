Tip na výlet: Medvědí jeskyně

Tok Krupé sledujeme i po vystoupení z vlaku, když procházíme silničkou k osadě Nová Seninka. Od této osady pokračujeme po téže komunikaci stále vzhůru přes Kladskou bránu (protínáme " hřebenovou" červenou značku) na Kladské sedlo. To jsme již ve výšce 815 metrů nad mořem na přechodu pro malý pohraniční styk pro pěší, cyklisty a motocyklisty se stroji o objemu válců do 50 kubických centimetrů. Provozován je denně do 22 hodin.

Od přechodu se po žluté turistické značce (na některých mapách není vyznačena) dostaneme k modré. Jdeme převážně lesem bohatým na vysokou zvěř. Cesta střídavě mírně klesá a stoupá. Až po výrazně delším klesání ze tří stran obkroužíme 898 metrů vysoký, na mapě vyznačený vrch Porenbek, opustíme na křižovatce modrou značku. Jdeme kolem obřích lomů na mramor a poutače nás upozorní na Medvědí jeskyni. Ještě než k ní dojdeme, můžeme okusit minerální vodu vyvěrající pod tlakem na povrch. Je tu víceramenný vodotrysk.

"Jaskinia Niedžwiedzia" byla zpřístupněna v roce 1966. Dala jméno celé 89 hektarů rozlehlé přírodní rezervaci. Kromě chodeb a síní s bohatou výzdobou jsou tu nálezy koster zvířat, mimo jiné i medvědů. Ty lze spatřit ve vestibulu. Mimochodem, zde jsou i obšírné upoutávky na naše jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku. Vstupné do Medvědí jeskyně je 10 zlotých (100 korun), zlevněný lístek je za šest "zlotek". Provádí se od 10 do 16 hodin.

Od jeskyní jdeme po žluté značce. Když vyjdeme z rezervace, můžeme uvažovat o bivaku. Jinak po půldruhé hodině nepřetržitého stoupání dojdeme k nejstarší chatě v Kladsku - Sniežnik. I za české koruny je tu možné přespat a občerstvit se. Druhý den nás čeká půlhodinový výstup na Králický Sněžník (1424 metrů nad mořem) po polské zelené značce. Od rozvalin bývalé chaty a rozhledny se podél tyčí vydáme k pramenu Moravy. Odtud lze po červené a později žluté se zastávkou na chatě Návrší (občerstvení) jít přes Stříbrnice do Starého Města pod Sněžníkem.

Okruh by se tím uzavřel, což ocení automobilisté. Lidé bez závazku auta se asi pro změnu vydají po žluté značce údolím pomalu mohutnějící říčky Moravy. Projdou kolem Tvarožných děr k obci Dolní Morava s jejími částmi Horní a Velká Morava, kde je řada hospůdek a rekreačních objektů. Na konci Dolní Moravy řeka mizí vpravo, my ale po silnici dojdeme do Červeného Potoka. Vlak od Letohradu nás doveze do Hanušovic. Odsud s velkou rezervou chytáme rychlík přes Zábřeh a Olomouc až třeba do Brna.