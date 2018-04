Tip na prázdniny: poníci a safari v ZOO

Na ponících se mohou v ústecké ZOO vozit děti každý den, vždy od 11 do 16 hodin. "Když nejsou prázdniny, provozujeme tuto akci jenom o sobotách a nedělích," říká Roman Nešetřil z propagačního oddělení Zoologické zahrady v Ústí nad Labem.

O pohár lachtana Hombrého

V sobotu 20. července proběhne v ústecké ZOO první ročník turnaje ve vodním fotbale. Vedle vypsaných kategorií pro děti do 12 a 18 let si budou moci zahrát i všichni příchozí, kteří budou mít zájem. Hrát se bude nafukovacím plážovým míčem na gumové ploše, do které bude napuštěno zhruba pět centimetrů vody.

Prázdniny v děčínské zoo

Dětem, které nemohou poslední prázdninový týden nikam jet, nabízí děčínská zoo příměstský tábor nazvaný Prázdniny v zoo.

Během pěti dnů nahlédnou děti do zákulisí zoo a seznámí se s životem a chovem domácích i exotických zvířat.

"Cena na týden za jedno dítě je 500 korun. Zahrnuje stravu a příspěvek na cestovné. Zájemci se mohou hlásit přímo v ZOO," uvedla Jaroslava Kovařičová z oddělení propagace děčínské zoologické zahrady.

Noční Safari v ZOO Chomutov

Podkrušnohorský zoopark Chomutov připravil pro návštěvníky několik akcí až na srpen. Sedmého to bude slavnostní program k 70. výročí založení chomutovského městského akvária a 12. srpna proběhne Den adoptivních rodičů.

V týdnu od 7. do 12. srpna proběhne Noční Safari. Účastníci budou vyhledávat pohádkové bytosti pomocí reflektoru. Sraz je po setmění na Kamencovém jezeře v Chomutově.

"Po oba dny proveze návštěvníky zooparkem lokálka Amálka a Safari expres, večer pak mohou posedět u ohně se zajímavými osobnostmi," uvedla Iveta Houfová z propagačního oddělení zooparku.

Letní olympiáda

Severočeské zoologické zahrady také pořádají na přelomu července a srpna další ročník letní univerzity juniorů. Více než dvacet dětí z celé republiky se během výletů do děčínské zoologické zahrady a chomutovského zooparku seznámí s místy, na která se běžný návštěvník zoo nedostane. Děti se během deseti dnů zúčastní třeba přípravy krmení.

Pracovníci ústecké zoo navíc vyjíždějí i za dětmi do letních táborů v kraji.





SEVEROČESKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM



* základní vstupné 50 korun dospělí, 25 korun děti, studenti a důchodci

* permanentní vstupenka na celý rok 250 korun dospělí, 125 korun děti

* rodinná vstupenka (dva dospělí + dvě děti) 500 korun na rok

* otevírací doba: denně od 8 do 18 hodin

* fotografování povoleno za poplatek 5 korun



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA DĚČÍN



* základní vstupné 50 korun dospělí, 25 korun děti

* skupinová vstupenka se slevou 20%

* otevírací doba: denně od 8 do 18 hodin

* fotografování je povoleno za poplatek 15 korun



PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV



* vstupné 45 korun dospělí, 20 korun děti

* skupinová vstupenka se slevou 10%

* otevírací doba: denně od 9 do 21 hodin

* fotografování zdarma