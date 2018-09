Králi se nesměje a dětem nesahá na hlavu. Na co dávat pozor v Thajsku

Thajská kultura je odlišná a věci, které nám připadají normální, se mohou místních dotknout. Například když cestovatel odmítne pozvání na jídlo. Možná vám to přijde zvláštní, ale v Thajsku je takové odmítnutí opravdu velmi nezdvořilé. „Pokud vás místní pozve k sobě domů na návštěvu, je to pro celou rodinu velká pocta. Nezapomeňte ale, že vždy musíte přijít s darem,“ říká cestovatel Pavel Fellner.

Při návštěvě si dejte velký pozor, abyste se náhodou nedotkli hlavy dítěte. „To si může dovolit jen mnich a rodič,“ doplňuje Fellner. Neslušné je také na někoho ukazovat rukou, místní to berou jako urážku.

Nevhodné je také, když ženy vstupují do buddhistických chrámů s odhalenými rameny a kotníky. Nejjednodušší řešení je proto mít mít po ruce velký šátek, který vám pomůže zakázaná místa vhodně zakrýt.

Snadné to nebude mít ani žena, která si chce udělat fotku s buddhistickým mnichem. Na fotografii totiž musí být přítomen také další muž. Žena se také nesmí mnicha dotýkat, velmi ho tím vyděsí a je to proti zavedeným pravidlům.

Focení ovšem není samozřejmé pro nikoho. Když fotíte portréty lidí, je slušné se jich nejdříve zeptat. Promluvte s nimi, zažertujte. Klidně použijte svůj rodný jazyk, bude to pro ně exotika. Uvolníte tak napětí a lépe se vám bude fotit.

Další kritická chvíle může nastat, pokud byste se „pustili“ do krále. Místní si ho velmi váží a kritikou nebo zesměšňováním se můžete dostat do velmi nepříjemné situace. Ještě mnohem horší následky by mohlo mít, pokud jakýmkoli způsobem poškodíte králův obraz. Za to můžete v Thajsku dostat až doživotí.

Pozor na nezvané průvodce a další věci

Thajsko je sice bezpečná země, ale opatrnost je zde na místě. Pokud vás při návštěvě Bangkoku zastaví místní s tím, že památka, kam máte namířeno, je zrovna dnes zavřená a nabídne vám jinou alternativu, buďte ostražití. Je to jedna z oblíbených lstí místních rádoby „průvodců“.

Také okružní jízdy tuk-tukem po Bangkoku si raději domluvte s řidičem předem, včetně ceny a navštívených míst. „Často se stává, že řidič najednou zastaví u nějakého obchodu a nutí vás k nákupu věcí, o které jste před několika minutami ani neměli zájem. Počítejte s tím, že řidič na vás bude opravdu naléhat, protože z každého nákupu, který podobným způsobem zařídí, bude mít provizi,“ tvrdí Pavel Fellner z cestovní kanceláře Sen.

Hodinky, pasy, šperky a veškeré cennosti nechejte v Bangkoku v hotelovém trezoru nebo zamčené v kufru. S sebou si vezměte jen pár bankovek místní měny. Pravděpodobnost, že vás okradou, se rapidně sníží.