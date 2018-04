Thajský kulinární poklad Pad Thai. Kde v Česku ochutnat ty nejlepší?

Ta chuťová kombinace je téměř magická. Mísí se v ní všechna spektra chutí i textur. Měkké rýžové nudle, šťavnaté krevety či kuřecí maso, malé sušené krevety, křupavé arašídy. A to všechno propojuje slaná chuť rybí omáčky, kyselé tóny limetky, sladký třtinový cukr, pálivé chilli a další dochucovací omáčky, především tamarindová. Navíc příprava ve woku všechny přísady harmonicky propojí, takže výsledkem je malá chuťová nirvána.

Z Číny až do Siamu

Pokud má Thajec vybrat národní jídlo, většinou vybere právě nudle Pad Thai. Paradoxně bez ohledu na to, že nudle Pad Thai vlastně nepocházejí z Thajska, ale do země je dovezli až v 18. století čínští obchodníci. Ostatně ani tofu či sušené krevety do tradiční thajské kuchyně nepatří. Národním jídlem Thajska se nudle Pad Thai staly až v první polovině 20. století.

Thajští kuchaři však smažené nudle dovedli téměř k dokonalosti a rychle z nich udělali národní pochoutku. Hlavně díky kreativnímu využití pestré škály nejrůznějších ingrediencí, včetně několika příjemně pikantních a aromatických omáček. Navíc v Thajsku si Pad Thai každý host dochucuje po svém, neboť na stole je připraven cukr, chilli, rybí omáčka, pikantní ocet a arašídy.

Nudle za dvacet korun

V Bangkoku můžete ochutnat spoustu nejrůznějších variací s názvem Pad Thai. Od turistické, poměrně ošizené a tudíž trochu nudné verze za dvacet až třicet korun, která je k mání na ulicích batůžkářské kolonie Khao San Road, až po rafinované podoby Pad Thai připravované nejlepšími šéfkuchaři v restauracích pětihvězdičkových hotelů.

Jedno z nejlepších Pad Thai nabízí podle místních gurmánů restaurace bangkokského hotelu Mandarin Oriental, v tradiční kombinaci s dušenými krevetami, smaženým vejcem, tofu a rýžovými nudlemi. Mnohem důležitější je ovšem dokonalé dochucení, v němž nechybí sušené krevety, tamarindová pasta, rybí omáčka, chilli, čerstvý koriandr, limetka, arašídy a sójové klíčky.

Slavná batůžkářská kolonie v Bangkoku Khao San Road je většinou prvním místem, kde turisté ochutnají místní Pad Thai. Pad Thai jsou v Thajsku velmi levné a na ulici stojí dvacet až třicet korun.

Velká porce bez karty

Zatímco v Thajsku je spousta stánků, které se specializují výhradně na přípravu Pad Thai a nemají nic jiného, v Česku za nimi musíme do thajských restaurací. Mezi Pražany jsou poměrně oblíbené Pad Thai v restauracích Modrý zub, které v Praze fungují již tři, a to v Jindřišské, Spálené a na Andělu.

V kuchyni pracují thajští šéfkuchaři a třeba v Jindřišské je můžete přímo sledovat při práci v otevřené kuchyni. Pad Thai tu nabízejí v jednodušší a chudší podobě, navíc nudle nejsou ani moc pikantní, ale tak to Češi mají rádi, neboť autentická pálivost thajských jídel jim většinou vadí. A také s povděkem kvitují bohatýrskou porci, která se na posezení téměř nedá sníst, minimálně ženy s tím mají obvykle problém. A ještě jeden praktický detail – nelze tu platit kartou.

Mandarin s Jiřím Štiftem

Jedny z nejchutnějších Pad Thai můžete v české metropoli ochutnat v restauraci Spices v luxusním hotelu Mandarin Oriental, kterou má na starosti špičkový šéfkuchař Jiří Štift, jenž strávil několik týdnů na zkušené v Bangkoku a rýžové nudle připravuje ve velmi elegantní podobě s tygřími krevetami, tofu a tamarindovou omáčkou. Spices se již tradičně zaměřuje na prezentaci asijské kuchyně a Pad Thai jsou jedním z hlavních klenotů.

Velmi povedené jsou také Pad Thai v thajské restauraci Noi na pražském Újezdě. Nudle jsou ideálně dochucené tamarindovou omáčkou a chuťově vybalancované, vedle sójových klíčků v jídle nechybí ani mrkev, fazolové lusky či pórek. Jediná výhrada je téměř nulová pálivost.

Jedny z nejlepších Pad Thai v Česku připravuje uznávaný šéfkuchař Jiří Štift ve své restauraci Spices v hotelu Mandarin Oriental. V thajské restauraci Noi na pražském Újezdě připravují velmi slušné Pad Thai, i když značně ubírají na pálivosti.

Šéfkuchařka z Laosu

Cesty za jídlem V tomto seriálu o jídle se vydáváme za zajímavými specialitami po celém světě i po Česku.

Mimo Prahu se kvalitní nudle Pad Thai vyskytují jen zřídka, výjimku ovšem představuje Brno, kde na Králově Poli již několik let funguje restaurace, která má slovo Pad Thai přímo v názvu. Podnik vede Tingli Namma Vong, mladá šéfkuchařka z Laosu, která se učila vařit v Bangkoku a později také v Laosu. Před deseti lety se přestěhovala do Česka, kde nejprve vařila v laoské restauraci Sabaidy a poté si otevřela vlastní podnik. Vedle skvělých nudlí Pad Thai připravuje také řadu laoských specialit.

Thajská královna

A to nejlepší na konec. Skvostné nudle Pad Thai připravuje malá, téměř butiková thajská restaurace v Praze na Vinohradech, v níž vaří thajská kuchařka přezdívaná Lucky. V Café Buddha si připravují vlastní tamarindovou omáčku, kterou dochucují pomerančovou kůrou a sladkou paprikou.

„Na food festivalech prodáváme z 80 % právě naše Pad Thai, díky čemuž Lucky získala přezdívku královna thajských nudlí a mnoho hostů nám tvrdí, že lepší Pad Thai u nás ještě nikdy nejedli,“ dodává majitel malého podniku Štěpán Návrat, který sám patří k velkým milovníkům thajské kuchyně.