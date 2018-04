Tip na výlet: Jánský vrch a okolí

Název Jánský vrch nese od roku 1507, kdy bylo panské sídlo znovu vybudováno. V sedmnáctém století zámek vratislavští arcibiskupové přebudovali v renesančním stylu a užívali až do roku 1945. Vedle památek z minulých věků tu proto najdeme i některé vymoženosti moderní civilizace.

Po skončení prohlídky vedou turistovy kroky na nádraží, které na rozdíl od obce nese název Javorník ve Slezsku. Odtud odjíždí prakticky jediný vlak, kterým lze stihnout celý vytyčený program ve dvou dnech. Po osmnáctikilometrové jízdě lze vystoupit v Žulové. Ještě před cestou do nitra Rychlebských hor mohou cestovatelé vyrazit nejdříve po modré značce na výrazný kopec nad Žulovou nesoucí název Boží hora. Těžší bagáž lze uschovat na nádraží. Na tento vrch s kaplí a rozhlednou stojí za to vylézt již jen proto, že je to pro široké okolí výrazný a těžko zaměnitelný orientační bod. Druhým důvodem výstupu na Boží horu je neopakovatelná křížová cesta lemující svah.

Po návratu k nádraží se dá pokračovat do nitra Žulové. V tomto středisku kamenického průmyslu je jedinečná příležitost svlažit hrdlo a případně se i naobědvat. Pak totiž čeká - stále po modré značce, ale opačným směrem než k Boží hoře - cesta neobydleným krajem. Poslední výspou je pak již jen malá osada Nýznerov. Ta také dala název Nýznerovským vodopádům, které vznikly na soutoku Stříbrného a Bučínského potoka. Romantické povahy určitě neopomenou slézt dolů do kaňonu a naslouchat hukotu vody, který je zvláště po vydatnějších deštích úctyhodný.

Po modré značce pak mohou turisté dále stoupat podél vody až téměř k vrcholu Lví hory (1040 metrů nad mořem), kde v nejvyšším bodě protnou žlutou značku. Pak už následuje jen klesání. Jesenný potok a modrá značka dovede cestovatele až do železniční stanice Horní Lipová, odkud se lze vrátit vlakem. Odtud odjíždí vlaky. Pokud turista nestihne ani jeden, tak se nádherný dvoudenní výlet patrně změní na třídenní.