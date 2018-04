Tip na výlet: Lysá hora nejvyšší hora Beskyd

Lysá hora měří 1324 metrů a je nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd. Dá se na ni přijít pěšky, vyšlapat na kole a za dobrých sněhových podmínek vyjet i na běžkách

Do Frýdlantu nad Ostravicí pojedeme vlakem z Valašského Meziříčí v 7.32 hodin ráno ve směru na Frýdek-Místek. Z vlakového nádraží se vydáme doprava po modré turistické značce po silnici až na křižovatku u železničního přejezdu, odkud dále pokračujeme kolem hřiště k řece Ostravici, kterou přejdeme po Harcovském mostě. Za ním stoupáme mírně do kopce. Otevřenou krajinou, která nám nabízí výhledy na nejvyšší vrcholy Beskyd Lysou horu, Smrk, Kněhyni až po menší Ondřejník, se blížíme k úpatí Lysé hory.

Polní cestou dojdeme až ke shluku budov nazývaných Borová, kde překročíme asfaltovou silnici. Záhy přijdeme k rozcestníku se žlutou turistickou značkou, která vede také na Lysou horu. Od rozcestníku půjdeme vlevo úzkou asfaltovou silnicí až k rekreačním chatám na Hradové (717 m), odkud vede kamenitá cesta, a začínáme výrazněji stoupat východním svahem uvedeného kopce. V těchto místech už můžeme nasadit běžky a pokračovat dále na lyžích. Vrchol obejdeme a za ním se napojíme na převážně holý hřeben, který jej spojuje s Kykulkou (996 m). Z těchto míst je k vidění pěkné panorama Lysé hory, které poněkud hyzdí zotavovna Petr Bezruč. Na protějším svahu jsou tři lyžařské vlaky a nad nimi nejznámější pohostinské zařízení v této části Beskyd - hospoda U Veličků.

V oblasti Nad salašem křížíme zelenou značku jdoucí z Malenovic na severně položený vrchol Tanečnice (820 m) a různě skloněným terénem neustále stoupáme západním svahem Kykulky až k závěrečné serpentině pod Ivančenou. V sedle, nad nímž je kamenná mohyla, ještě doleva odbočuje červená značka přes vrchol Kykulky do Pražma. Od Ivančeny stoupáme bočním hřebenem Lysé hory k Malchoru (1212 m). Dalším mírným stoupáním dojdeme k prostřední části náročné severní lyžařské sjezdové trati na Lysé hoře, odkud poslední metry k vrcholu vystoupáme pod mnoho let nefunkčním krátkým vlekem. Projdeme podél chat u lyžařského vleku, chaty Horské služby a kolem plotu ohraničujícího meteorologickou stanici dojdeme až k vysokému kameni stojícímu na nejvyšším bodě, od něhož je vynikající výhled do údolí Ostravice a na velkou část Beskyd.

Chceme-li se občerstvit, stačí sejít přibližně třicet metrů k jihu, kde jsou dvě pohostinská zařízení. Ti, kdo jejich podobu znají z letního období bez sněhové pokrývky, budou asi dosti překvapeni. Do Chaty na Lysé hoře se obvykle chodí po několika schodech nahoru, ale nyní je tady vyhrabaný průchod dolů a budova je zcela zasypána sněhem. O poznání hůře je na tom ještě celodřevěný Šantán, jemuž ze sněhu vystupuje pouze komín.

Pro sestup nebo sjezd z Lysé hory použijeme žlutou turistickou značku naučné stezky Šance - Lysá hora. Od restaurace sejdeme k jižní sjezdovce, na níž zabočíme v horní části na cestu Českých radiokomunikací vedoucí doprava. V prudké zatáčce vlevo cestu opustíme a na pasece vidíme vystupovat dvě žluté turistické značky, jichž se zpočátku držíme. Od poslední sjedeme mírně vlevo a objedeme obloukem hustší mladý porost a vydáme se vpravo. Pod námi přitom krásně vidíme zamrzlou zásobárnu pitné vody přehradu Šance, k níž od našeho stanoviště spadají prudké svahy se vzrostlým lesem. Po krátkém traverzu doprava se dostaneme k první informační tabuli naučné stezky, od níž téměř po rovině dojedeme k rozcestníku ve vzdálenosti 1,5 kilometru od vrcholu. Pokračujeme jihozápadním hřebenem hustým lesem nad kotlem Mazáku a neustále klesáme. Vrchol Čupel (943 m) objíždíme jeho východními a jižními svahy, předtím však ještě mineme hranice přírodní rezervace Mazácký Grúnik. Za Čupelem následuje prudké klesání na západ, potom se stočíme nazpět doleva, kde už pravděpodobně budeme kvůli nedostatku sněhu nuceni sundat lyže. Před námi je závěrečný sestup k hrázi přehradní nádrže Šance.

Od přehrady můžeme využít služeb autobusu nebo jít pěšky po méně frekventované pravobřežní komunikaci dolů údolím říčky Ostravice až k ústí kotle Mazáku. Tady se napojíme na modrou turistickou značku, která nás v posledních necelých dvou kilometrech dovede k železniční stanici v Ostravici. Výlet je možné absolvovat pěšky, ale mnohem výhodněji také s běžeckými lyžemi. Z vrcholu Lysé hory je totiž možné sjet téměř celou cestu po žluté turistické značce v hlubokém sněhu.