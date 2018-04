Tip na výlet: Lesem mezi městy Olomoucka

Jestliže však chceme být co nejdříve v přírodě, protneme křižovatku v přímém směru. Z Nádražní ulice jsme na Jívavské ulici. Po pravé straně zůstane nemocnice, a na červenou značku se narazí těsně před koupalištěm. Červená značka ze silnice odbočí vpravo. Po silnici je stoupání mírné, lesní cesta již docela strmá.

Na kótě 410 metrů nad mořem rozcestník napovídá, že do Domašova u Šternberka to je dva kilometry. Projde se chatovištěm, pak vesnicí, před jejímž koncem červená značka zabočí vpravo a před fotbalovým hřištěm stejně ostře vlevo. Jde se kolem šaten a přes pastviny mírným klesáním k lesu. Cesta podél potoka dovede do Bělkovického údolí. Odbočka z červené značky tam dovede k Myslivecké restauraci.

Podél souvislé řady starších chatek se dojde až k mostu přes Bělkovický potok a také silnici vedoucí údolím. Po pěšině je pak stoupání kolem Šifrové jeskyně k Vrchní boudě. Chvíli se jde po silnici z Vésky do Jívové. Z ní se odbočí vlevo. V lese je rozcestí Pod Jedovou ve výšce 600 metrů nad mořem. V dáli se rýsuje krajina Hané.

U pohořanských domů a u konečné autobusů ČSAD je možnost ústupu pro znavené. Cesta z Pohořan na Svatý Kopeček k zoo je zprvu převážně po pastvinách, později hlavně lesem. Do Olomouce jede autobus číslo 11.