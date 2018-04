Tignes: mimořádné zážitky pro nejnáročnější lyžaře

může se hodit Jak se tam dostat Silniční trasa z Prahy měří 1 100 km, pojedete stále po dálnici kolem Norimberka, Basileje a Ženevy až do francouzského města Annecy. Odtud zbývá asi 100 kilometru po obyčejných silnicích. Tankujte ve Švýcarsku; zaplatit musíte ještě švýcarskou dálniční známku a mýto za francouzskou dálnici. Alternativou je letecká doprava z Prahy do Ženevy s návazným autobusovým spojením do Tignes. Lety provozuje denně společnost Swiss (www.swiss.com, zpáteční letenky od 2 495 Kč, přeprava lyží zdarma), z letiště můžete pokračovat buď přímou autobusovou linkou (přímé spojení do Tignes nejméně 3x denně, jízdní řády na www.gare-routiere.com, zpáteční jízdenka 153 CHF) nebo taxíkem (osmimístné taxi 360 € jedna cesta). Informace, ubytování

Internetový rozcestník www.tignes.net je ve francouzštině a angličtině a vedle všestranných informací o resortu umožňuje mj. on-line rezervaci ubytování. Cenově výhodněji však obvykle vychází zakoupení celého balíku služeb včetně skipasu prostřednictvím některé z cestovních kanceláří. V nabídce jsou typicky týdenní pobyty. Sjezdové lyžování v Tignes

Celková délka sjezdovek: oblast Espace Killy má 300 km, samotné Tignes asi polovinu.

Počet sjezdovek zelených/modrých/červených/černých: 23/66/40/27.

Nadmořská výška areálu: 1550 až 3450 m n. m. Skipasy

Oblast Tignes 1 den/7 dnů dospělí (děti 6-15 let): 38/185 € (30,50/148 €)

Celá oblast Espace Killy 1 den/7 dnů dospělí (děti 6-15 let): 44,50/218 € (36/174,50 €) Mapy © Google