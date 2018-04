Tip na dovolenou: vinné stezky a sklípky jižní Moravy

Může se hodit Nenechte si ujít

Větrný mlýn v rakouském Retzu – stojí na návrší nad malebným městem ve vzdálenosti cca 6 km od Šatova a je jediným zachovalým a funkčním objektem svého druhu na území Rakouska. Obilí mlel do roku 1927. Zajímavostí je dřevěné ráhno sloužící k ručnímu natáčení střechy proti větru. Nedaleko mlýnské budovy se nachází kalvárie s dalekým výhledem do krajiny a menší vřesoviště.

Otvírací doby v roce 2008 Malovaný sklep

1. 1. – 21. 3. 2008 na základě objednávky Po – Ne 9:00–18:00

22. 3. – 31. 5. 2008 So,Ne, svátek 9:00–18:00, jinak na základě objednávky

1. 6. – 31. 8. 2008 denně 9:00–18:00

1. 9. – 5. 10. 2008 So, Ne, svátek 9:00–18:00, jinak na základě objednávky

6. 10. – 31. 12. 2008 na základě objednávky Po – Ne 9:00–18:00

Kontaktní tel.: 721 754 548

Délka prohlídky je asi 60 min., cena děti: 15 Kč, dospělí: 25 Kč vč. jednoho vzorku vína Pěchotní srub MJ-S3

květen, červen, září a říjen: So, Ne, svátky

červenec, srpen: úterý – neděle 9:00–17:00,

jindy na objednávku (min. 10 osob).

tel. 602 265 150 (v prodeji je "pevnostní víno") Ochutnávkový stánek Havraníky

22. 3. – 31. 5. So, Ne, svátek 9:00–18:00

1. 6. – 31. 8. denně 9:00–18:00

1. 9. – 5. 10. So, Ne, svátek 9:00–18:00

Mapy

1:50 000 KČT č. 81 – Podyjí, Vranovská přehrada