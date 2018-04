„Ruské“ tropické pláže, to je Thajsko v plné sezoně

Ceny v thajských turistických destinacích za poslední roky vyrostly často i na dvojnásobek. V jihovýchodní Asii totiž žádná krize není. A rozhodně ne v turistickém ruchu. V roce 2006 navštívilo Thajsko necelých 14 milionů turistů, loni už to bylo přes 22 milionů. Stagnující počet turistů z Evropy či USA, který se za sledované období zvýšil jen nepatrně, bohatě nahradila masa návštěvníků z Číny a z Ruska. Číňané jsou dnes už nejpočetněji zastoupenou skupinou zahraničních návštěvníků Thajska a Rusové jsou čtvrtí, těsně za Japonci.

Před šesti lety přitom Thajsko navštívilo jen necelých 200 tisíc turistů z Ruska, loni to však byl už skoro sedminásobek. Rusů tak loni do Thajska přijelo víc než Němců a Francouzů dohromady. A možná právě proto v těch nejpopulárnějších destinacích začaly ceny růst do neasijských výšin. Samotný zájezd je přitom pro Rusy poměrně levný, často zhruba na úrovni Egypta.

Ještě před pár lety korzovali na hlavní ulici na Pattayi převážně muži hledající lásku. Dnes je ulice večer téměř neprůchodná a minimálně polovina návštěvníků jsou ruské rodiny, často s dětmi.

Na Phuketu nebo v Pattayi poznáte ruské turisty na první pohled. On ukazuje svalnaté ruce v přiléhavém tričku a na krku se mu houpe fotoaparát. Ona má co nejkratší a nejužší šaty. Zastavují se na každém rohu a ona mu pózuje tu s výlohou obchodu, tam s pojízdným stánkem občerstvení nebo s místní dámou či skorodámou, které mají nejvíc napilno v noci.

Ruských turistů jsou obě místa plná. Stejně jako čínských, jenže ti se stále povětšinou pohybují v organizovaných skupinách od atrakce k atrakci a volno mívají jen při nákupních orgiích. A to je rovněž jedna z nejoblíbenějších kratochvílí ruských turistů. V nákupním centru Jungceylon na Patongu na ostrově Phuket není vpodvečer k hnutí, u pokladen se stojí dlouhé fronty. Ruské turistky pak nejsou za balíkem plných tašek skoro ani vidět.

V Thajsku je relativně levně a ruští turisté toho náležitě využívají.

S počtem turistů rostou i ceny

Možná je něco pravdy na tom, že Rusové nesmlouvají a berou první cenu. Dobře známé jsou vtipy, kdy ruští podnikatelé raději koupí to samé zboží za trojnásobek ceny, než aby žádali slevu. Ale o to v principu nejde, ceny v Thajsku rostou z prostého důvodu: turistů tady prostě výrazně přibývá.

Umíte ještě rusky? Na Phuketu nebo na Pattayi mají mnohé restaurace již jen rusky psané akční nabídky a jídelní lístek u vchodu je buď jen rusky, nebo je alespoň otevřený na ruské nabídce. Co víc, místní obsluha, která měla vždycky s angličtinou, respektive s cizími jazyky problémy, najednou dokáže vychrlit tolik ruských slovíček, že si je Čech kdysi poznamenaný ruštinou na škole ani tak rychle nevybaví.

Místní mají navíc asi na slovanské jazyky ucho, protože zaslechnutou češtinu okamžitě přiřadí k ruštině. Ruský jídelní lístek tak dostanete do ruky mnohem častěji než ten anglický. Pár ruských slovíček se už na inkriminovaných místech naučili i prodavači na nočních trzích, stejně jako prodavačky v obchodech, masérky a recepční.

Rusové mají na Phuketu, v Bangkoku a na Pattayi i obchody s ruskými potravinami, vlastní cestovky, hotely nebo restaurace podávající šašlik nebo boršč. To samé samozřejmě platí i pro ještě početnější skupinu čínských turistů, jenže ty Evropan hůř identifikuje, a navíc jich větší část stále cestuje v organizovaných skupinách s předem daným programem.

V běžných restauracích se stejně smlouvat nedá a totéž platí pro kamenné obchody nebo sítě rychlého občerstvení. A právě třeba fast foody jsou na Pattayi, Phuketu nebo Koh Samui běžně o 30 až 50 procent dražší než jinde v Thajsku. To samé platí o restauracích, které jsou navíc večer plné. A to jich je na každém rohu pět.

Rostoucí ceny pozná na své peněžence především běžný turista, který si chce užívat v dobrém hotelu u pláže a večer neobráží noční trhy s jídelními stánky. Naopak baťůžkář, který není tak náročný a vynechá nejprofláknutější destinace, si stěžovat nemusí. Ceny na trzích se drží na rozumné úrovni a levné ubytování mimo pláže a turistická centra je stále za přijatelnou cenu. A to i v hlavní sezoně.

Hodně podražily i hotely

Mnohem horší je to v sezoně s hotely střední třídy. Plno jich je vyprodaných a ty ostatní vycítily příležitost a zvedly ceny na evropskou úroveň. Průměrná tříhvězda na Phuketu, Koh Samui nebo v zátoce Ao Nang stojí běžně přes 1 400 korun za noc, přitom ještě před třemi lety se stejné hotely daly sehnat o třetinu až polovinu levněji. Některé hotely si pak vystačí jen s nasmlouvanými zájezdy a pokoje už veřejně nenabízejí.

Levnější tipy

Přesto lze v hlavní sezoně, která v Thajsku všeobecně trvá od listopadu do března, stále najít místa s velmi příznivými cenami. Celkově levnější je například ostrov Koh Chang ve východní části Thajského zálivu, který je navíc dobře dostupný autobusy z Bangkoku. Všeobecně jsou také levnější místa na pobřeží zálivu s výjimkou Pattayi. Přijatelné ceny najdete třeba v okolí Hua Hinu, ale na druhou stranu, tohle rozhodně není tropický ráj. Pláže zde nejsou moc hezké a pohledné resorty se tu střídají s apartmánovými věžáky. Příliš krásy nepobralo ani blízké okolí. Ale pozor, samotný Hua Hin už také není příliš levný.

Hlavní pláž na Phuketu v letovisku Chaweng. V plné sezóně zde volné lehátko najdete jen stěží. Stačí ale odjet přibližně 20 kilometrů na sever na pláž Bangthao, kde bude mít stovky metrů pláže jen pro sebe. V okolí je jen několik velmi drahých hotelů.

Ještě levněji je po cestě okolo zálivu více na jih směrem ke Koh Samui, kdo by si však chtěl užívat noční zábavu, tak by měl tuto část pobřeží vynechat. Klasické plážové destinace zde téměř nejsou, jednotlivé hotely stojí většinou osamoceně a v okolí toho moc není. Levné je i vnitrozemí směrem na sever, ale to je jen pro toho, kdo se obejde bez moře.

Z nejoblíbenější části jihozápadního pobřeží je nejlevněji na Lantě, případně mimo hlavní turistické zóny na Phuketu (východní část) a nebo třeba v širším okolí Krabi. To samé platí pro Koh Samui. Levné a kvalitní ubytování seženete mimo turistická centra. Ale ne vždy je v okolí k dispozici pěkná pláž a větší výběr restaurací či obchodů.

Příklady thajských cen v sezoně - v přepočtu na koruny Ceny: V turistických centrech Mimo centra Hotel *** 1 300 700 Thajské jídlo v restauraci 80-100 50-70 Ryba za 100 gramů 40-60 25-40 Nealko v restauraci 25-35 14-20 Thajské jídlo ve stánku 35-50 20-35 Plechovka limonády v obchodě 10 10 Roti banánová palačinka 30-40 15-25 Menu ve fastfoodu 100 80 Pohár v cukrárně 120 80 Thajská masáž 1 hodina 270 140

Ceny jsou přibližné, například u cen hotelů záleží na poloze a vybavení, uvedené ceny platí pro hotel s bazénem nedaleko pláže.

Na druhou stranu, centra jako je třeba Patong na Phuketu, jsou v sezoně tak přelidněná, že snad už ani nestojí za návštěvu. Večer není na ulicích k hnutí, restaurace jsou plné a v obchodech se stojí fronty. Menší střediska, kam ještě nepronikly cestovní kanceláře, tak budou v příštích letech vhodným místem na trávení dovolené v Thajsku. Ale i tam počítejte, že se ceny budou pomalu zvyšovat.

Pláže na Koh Samui jsou i v sezóně o poznání méně přeplněné než Phuketu. Ale takhle prázdno tam je jedině mimo sezónu.

Jiná situace je v mimosezonním období. Na jih Thajska se lze vcelku bez obav vydat zhruba do poloviny července. Je však větší horko a bude častěji pršet. Ceny ovšem padají neuvěřitelně nízko, solidní hotely u pláže účtují za noc klidně jen 200 až 300 korun. Nižší jsou i ceny v restauracích a u dalších služeb. A hlavně je všude mnohem méně lidí, a to i v turistických centrech. Ale i to se postupně mění. Nízkých cen využívají turisté z Indie, Malajsie a podobně, kterým velmi horké klima nedělá problémy. A výhody nízkých cen mimo sezonu už objevili i ruští turisté.