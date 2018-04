Thajsko zrušilo Čechům víza, ušetříme stokoruny a hlavně starosti

Turistická víza pro občany České republiky ruší Thajsko od 11. srpna. Při vstupu do země přes pozemní hraniční přechody či přístavy z Malajsie, Kambodže, Laosu a Myanmaru bude bezvízový pobyt povolený jen na 15 dnů. V případě jiných druhů cest bude nadále vízum potřeba.

Zrušení vízové povinnosti do Thajska značně usnadní cestování po jihovýchodní Asii. Doposud bylo nutné žádat o vízum na konzulátech Thajska pro cesty delší než 15 dnů, pro kratší stačilo zažádat o vízum po příletu na thajských letištích nebo hraničních přechodech. U vícevstupních víz pak Thajsko vyžadovalo prokázání dostatečné finanční hotovosti na účtu. Vízum vydávané na thajském konzulátu v Praze stálo 700 korun, kratší víza po příletu stála 1 000 bahtů (asi 550 korun). V posledních dvou letech Thajsko v zimní sezoně za víza nevybíralo poplatky.

Thajsko patří k nejpopulárnějším exotickým destinacím. V loňské sezoně ho navštívilo přibližně 30 000 českých turistů. "Thajsko je spolu s Kubou a Dominikánskou republikou jednou ze tří nejpopulárnějších českých exotických dovolenkových destinací, kam také zároveň létají přímé charterové lety z České republiky," říká Tomio Okamura, viceprezident AČCKA.

Problémy s vízem cestovatele od Thajska odrazovaly

Infrastruktura Thajska se blíží komfortu, který nabízí turistům jihoevropské země, takže je ideální i pro individuální turistiku. A to i pro méně zkušené cestovatele. Navíc jeho centrální poloha v regionu dělá z Thajska výchozí bod pro cesty do okolních zemí. Jenže právě vízová povinnost podobné cesty komplikovala a prodražovala je. Přes výhodné ceny letenek do Bangkoku tak mnoho českých turistů místo do Thajska létalo do sousední Malajsie, s kterou má Česká republika bezvízový styk.

V současné době má Česká republika v regionu jihovýchodní Asie bezvízový styk kromě Thajska právě s Malajsií, Singapurem, Hongkongem, Macaem, Filipínami a Tchaj-wanem.

Do Indonésie lze získat vízum po příletu nebo v některých přístavech. Stejně tak lze po příletu žádat o vízum v Kambodži a v Laosu. O vízum do Vietnamu lze nyní požádat elektronicky a následně jej vyzvednout na letišti. Na zastupitelských úřadech je nutné žádat o vízum do Myanmaru a do Číny.