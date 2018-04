Tip na cyklovýlet v parnu: stín a koupání ve Voděradských bučinách

Pokud hledáte v nadcházejících letních parnech cyklotrasu, kde se můžete schovat ve stínu lesa, vydejte se s námi na kole prozkoumat rezervaci Voděradské bučiny. Návštěvu největšího maloplošného chráněného území středních Čech můžete spojit s exkurzí do nedaleké ondřejovské hvězdárny, vykoupat se v jevanských rybnících nebo vyzkoušet šplhání v korunách stromů v lanovém parku ve Zvánovicích.

Mlýnské kameny a tarzaní skok

Náš okruh startuje ve Zvánovicích od hotelu Legner. Místo volíme záměrně, protože po výletě se chceme trochu "zrelaxovat" na zdejší terase lesní restaurace. V těsné blízkosti hotelu také najdeme lanový park, kde lze v korunách staletých buků vyzkoušet například chůzi po kladině, šplh na obří žebřík nebo tarzaní skok na zavěšenou hrazdu. Mezi místní zajímavosti patří i polotovary mlýnských kamenů, které se těžily údolí Zvánovického potoka a opracovávaly se přímo na místě.

Tarzaní skok – park vysokých lan ve Zvánovicích.

Pohodlná lesní asfaltka sleduje Zvánovický potok a vede nás směrem k Voděradským bučinám. Po kilometru uhýbáme doprava na zeleně značenou cestu a kolem lesního rybníčku přijíždíme k silnici Jevany – Struhařov.

Tu přejíždíme a dále pokračujeme po zelené směrem na Svojetice. Tady už jedeme po jižní hranici přírodní rezervace Voděradské bučiny – ale zanoříme se do ní až později.

Příjemná široká lesní cesta nás po chvíli poprvé vyvede z lesa a navede nás ke Svojeticím. Tady nalezneme hned dva ranče – nejprve spatříme oranžové budovy ranče El Paso a v centru Svojetic leží druhý cíl milovníků koní, Dolton Ranč. Na obou místech můžete i pojíst, jejich restaurace však mají otevřeno většinou jenom o víkendu.

Voděradskými bučinami k Jevanským rybníkům

Hned za Dolton Rančem uhýbáme doprava a po chvíli nás polní cesta přivádí do Louňovic. Tady se můžeme posilnit v restauraci U Henců, příjemným zastavením může být i kamenický skanzen na Horní návsi. Skromná, ale zajímavá expozice dokládá bohatou kamenickou tradici obce.

Kamenický skanzen v Louňovicích.

To už sledujeme modrou turistickou značku, která nás zakrátko přivádí k okraji Voděradských bučin. Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny je největší maloplošné chráněné území ve Středních Čechách. Chrání rozsáhlý areál starých bukových porostů a zajímavých geologických jevů z počátků čtvrtohor.

Území rezervace bylo až na malé výjimky v minulosti stále porostlé lesem a přestože charakter voděradského lesa doznal za poslední staletí několika změn, patří současný les k nejzachovalejším bučinám u nás. Impozantní, až 40 metrů vysoké buky doplňují smrky, modříny, habry, javory a jedle.

Modrá značka sleduje přibližně vrstevnici a jako had se klikatí středem rezervace. Hned kousek za vjezdem do lesa můžeme odbočit vpravo do kopce a prozkoumat lokalitu lomu Kaménka, odkud pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.

Ve Voděradských bučinách.

Koupací zastávky na trase

Jsme zhruba v polovině okruhu a máme možnost vybrat si hned z několika koupacích zastávek. Na Voděradské bučiny totiž volně navazuje komplex sedmi půvabných rybníků, táhnoucích se od Louňovic po Jevany. K tzv. Jevanským rybníkům můžeme sjet z modré značky vlevo do údolí, například cesta od lomu Kaménka nás přivede k Vyžlovskému rybníku a pokud dojedeme po modré až k silnici, ta vede k hrázi Jevanského rybníka.

Rozhodneme-li se zatím koupání oželet a pokračovat dále po naší trase, pojedeme nyní po červené značce směrem k Černým Voděradům. Pozvolné klesání po široké lesní cestě končí u rybníka, kde se můžeme vykoupat a odpočinout si na hezké obecní travnaté pláži. Jako zpestření letní koupací sezony se v Černých Voděradech pravidelně v srpnu konají tradiční závody v jízdě na kole přes rybník.

Rybník v Černých Voděradech.

Ondřejovskými terény k největšímu dalekohledu

Odtud nám k hotelu Legner zbývá už jen necelý kilometr po silnici. Pokud ale máte dost sil, doporučujeme prodloužení trasy do Ondřejova. Zatímco dosavadní okruh vedl po pohodlných širokých cestách a nepoznali jsme na něm žádné větší stoupání, prodloužení k největšímu dalekohledu v Česku prověří naši fyzičku i techniku jízdy náročnějším terénem.

Z Černých Voděrad pokračujeme po červené značce směrem na Ondřejov (pozor, ve vsi se sbíhají hned tři červeně značené trasy). Po technickém sjezdu do údolí Zvánovického potoka přichází nejnáročnější stoupání, výjezd na vrch Pecný.

Ondřejovská hvězdárna stojí na vrcholu sousedícího kopce Žalov na severním okraji obce. Hvězdárna byla založena před více než sto lety Dr. Josefem Janem Fričem a je součástí Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Ondřejovská hvězdárna, český Greenwich v malém.

Historické kopule hvězdárny slouží v současné době jako muzeum. Ve verandě muzea V. Šafaříka je umístěn tubus Fričova dalekohledu, jehož optika je více než 150 let stará a slouží dále ve slunečním oddělení k pozorování slunečních skvrn. Jsou zde též přístroje vyrobené převážně Josefem Janem Fričem a dobové fotografie ze stavby hvězdárny. Hvězdárna je koncipována jako arboretum se vzácnými keři a dřevinami a je volně přístupná.

Blízko původní hvězdárny stojí největší český dalekohled se zrcadlem o průměru dva metry. Dojedeme k němu po značené cyklotrase č. 23, po které dále pokračujeme lesem ke Zvánovicím, kde se okruh uzavírá.

Pokud byste měli stále dost sil, můžete si ještě zajet na malý výlet do Hrusic, kde k povinným zastávkám v Ladově kraji patří Hrusická hospoda U Sejků. Cestou domů se tak můžete ochladit u piva a prohlédnout si typické ladovy výjevy hospodských rvaček.

Hospoda U Sejků v Hrusicích.