Thajsko: aktuální cenový průvodce

Do Thajska už za 10 000 Kč

Letenka z Německa či Anglie stojí již od 10 000 Kč včetně všech poplatků. Pokud cestujete z České republiky, není problém se vejít do 15 tisíc.

Většina nejlevnějších letenek nabízí spojení s Bangkokem, ale hledat můžete i spojení do Kuala Lumpuru, odkud je to na Phuket hodina a deset minut letu. Letenku (zpáteční) z těchto měst na Phuket seženete bez problémů za 1 500 až 2 000 korun, pokud ji budete kupovat alespoň s třítýdenním předstihem.

Víza

Češi potřebují do Thajska vízum. Pokud pobyt nepřekročí 14 dnů, je možné vízum získat při příletu na vybraných letištích (a hraničních přechodech), což platí i pro Phuket. Potřebujete jednu fotografii a poplatek 1 000 bahtů, tedy asi 530 korun. Pro delší pobyt je nutné vyřídit vízum předem na zastupitelském úřadu Thajska v ČR nebo jinde v zahraničí.

Phuket a především jeho destinace na západním pobřeží, jako jsou pláže Patong, Kamala nebo Karon, patří mezi vyhledávané turistické destinace a tomu odpovídá i čilý turistický ruch, který zde panuje. Kdo nechce po celou dovolenou zakopávat o turisty, nechť pátrá po menších střediscích anebo po okolních ostrovech. Milovníci nočního života ale zamíří právě do jedné z uvedených destinací.

Ubytování

Pokud nejedete s cestovní kanceláří, počítejte s následujícími cenami za ubytování. Za čtyřhvězdičkový hotel v sezoně je nutné počítat zhruba 1 600 korun za pokoj a noc nebo spíš více. Solidní ubytování v menším resortu s plnou nabídkou služeb se bez problémů vejde do 1 000 korun, ale není problém sehnat podobné ubytování již za 600 Kč.

Nejlevnější jsou apartmány bez bazénu, a to buď ve městě, nebo naopak co nejdále od centra dění. Ceny pak začínají již na 300 Kč za pokoj a noc. Stále se ale jedná o pokoje s vlastním sociálním zařízením, teplou vodou, někdy i s klimatizací a i televizí. Při výběru doporučujeme najít hotel na satelitních snímcích Google Maps nebo Google Earth a prohlédnout si, co je v okolí. Užitečné informace podají i hodnocení a diskuse na portálech, jako je například Tripadvisor.

Doprava a půjčovny aut

Laciný hotel dál od pláže nebo od centra některého z měst se může prodražit kvůli dopravě. Většina větších hotelů sice zajišťuje několikrát denně dopravu, ale ani ta nebývá zadarmo a navíc jezdí jen v omezených časech. Phuket je poměrně hornatý ostrov, a tak třeba i část největšího plážového centra Patong leží v kopcích. Noční cesta z centra tak nemusí být nejpříjemnější. Taxikáři jsou bohužel všude stejní, a tak jestli je něco na Phuketu předražené, tak jsou to právě jejich služby. Běžná "startovní cena" za přesun dvou lidí v rámci centra je 110 korun. Smlouváním ji lze někdy stlačit na polovinu, jindy se nepodaří usmlouvat ani korunu.

Klasické taxíky v prázdninových destinacích nenajdeme, místo nich buď jezdí neoznačená osobní auta, jejichž řidiči vás osloví přímo na ulici, ale především miniaturní dodávky se zastřešenou korbou a lavicemi podélně či napříč, to podle toho, kudy se nastupuje. Barva dodávko-taxíků je většinou buď červená, nebo žlutá a především v centru měst jich jsou stovky. To však platí především pro večerní špičku, během dne jich je na ulicích výrazně méně. Naštěstí většina středisek není příliš rozsáhlá a lze je snadno přejít pěšky.

Levnější alternativou jsou moto-taxi. Ceny jsou oproti dodávkám minimálně poloviční a v ceně je i slušná dávka dobrodružství, to pokud se chce řidič před zákazníky předvést.

Plno turistů řeší dopravu po svém. Na každém rohu jsou půjčovny malých motorek – skútrů. Cena půjčovného je směšná, většinou okolo 100 korun na den, se slevami při dlouhodobém zapůjčení již od 75 korun. Ani půjčení auta není vyloženě drahé. Ceny startují od 650 korun při jednodenní výpůjčce. Za týden zaplatíte přibližně 3 500 korun za malé auto typu Toyota Yaris nebo Honda Jazz (často s automatickou převodovkou). V nabídce jsou i velké pick-upy, velkoprostorové vozy a off-roady.

Benzin není drahý, litr vyjde na 14 až 16 korun. Ale pozor, pro vypůjčení auta je nutný mezinárodní řidičský průkaz. Pro zapůjčení skútru průkaz půjčovny nechtějí. Jezdí se vlevo a provoz je především ve špičkách poměrně hustý. Policisté kontrolují použití helem na motorkách a hlídají parkování.

Měna a směnárny

Než se ale pustíte do utrácení, musíte si zajistit místní měnu – baht. V turistických střediscích a velkých městech jsou směnárny doslova na každém rohu. Přijímají všechny hlavní světové měny: dolary, libry, eura a další. Kurzy se drobně liší, je dobré se před výměnou zorientovat. Směnárny si neúčtují poplatek, dostanete přesně tolik, kolik udává kurz. A otevřeno mají od rána dlouho do noci.

Další možností je výběr z bankomatů, které najdete úplně všude jako jinde v Asii. Výběr z tuzemské platební karty je bezproblémový. Ve velkých obchodech a obchodních domech jsou přijímány platební karty, striktně ale doporučujeme vyhnout se platbě tam, kde místo terminálu mají jen inprinter. I když takových míst již bude jen minimum.

U menších obchodníků vám může být naúčtován při platbě kartou transakční poplatek, obvykle do tří procent z ceny.

Výlety

Kdo chce objevovat krásy ostrova a "provětrat" peněženku, jistě neodolá nabídce všudypřítomných turistických kanceláří (fakticky spíše stánků), které nabízejí výlety na okolní ostrovy nebo nepřeberné množství výletů po ostrově. Půldenní výlet stojí obvykle 400 až 1 000 korun, celodenní výlety začínají na 700 korunách a končí na trojnásobku. V ceně je doprava od hotelu, většinou jídlo nebo alespoň občerstvení a nabízený program. V rámci ostrova to bývá návštěva nějakého parku, jízda na slonech apod.

Asi zajímavější jsou výlety na (korálové) ostrovy v okolí včetně těch nejznámějších, jako je Phi-Phi. V rámci některých zájezdů lze zvládnout i tři ostrovy za den. Cestovky jsou poměrně kreativní a nabídnou i individuální program nebo zajistí letenky či lístky na autobus či loď.

Jídlo

Thajsko je považováno za kulinářský ráj a místní kuchyně je celosvětově oblíbená. A pravda je, že v tomto směru zde nikdo strádat nebude. Asi jediné, co na Phuketu neseženete, bude klasická česká strava, ale pokud se spokojíte třeba s německou kuchyní, mnoho místních podniků vám vyjde vstříc. Nechybí ani indické, čínské, japonské, italské a další restaurace.

V rámci většiny ubytování jsou nabízeny jen snídaně, případně je ubytování bez jídla. Naopak all-inclusive žádné hotely nenabízejí. Pokud začneme u snídaně, tak za tu si v hotelech účtují od 50 korun výše. Na podobné ceně začínají i snídaně v restauracích a víc než 150 korun za snídani nedáte. Její složení záleží jen na vás, výběr je standardně bohatý, od kontinentální snídaně přes americkou až po libovolné kombinace. Posnídat lze i ve většině fast foodů, opět ve stejných cenových relacích.

Hlavní jídlo k obědu či večeři pořídíte v restauraci v plážových střediscích od 35 korun do zhruba 400 Kč. Nejlevnější je thajská kuchyně. Běžné jídlo stojí přibližně 35 až 50 korun za variaci smažené rýže nebo nudlí po maximálně 100 korun za pokrmy z masa. Dražší jsou steaky, za které si místní podniky účtují od 100 korun výše. Za oněch 400 korun dostanete solidní porci importovaného steaku z pravé svíčkové. U dražších jídel je většinou příloha v ceně, případně je třeba připočítat 10 korun za porci rýže. Ceny se mezi restauracemi příliš neliší. Nejdražší podniky jsou na hlavní třídě, často velmi elegantního vzhledu, dál od centra ceny mírně klesají, ale rozdíly nejsou nijak dramatické.

Nejdražšími pokrmy jsou ty z mořských produktů. Za 100 gramů ryby zaplatíte od 20 do 40 korun, za kraba 30 korun, obří krevety stojí za 100 gramů přibližně 50 až 70 korun a nejdražší humr stojí až 140 korun. Způsob úpravy na cenu většinou nemá vliv.

Oproti jídlu si restaurace nepoměrně více účtují za pití. Půllitr vody stojí okolo 15 korun, nealko plechovka pak 20 až 35 korun a pivo od 30 do 80 korun podle značky. Velmi drahé je víno, nejlevnější lahev stojí 250 korun a rozhodně to nebude žádný zázrak. Nealkoholické ovocné koktejly pořídíte za 30 až 50 korun, alkoholické za 50 až 100 korun. V nočních barech a na diskotékách jsou pak nápoje většinou ještě o 20 procent dražší.

Bohatou nabídku doplňují pouliční stánky, které primárně slouží místním, ale kdo se nebojí, může si u nich dát nejrůznější pochutiny za opravdu lidové ceny. Například smažená rýže či nudle stojí u stánku (většinou motorka s bočním vozíkem) již 20 korun. Některé pochutiny ani běžné restaurace nenabízejí, a tak je podobná ochutnávka dobrodružstvím.

Na druhé straně stojí fastfoodové řetězce, počínaje nám známými občerstvovnami McDonald´s, KFC nebo Pizza Hut přes pizzerie, kavárny, cukrárny až po japonské čí steakové restaurace. Doporučit můžeme zmrzlinárnu Swensens, jejíž poháry nemají chybu a ceny se pohybují okolo 75 korun za opravdu velký pohár.

Ještě nižší ceny, a to v restauracích všech úrovní včetně fast foodů, najdete mimo turistická střediska a především v hlavním městě Phuket Town. To pak platí i pro ceny potravin v supermarketech. V těch mimo jiné najdete poměrně bohatý sortiment, ale plnohodnotný jen v těch největších, jako je Carrefour, Tesco nebo Big C. V menších prodejnách chybí širší nabídka ovoce a dalších čerstvých produktů. Supermarkety zavírají obvykle v deset až jedenáct hodin večer, ale téměř na každém rohu narazíte na malé samoobsluhy Family Mart nebo 7-Eleven, které mají otevřeno nonstop a dostanete v nich nápoje, nejdůležitějších potraviny, ale i kosmetiku a další drobnosti.

POTRAVINY CENA v Kč Ananas – upravený 10,00 Meloun – porcovaný 10,00 Banány - kilogram 12,00 Voda - 1,5 litru 7,00 Plechovka nápoje 8,00 Coca-Cola 1,5 litru 14,00 Pivo - plechovka 15,00 Toastový chléb 12,00 Sýr tavený - 6 plátků 40,00 Šunka - 100 gramů 17,00 Jogurt 9,00 Brambůrky 15,00 Sladké pečivo - kus 12,00 FAST FOOD Big Mac 45,00 Pizza italská 120,00 Pizza americká velká 230,00 Káva espresso 25,00 Nealko 25,00 Zmrzlinový pohár 75,00 Sendvič 60,00 RESTAURACE Nealko plechovka 25,00 Voda - 0,5 litru 15,00 Pivo plechovka 30,00 Smažené nudle či rýže s masem 35,00 Thajské jídlo s rýží 60,00 Steak - lokální maso 120,00 Ryba - velká grilovaná 150,00 Salát 60,00 Uváděné ceny jsou průměrné a platí pro turistická letoviska. Mimo ně bývají ceny přibližně o deset až dvacet procent nižší. Což platí pro potraviny i pro jídla v restauracích nebo fast foodech.

Masáže, dárky, nákupy

Po jídle si můžete dopřát tradiční thajskou specialitu, kterou jsou masáže. V turistických střediscích najdete masážní salony na každém rohu, někdy spojené s kadeřnictvím, jindy v rámci komplexnější lázeňské péče. Tradiční nabídka zahrnuje masáž nohou, thajskou a olejovou masáž. Nabízena je i pedikúra a manikúra, masáže obličeje a další speciality. Ceny se pohybují od 100 korun do 250 korun za jednu ze tří výše uvedených masáží trvajících hodinu. V lázních s luxusním prostředí jsou ceny vyšší a zahrnují většinou několik procedur najednou. Kvalita masáže se různí, někdy je to jen příjemná relaxace, jindy poměrně bolestivé cvičení. Thajsko je i slušné lákadlo pro turistovu peněženku. V turistických střediscích můžete podlehnout lákavé koupi nejrůznějších tretek a plného sortimentu falešného oblečení a dalšího zboží pochybné kvality. A rozhodně smlouvejte, první cena je vždy značně nadsazená. V obchodních domech pak najdete solidní sortiment značkového zboží, především oděvů a sportovního vybavení, které je mnohdy o desítky procent levnější než u nás. U zahraničních značek nebývají problémy ani s velikostmi, u lokálních to je už často horší. Opět platí, že nejnižší ceny je třeba hledat mimo plážová střediska, v případě Phuketu v hlavním městě a nákupních centrech na jeho periferii. I z tohoto důvodu není třeba s sebou na dovolenou vozit zbytečné věci, alespoň zbude v kufru místo na suvenýry. V případě potřeby není problém nechat si oblečení vyprat. Stačí odevzdat špinavé prádlo na recepci v hotelu a druhý den je připravené čisté k vyzvednutí. Za vyprání a vyžehlení trička zaplatíte asi 12 korun, další kusy oblečení stojí podobné sumy. Velké prádelny si pak za vyprání a vyžehlení účtují 65 korun za kilogram prádla. Kde hledat zájezdy a letenky do Thajska www.cedok.cz

www.eximtours.cz

www.firotour.cz

www.nacesty.cz

www.ltur.com/de

www.5vorflug.de

www.pelikan.cz

www.kralovna.cz

http://www.expedia.co.uk

http://www.expedia.de

a další, především internetové stránky leteckých společností (Emirates, Air France, KLM, Lufthansa, Swiss, Thai Airways, Air Asia) Kde hledat ubytování www.airasia.com

www.asiarooms.com

www.asiatravel.com

www.hello-phuket-hotels.com

www.hotel-solution.com

www.asda.co.uk

www.agoda.com Případně stačí do vyhledávače zadat klíčová slova a zkoušet jednotlivé lokální rezervační systémy. Ceny se mezi jednotlivými systémy výrazně neliší, spíš ne každý systém umožňuje on-line okamžité potvrzení rezervace.

Může se hodit Levné volání Do Thajska můžete volat již za 1,26 Kč za minutu. www.klikniavolej.cz

Na závěr ještě ceny komunikačních služeb. Začněme tradiční pohlednicí, kterou pořídíte okolo osmi korun, a známka do Evropy stojí 13 Kč. Internet je v Thajsku rychlý a provozoven, kde na vás čekají počítače, je v turistických střediscích plno. Běžná cena za minutu připojení je 60 haléřů, někde si ale účtují dvojnásobek. Počítače pro běžnou práci stačí, někde mají špičkové vybavení, jinde jsou to již přístroje za zenitem. Trochu nepříjemná je thajská klávesnice, která vychází z anglické, ale jsou na ní ještě místní znaky.

Některé provozovny nabízí i připojení vlastního počítače, většinou přes wi-fi, cena je pak stejná. Wi-fi nabízí i některé fastfoodové řetězce, cena za hodinu připojení je okolo 30 korun. Pro telefonování je jasně nejvýhodnější zvýhodněný roamingový tarif od O2, který v Thajsku nabízí minutu odchozího hovoru za přibližně 10 korun a příchozího za pět korun. První půlhodina příchozích hovorů v měsíci je zdarma.