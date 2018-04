Tip na víkend: Skleníky hostí tropický ráj

Scenérie z tropického pralesa doplní kamenné a kovové plastiky z dílny Pavla Kostrhuna. Závěrečnou, naučnou část výstavy tvoří na deset biotopů orchidejí různých klimatických pásem. Jarní atmosféru zahrady podtrhnou také kvetoucí čemeřice, sněženky či šafrány. Mezinárodní expozice potrvá do osmého dubna a bude otevřena denně od 10 do 18 hodin. Do zahrady se vchází horní branou z ulice Bieblova.