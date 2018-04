Tip na výlet: cesta údolím řeky Oslavy

Tady je možné zaparkovat a absolvovat pěší část výletu. Po červené značce se vydáme po proudu řeky směrem na hrad Kraví hora. Z hradu červená značka velice strmě klesne až k soutoku Chvojnice a Oslavy. Ti, kteří se již z Kralic vydali pěšky po modré značce, můžou výše popsaný úsek z tohoto místa absolvovat v opačném směru a pokračovat údolím buď až do Náměště nad Oslavou, nebo asi v půli odbočit na modrou značku vedoucí zpět do Kralic. Další možností je pokračovat dále po červené. Mezi Chvojnicí a Oslavou se strmě zvedá 110 metrů vysoký skalnatý ostroh, který by se neztratil snad ani ve slovenských horách. Na jeho vrcholu se nachází další zřícenina, kterou navštívíme. Napřed ale musíme projít úsek cesty, odvážně vytesaný ve skalnatém svahu. "Chodník je místy kluzký a jen dvacet centimetrů široký, zatímco řeka teče alespoň deset metrů hluboko, přímo pod námi. Ve Slovenském ráji by takové místo bylo zabezpečeno řetězy, tady si s náročným terénem musíme poradit sami," tvrdí nadšená obdivovatelka přírodních krás Martina Srovnalová. Brzy se ale napojíme na širokou cestu, a ta nás bezpečně dovede až na hřeben nad údolím, po kterém vede odbočka červené značky na již očekávaný Ketkovský hrad. Z hradu vybudovaného ve 13. století se mnoho nezachovalo, ale ve vývěsce najdeme i obrázek domnělé podoby. Z Ketkovického hradu je možné pokračovat dále po červené značce až na vlak do Rapotic, nebo se vrátit pod hrad a po zelené značce jít zpět k autu.