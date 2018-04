Thajsko letecky a bez cestovky. Tipy, jak ušetřit tisíce

Kuala Lumpur

KLIA (Kuala Lumpur International Airport) je velmi elegantní letiště. Nízkonákladový terminál, z kterého odlétají všechna letadla AirAsia, leží na druhé straně než hlavní terminál. Mezi oběma terminály jezdí autobusy a taxi. Z hlavního terminálu jezdí do centra města vlak, zpáteční jízdenka za nejrychlejší spojení s centrem stojí v přepočtu asi 350 Kč na osobu. Výhodou je, že při zpáteční cestě se lze na centrální stanici, kam vlak jezdí, odbavit na letech Malaysian Airlines. Na letiště tak pojedete již s palubním lístkem a jen s kabinovým zavazadlem. Taxi z letiště do centra či zpět stojí v přepočtu asi 400 korun jedním směrem. Cena je pevná.

Z nízkonákladového terminálu jezdí do centra několik speciálních autobusů, které na cestě nezastavují. Cesta stojí jedním směrem v přepočtu okolo 50 korun. Opět se jezdí na centrální stanici, odkud jezdí několik linek metra. Taxi stojí stejně jako z hlavního terminálu. Letiště KLIA je velmi daleko od centra Kuala Lumpuru. Cesta taxi nebo autobusem trvá minimálně hodinu, spíš 80 až 90 minut. Vlakem se do a z centra dostanete do půl hodiny. Web letiště: www.klia.com.my

Web vlaku: www.kliaekspres.com Bangkok

V Bangkoku se od předloňského roku létá na nové letiště Suvarnabhumi (východně od centra), odkud létá i AirAsia. Některé vnitrostátní linky obsluhuje ještě staré – dnes zrekonstruované - letiště Don Muang (severně od centra), a to vybrané lety společností Thai, Nok Air a One-Two-Go. Cesta z letiště Suvarnabhumi do centra města trvá hodinu, především v odpolední dopravní špičce pak ještě déle.

Z letiště Don Muang pojedete do centra dvě hodiny. Použít lze taxi, letištní autobusy, veřejnou dopravu nebo speciální taxi službu. Cesta veřejnou dopravou stojí pár korun, speciální letištní autobus vás do centra doveze za zhruba 70 korun a taxi stojí přibližně 350 korun. U taxi se pak musí platit i letištní taxa, a pokud pojedete po dálnici, i mýtné. Web letiště: www.bangkokairportonline.com www.donmuangairportonline.com