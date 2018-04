Thaessalská Meteora - brána do nebe

Kdo neviděl, neuvěří. Na kamenných jehlách vystupujících z propastí vyrůstají podivuhodné stavby se základy ve skále a věžemi v oblacích. Tento přírodní jev, který je jedním z řeckých divů, byl zařazen do Listiny památek světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO

Vznik jedinečného "skalního lesa" se pokoušelo vysvětlit v předchozích staletích mnoho učenců. Za nejpravděpodobnější verzi se dnes považuje teorie německého geologa Filipsona.

Podle něho byly tyto obrovité homole z říčních kamenů a vápence dnem velké řeky, která se po miliony let vlévala do úzkého a hlubokého mořského zálivu v místech dnešní Thessálie. Během geologických změn zemského povrchu se tato část uvolnila a vystoupila do výšky, když se vody ze zálivu přelily do Egejského moře. A byla to zřejmě magičnost místa, která způsobila, že si ho o miliony let později vybral člověk ke svému rozjímání.

Dějiny meteorských skal jsou o to zvláštnější, že se k nim kupodivu neváží žádné legendy. Ani starověká mytologie se tímto zvláštním útvarem nikdy nezabývala. Pozornost poutá až v posledních tisíci letech. Přesto není přesné datum osídlení Meteory známo. Veškeré písemnosti pocházejí až z dob trvalého osídlení mnichy.

Jako prvního poustevníka uvádějí historické prameny mnicha Barnaba, který v letech 950-970 založil první klášter Aghion Pnevma. Následovalo založení kláštera Metamorphosis krétským zbožným mužem Andronikem v roce 1020. V průběhu staletí se náboženský ministát postupně rozrůstal a největšího rozkvětu dosáhl koncem 17. století.

Přestože klášterů vyrostla v okolních skalách celá řada, vůdčí postavení si po celou dobu udržoval největší z nich, Metamorphosis, který se vypíná na nejvyšším vrcholu Meteory. Ve svých útrobách skrývá cenné historické předměty. Je mezi nimi vzácný dřevěný oltář, trůn zdobený zlatem, v sakristii kláštera jsou přechovávány ve stříbrných pouzdrech lebky zakladatelů a zlatá štola prvního představeného. Na miniatuře dřevěného kříže, na kterém pracoval jeden z mnichů dvanáct let, se pod lupou dají rozeznat výjevy z Nového a Starého zákona. Klášter také vlastní rozsáhlou knihovnu s originálními rukopisy.

Stejně jako u většiny dalších byl i výstup na Metamorphosis dříve možný pouze pomocí provazových žebříků nebo důmyslným výtahem se zavěšenou sítí. Tou se vytahovaly nejen osoby, ale také potřebné zásoby. Teprve počátkem tohoto století byly do skály vytesány schody a prokopány štoly umožňující pohodlnější přístup.

Jeden z nejpěknějších pohledů v Meteoře je na skalní ostroh s klášterem Aghia Trias. Protože vytváří vskutku pohádkovou kulisu, několikrát ho využili filmaři k exotickým exteriérům, například ve snímku Ukradli torzo Jupitera či v jednom z dílů Jamese Bonda. Rozhled, který se odtud nabízí, bere dech.

Ze čtyřsetmetrové skály je vidět daleko do kraje, kde se rozprostírá Thessalská nížina a také na vrcholky pohoří Pindos. I zde byl dříve výstup možný pouze po provazových žebřících. Až koncem minulého století byl ve skále vytesán průchod a v roce 1925 byl doplněn 140 kamennými schody, které usnadňují původně krkolomnou a nebezpečnou cestu do "orlího hnízda".

Z velkého množství skalních modliteben plní v dnešní době svou funkci už jen tyto kláštery: Metamorphosis, Varlaam, Aghios Nikolaos-Anapafsas, Roussanou, Aghia Trias a Aghios Stefanos. Ostatní se většinou zřítily a po některých se nezachovaly žádné stopy.

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT: Do Meteory se pořádají výpravy z většiny turistických oblastí v Řecku, nejblíže je to samozřejmě z letovisek v Thessálii a řecké Makedonii, kam jezdí většina českých turistů. Pro individuální cestovatele je nejvýhodnější odbočit v thessalské Larise na silnici E 92 směrem na Trikalu a Kalambaku. AKTIVITY: Kromě toho, že Meteora dýchá historií, láká také k horolezeckým výstupům. Pořádá je například agentura Meteora Adventures se sídlem v Kastraki (městečko pod úpatím pohoří), která zároveň nabízí lezeckou školu. Tipy na lezení v Meteoře najdete ZDE.



CO SI PŘIVÉZT: Kromě výpravných publikací s barevnými fotografiemi, zachycujícími krásy Meteory s textem v řadě jazyků (dokonce i v češtině), jsou mezi návštěvníky oblíbeným suvenýrem například malované ikony. Nejlepší doba na návštěvu: nejvhodnější je květen a červen - v těchto měsících je příjemné počasí a mimosezonní slevy