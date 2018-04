Thajsko je zemí mnichů

Jak se tam dostat:



I když je Thajsko vzdálené od Česka vzdušnou čarou přes osm tisíc kilometrů, dostat se tam je relativně snadné, a to jak při individuální turistice, tak v rámci zájezdů. Ty nabízí řada cestovních kanceláří. Let do Bangkoku trvá z Prahy deset až jedenáct hodin.



Co vědět:



Je nutné mít na paměti, že pro pobyt v Thajsku je potřeba vízum. Lze jej získat na velvyslanectví Thajska v Praze. Při individuálních cestách do odlehlých oblastí lékaři doporučují očkování proti choleře, žluté horečce (případně i jiné podle aktuální situace).