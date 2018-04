Thajský ráj i peklo v top destinacích u Andamanského moře

může se hodit Kdy se vydat na cestu:

Od prosince do března je v oblasti nejlepší počasí, teploty nešplhají do závratných výšin a málokdy prší déle než pár desítek minut nebo hodin. Od března teploty stoupají a zhruba od června do konce října přichází jihozápadní monzun. V tomto období navíc nemusí fungovat všechny služby, omezená je i lodní doprava v rámci zálivu. Doprava:

Velké mezinárodní letiště leží na Phuketu a létají tam vedle místních linek i charterové lety z Evropy. Menší letiště je pak i na Krabi. Pro pohodlné cestování oblastí lze využít jako vstupní body obě letiště. Z Bangkoku se lze na jihozápad Thajska dostat i vlakem nebo ještě lépe autobusem z Bangkoku. Cesta ale zabere skoro celý den, letadlem to trvá něco málo přes hodinu. Jaké letiště zvolit:

Pokud budete chtít strávit většinu dovolené na Phuketu, je nejlepší letět přímo na něj. Pro Krabi a Lantu je ideálním vstupním bodem letiště na Krabi. A pro Phi Phi je to ve své podstatě jedno. Pokud se budete chtít oblastí posouvat, nekupujte zpáteční letenku na jedno místo. Především u nízkonákladových společností nebývá zpáteční letenka cenově zvýhodněná a i u běžných aerolinek lze kupovat takzvané letenky Open Jaw s jiným místem příletu a odletu. Můžete tak přiletět na Phuket a odlétat z Krabi nebo obráceně. Ušetří to čas a i peníze.