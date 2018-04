Thajsko po tsunami: kam jet a kam radši ne

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat a kolik to stojí Do Thajska pořádají zájezdy desítky cestovních kanceláří. Do Bangkoku bude od prosince do dubna létat charterový let Travel Service z Prahy nebo si letenku můžete pořídit u velkých leteckých společností. Hlavní turistická sezona je od listopadu do konce března.

Doprava, jídlo i pití nejsou ve srovnání s Českem drahé a také nabídka levného i dražšího ubytování je obrovská.