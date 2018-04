Thajsko zavádí od 5. března víza zdarma, potřebuje nalákat turisty

11:02 , aktualizováno 12:24

Pokud se chystáte někdy od 5. března do 4. června do Thajska, ušetříte tisíce. Thajská vláda totiž na toto období zavádí víza zdarma a řadu slev. Snaží se tak opět nalákat do země turisty, jejichž počet po prosincových demonstracích a uzavření mezinárodního letiště v Bangkoku klesl o víc než 20 procent.