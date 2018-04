Tip na víkendové lyžování s rodinou: rakouský Gerlitzen

Co byste měli vědět Jak se tam dostat

Z Prahy je to necelých sedm hodin jízdy. Jede se přes České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linec, Salcburk do Villachu, kde se sjíždí na Annenheim, Ossiacher See. Z Prahy je cesta dlouhá 575 km. Druhá trasa vede přes Rozvadov, Mnichov, Salcburk do Villachu. V tomto směru vede celá cesta po dálnici, ale najedete 700 km. Ceny skipasů

Jednodenní dospělí 37,50 eura, junioři 31 eur, děti od 7 do 14 let 18,50 eura Třídenní: 107,50/ 89/ 52 eur Co ochutnat

V areálu je asi 15 restaurací, většinou s domácí korutanskou kuchyní. Co vyzkoušet?

Kärtner Kasnudeln (korutanské taštičky), Gröstl (brambory se špekem a někdy i volským okem na pánvi) či Käsespätzle (špecle se sýrem a cibulkou). Kam ještě vyrazit

Do termálních lázní Bad Bleiberg. Na skipas je tu 50procentní sleva na vstupném. www.bad-bleiberg.at Další informace o skiareálu: www.gerlitzen.com