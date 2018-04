Cestující museli vyplatit pasažéry, kteří opustí příliš těžké letadlo

"Nejprve oznámili, že letadlo má 300 kg nadváhu a pilot požádal několik dobrovolníků, aby vystoupili s tím, že dostanou kompenzaci sto liber (asi 3 000 korun) na osobu a do Ženevy odletí o den později," vylíčil jeden z pasažérů Simon Lay pro list Daily Mail.

Na tuto žádost však nikdo z cestujících nereagoval. Pilot proto poté nabídl, že ty cestující, kteří dobrovolně vystoupí, odvezou hned do Birminghamu, kde se dostanou na let do Ženevy ještě tentýž den. Vystoupit z letadla se však ani potom nikomu nechtělo, hodně cestujících totiž mířilo do švýcarských Alp na zimní dovolenou.

Kdo půjde z kola ven

Když už to vypadalo, že situace nemá řešení a plánovaný let začal nabírat nepříjemné zpoždění, udělali sami cestující mezi sebou sbírku, aby čtyři dobrovolníky vyplatili. Skupinka vpředu letadla navrhla, aby sami cestující navýšili kompenzaci easyJetu ve výši 100 liber o dalších 100 liber a nechali kolovat plechovku. Každý pak podle svých možností přispěl a čtyři pasažéři se poté rozhodli vystoupit. Letadlo po dlouhých průtazích nakonec odletělo a v Ženevě přistálo s 1,5hodinovým zpožděním.

"Jednání společnosti easyJet bylo absurdní a ponižující. Místo aby řešila situaci sama, nakonec se let prodražil mně a mým přátelům, s kterými jsem letěl na zimní dovolenou," rozhořčeně prohlásil Simon Lay.

Nízkonákladová aerolinka easyJet vydala k incidentu prohlášení, v němž zdůvodnila nadváhu letu nečekanou převahou mužských pasažérů a nezvyklým množstvím zavazadel. Fakt, že mezi pasažéry proběhla sbírka na čtyři dobrovolníky, prý potvrdit nemůže.