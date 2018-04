Ticino už dýchá skoro italsky

Každého, kdo Lugano navštíví, uchvátí pohled na stejnojmenné jezero a promenádu s palmami, kaštany a cypřiši.



Městský park i koupaliště jsou přímo na promenádě, zatímco luxusní rezidence se rozkládají opodál. Aristokratický lázeňský duch ve městě přetrvává, přestože na místě historických paláců vyrostly nejmodernější stavby.

Na tradici slavných ticinských architektů (kteří se podepsali na kopuli Svatého Petra v Římě, Petrohradu i komplexní opravě istanbulské Hagii Sophii), navazuje dnes nová generace v čele se slavným švýcarským architektem Mario Bottou, který v Luganu sídlí a navrhl pro něj několik efektních budov. Ty přitahují pozornost stejně jako zdejší bazilika Andělské Panny Marie s velkolepou renesanční freskou od Leonardova žáka Bernardina Luiniho.



Přesto má Lugano také atrakce typicky švýcarské - v první řadě lanovky. Ta, která vás vyveze na horu San Salvatore, patří k nejoblíbenějším, může se pochlubit odvážnou zatáčkou a v letních měsících jezdí každou čtvrthodinu. Z vrcholu je nejen nádherný rozhled, ale můžete tu navštívit muzeum, kapli - oblíbené místo pro svatby, a vyhlídkovou restauraci.

Je tu však ještě jedna atrakce. Kdo v Luganu zažije bouři, může pozorovat, jak přímo magicky přitahuje vrchol hory blesky - meteorologové zde totiž instalovali speciální pozoruhodně účinný bleskosvod.

Lugano: perla na jezeře

Nejlepší představu o této "perle na jezeře", jak se také Luganu říká, si uděláte, když nasednete na autobusovou linku číslo jedna a z konečné v Paradiso se necháte přes střed města vyvézt nahoru do luxusní rezidenční čtvrti. Téměř dokonalá vyhlídková jízda tu má jedinou chybičku - pouhé tři minuty přestávky, které jsou nabídnuty na fotografování jezera, protější hory San Salvatore i paláců a domů s bazény a zahradami na střechách.

Pak vás autobus opět pohodlně dopraví k hlavní promenádě, kolem Villy Favority s proslulou sbírkou obrazů barona Thyssen-Bornemiszy.

Město autora Stepního vlka

Kdo se do Lugana vydá, měl by si s sebou přibalit knížku Hermanna Hesse - na jeho stopy tu bude narážet často. Slavný spisovatel zde strávil 43 let svého života a v nedaleké Montagnole i zemřel.

Oba domy, ve kterých postupně žil, jsou sice v soukromých rukách, přesto v sousedství jednoho z nich lze navštívit ve věži Camuzzi muzeum, které se stejnou pietou jako o Hessovy akvarely a vydání jeho děl v nejrůznějších světových jazycích pečuje o soukromé rekvizity jeho života: tropický oblek z cest po Indii nebo záplatovaný starý deštník.



Kolem muzea prochází i Via Hermann Hesse, příjemná procházková trasa končící na honosném hřbitově místní honorace s unikátní sochařskou výzdobou. Hessova třída září novotou, kterou jí v podobě soukromých vil vtiskla současná architektura.