Thajsko po tsunami - krása na pohled, ale šílené ceny

Může se hodit Doprava

Do Krabi se dostanete buď letadlem, nebo autobusem z Bangkoku. Let do Bangkoku trvá hodinu dvacet minut, létá se až šestkrát denně. Za taxík z letiště k přístavišti na Ao Nang dáte 600 bathů.

Pokud se rozhodnete jet autobusem, nechte veřejné linky Thajcům a jeďte turistickým spojem z baťůžkářského centra Thanon Khao San. Cesta dělaná na klíč turistům vás vyjde až o třetinu levněji a pojedete přímo 12-14 hodin v autobuse.

Autobusové nádraží v Krabi leží asi osm kilometrů od města. Z Krabi se pak musíte přesunout dále do přístavního Ao Nang (drožkou songthaew 40 bathů) a odtud člunem na Ton Sai.

Long-tail boats neboli dlouhoocasé čluny (tyč od motoru ústí na druhé straně do lodního šroubu) na Ton Sai a Railey (někdy také Rai Leh) Beach vyjíždějí z přístaviště v Ao Nang každou chvíli. Lístek stojí 80 bathů, minimální počet pasažérů je pět, cesta trvá asi čtvrt hodinky. Stejným způsobem pak pojedete zpátky. Mantrické volání lodníků lákajících pasažéry hlasitým „Ao Nang! Ao Nang! Ao Nang“ vám bude znít v uších ještě pěkných pár dní po té, co Ton Sai opustíte.



Nákupy

Před odjezdem na Ton Sai si nezapomeňte vyřídit všechny nutné emaily či telefonáty, nakoupit ovoce a zeleninu v krámcích na hlavní třídě a vybrat dostatečnou hotovost. Ton Sai sice není ostrovem zeměpisně, ale ostrovní, nebo chcete-li vysokohorské podmínky mu vládnou beze zbytku. Jídlo je nejméně dvakrát tak drahé jako v Ao Nang, jeho výběr velmi omezený (zmíněné čerstvé ovoce a zeleninu neseženete), internet je sice zavedený, ale funguje mizerně.



Horolezení

Horolezeckých škol funguje na Ton Sai několik. Za půldenní výcvik dáte 800 bathů, za den 1500, třídenní výcvik vás přijde za 5000. Instruktoři jsou zkušení, mluví obstojně anglicky a poradí si i s úplnými začátečníky. Za úplatu vám půjčí také vybavení. Boty, úvaz, karabiny i lano vám půjčí také několik místních půjčoven. Když se vám nebude chtít potit se na skále, vypravte se na výlet na moře na kanoi. Případně obě aktivity zkombinujte: freeclimbing neboli lezení po skalách bez jištění rovnou z kanoe sice teoreticky vyžaduje profíky, ale ve skupině ho páchají i začátečníci a je to skvělá zábava. Pokud se vám nechce platit instruktora, a přesto se na skály díváte jako mlsní kocouři, nezoufejte. Na každou skupinku lezců se denně obrátí alespoň jeden nezkušený nadšenec s dotazem, jestli by si nemohl taky zalézt. A horolezci mají tvrdou hlavu a měkké srdce. A určitě se večer na oplátku nechají pozvat na panáka.