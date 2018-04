Tip na výlet: Hřebenovka v Beskydech

Naše putování zahájíme v oblíbeném nástupním místě, jímž je rekrea

Proč Čertův mlýn? Podle pověsti chtěl pekelník postavit za jedinou noc mlýn, za odměnu měl dostat selskou dcerku. Čert, patrně sečtělý, věděl, jak mnoho jeho předchůdců doplatilo na kohoutí zakokrhání před kuropěním. V přestrojení obešel dědinu a skoupil všechny kohouty. Netušil, že sedlák jednoho kohouta dobře schoval. Čertovi šla práce dobře od ruky, chyběl už jen mlýnský kámen. Vtom kohout zakokrhal, ďábel odhodil kámen někde v Čeladné a řádně "načertěný" z kraje zmizel.

ční obec Kunčice pod Ondřejníkem. Sem se dostaneme ranním vlakem v 7.32 z Valašského Meziříčí na Ostravu. Kvůli nedávné oblevě budeme nuceni šlapat dlouho pěšky, než se dostaneme do vyšších partií a plně využijeme běžecké lyže. Z Kunčic vyrazíme asfaltovou cestou po modré turistické značce vedoucí do Ostravice na jihovýchod. Po přibližně čtyřech kilometrech modrá značka odbočuje prudce doprava a vzápětí do původního směru. Značku opustíme a podél Horského hotelu Hamry zamíříme údolím potoka vzhůru. Přejdeme na levobřežní hřebínek a stezkou prudce vystoupáme přímo nahoru severním úbočím(1009 m).

Po necelých dvou kilometrech přijdeme k červené turistické značce, na níž odbočíme vpravo a v mírném stoupání obejdeme její vrchol. Pokud jsme už nenasadili běžky při příchodu k červené značce, můžeme tak učinit nyní. Před námi je krátký sjezd, jímž klesneme o osmdesát výškových metrů do sedla mezi Velkou, Malou Stolovou a Kněhyní (1257m). Vzápětí budeme traverzovat západní svahy Kněhyně.

Hustým lesním porostem dojdeme po stezce vedoucí neustále vzhůru do rozcestí pod Kněhyní, které je částečně odlesněné, takže za příznivého počasí se z něj otevírají daleké rozhledy na sousední pohoří. Na rozcestí jsme překonali hlavní výstup dne, čeká nás už jen lehčí hřebenová část a závěrečný sjezd. Po krátkém úseku po rovině nás čeká ještě prudké stoupání na Čertův mlýn (1206 m), který je nejvyšším místem dnešního výletu.

Mineme rozcestník, z čehož odbočuje modrá značka doleva k chatě na Martiňáku a mírným sjezdem po červené značce zamíříme k Pustevnám. Zvlněným terénem přímo po hřebeni jedeme k dalšímu vrcholu, k Tanečnici (1084 m). Zmíněný úsek je nejzajímavější, když zde před naší návštěvou hustě sněžilo a větrné počasí tady po celé délce vytvořilo zajímavé závěje a návěje. Jízda na běžkách je pak kouzelná, když závějemi z prašanu projíždíme až po pás ve sněhu. Poměrně častý vítr navíc způsobuje, že na hřebenovce narazíme mnohem méně na turisty než na červeně značené vrstevnicové cestě, která vede o kus níže na jížních svazích.

Před Tanečnicí protneme rozcestí se zelenou značkou, která klesá doprava mezi Stolovou a Nořičí horou do Kunčic pod Ondřejníkem a doleva míří obloukem k Pustevnám. Po půlkilometrovém stoupání jsme na vrcholu Tanečnice, z níž zbývá závěrečný kilometrový úsek do nejznámějšího beskydského turistického střediska Pusteven. "Kvůli davům lidí, kteří se pohybují v těchto místech, je lepší střediskem rychle projet a obloukem kolem kaple Cyrilky pokračovat k Radhošti.

Fyzicky zdatnější lyžaři mohou vyběhnout přímo podél kaple mezi kameny, ale nelze to moc doporučit," říká o Pustevnách častý návštěvník těchto míst Radek Pleva.

Část hřebenovky Pustevny - Radhošť má jednu malou výhodu v tom, že cesta je většinou projetá rolbou, takže přes mírné nerovnosti způsobené pěšími turisty se dá po celé délce na běžkách krásně bruslit. V mírném sjezdu projedeme kolem dalšího turisty okupovaného místa - sochy Radegasta. Podél "velké" sjezdovky dojedeme zvlněným terénem k hotelu Radhošť, který je velmi vhodný k občerstvovací zastávce. Nabízí široký sortiment jídel a nápojů, a pokud máme štěstí, není přeplněn pěšími turisty.

Po důkladném občerstvení dojedeme ke kapli na Radhošti (1129 m). Za příznivého slunečného počasí bez oparu se z vrcholu otevírají panoramatické pohledy, při nichž jsou nejblíže Beskydy a Vsetínské vrchy, dále Javorníky a Jeseníky, za opravdu výborných podmínek potom ještě na východě slovenská pohoří Malá Fatra a Západní Tatry.

Když se dost vynadíváme na okolní krajinu, vyrazíme na cestu zpět do Rožnova. Nejprve se vydáme po sjezdovce provozované Lyžařským klubem Radhošť Dolní Bečva, na níž své lyžařské počátky absolvovala naše současná nejlepší lyžařka Lucie Hrstková z nedaleké Dolní Bečvy, stejně jako další současní juniorští reprezentanti - Zdeněk a Radka Chrástečtí.

Pěkný úsek po sjezdovce vystřídá les a posléze louka Velká polana a sedlo Černé hory. Sjezd je určen zkušeným běžkařům, kteří zvládají jízdu po úzké lesní pěšině, na níž se často vyskytne koryto prošlapané pěšími turisty. V sedle se pak oddělí dosud souběžně vedená modrá značka a zamíří doprava dolů do sedla Pindula.

My se budeme dál držet červené a při klesání si zatraverzujeme hustým lesem po západních svazích Černé hory (885 m). Nakonec sjedeme až k cestě, která vede k výše položené chatě. Před cestou ale budeme muset zřejmě sundat běžky a na zbývající úsek do Rožnova se vydáme pěšky. Do města vstoupíme u hotelu Eroplán, odbočíme doprava a po jednom z břehů Bečvy zamíříme do centra města nebo na autobusové či vlakové nádraží.

Orientaci v terénu nám může v tomto případě usnadnit mapa číslo 96 Moravskoslezské Beskydy, vydaná Klubem českých turistů, nebo zimní lyžařská a turistická mapa Beskydy-Javorníky ze zlínského nakladatelství Shocart.