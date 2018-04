The Remoska - hit na anglickém trhu

12:36 , aktualizováno 12:36

Nedávno jsem listoval jedním zásilkovým katalogem, který byl vložený ve víkendových novinách. Osobně těchto služeb nevyužívám a tak s prolistováním takovéhoto katalogu obyčejně bývám docela rychle hotov. Tentokrát jsem však strávil s inkriminovaným časopisem o něco delší dobu - a to poté co mezi všemi těmi kráječi, struhadly, speciálními taškami na lahve apod. můj zrak spočinul na klasické panoramatické fotografii Hradčan s remoskou v popředí. Popis u fotografie zněl: ''Nejlépe střežené tajemství České republiky…dokud paní Michelle nevyrazila do Prahy''.