Tibet nyní zažívá příval podnikavců

12:16 , aktualizováno 12:16

Půl století poté, co oddíly komunistické Číny obsadily Tibet, čelí toto himálajské území novému druhu nájezdníků: podnikavcům v oboru naftaření, zlatokopectví, lesního inženýrství i farmaření. Vyzbrojeni sbíječkami a motorovými pilami nově příchozí od základu proměňují tibetské správní středisko Lhasu. Čína otvírá dokořán to, co nazývá svou "západní pokladnicí" přírodních zdrojů: polovinu světových rezerv lithia, největší čínské zásoby chromu a třetí největší měděný důl, nemluvě o nevyčísleném množství drahých kamenů.